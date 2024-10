Las vinculaciones de Andrés Hurtado , más conocido como ‘Chibolín’, con distintos políticos, empresarios y funcionarios recién se vienen conociendo tras su detención preliminar por supuestamente haber recibido un millón de dólares para gestionar, junto a la fiscal Elizabeth Peralta, la devolución de un lote de oro al empresario Augusto Javier Miu Lei.

En medio de todo esto lo que ha llamado la atención es la estrecha cercanía que tuvo Hurtado Grados con alcaldes de varios distritos de Lima, quienes eran asiduos visitantes de su programa de televisión y colaboraban con los casos sociales. Incluso, de acuerdo con un reportaje de “Cuarto Poder”, muchos de ellos fueron clientes de las agencias de viaje y turismo vinculadas a ‘Chibolín’.

Luis Molina, ex alcalde Miraflores

El exalcalde de Miraflores en el periodo 2018-2022 y actual presidente de Serpar realizó tres viajes al extranjero a través de la agencia de viaje “Andrés Travel”. En el reportaje se indicó que hay una boleta de remisión con fecha de 13 de agosto del 2022 por el cobro de 42 dólares de una comisión de un ticket de Lima a Miami.

Además, el burgomaestre adquirió el mismo servicio el 1 de setiembre del 2022 por un viaje de Lima a Madrid, que incluía alojamiento, y desembolsó 404 dólares.

Unos días después, Molina desembolsó 41 dólares por la comisión de un boleto de un viaje de ida y vuelta a Panamá.

En respuesta al programa dominical, el actual funcionario de la Municipalidad de Lima señaló que viajó a España por invitación de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau Ballano, para participar en la 11° edición del Congreso Mundial Smart City Expo, que se realizó en noviembre del 2022 en dicha ciudad española.

“El pasaje a España fue pagado con mi dinero, es decir, no me fue obsequiado por nadie y la gestión logística no estuvo a mi cargo”, manifestó.

Edwards Infante, alcalde de Carmen de la Legua

El actual alcalde de Carmen de la Legua también acudió al programa de Andrés Hurtado y colaboró con un caso social, pero lo más llamativo fue que el día que el burgomaestre acudió al set de televisión, el 20 de mayo del 2023, la comuna compró tres boletos de viaje para la ruta Lima-Arequipa-Lima en la agencia de viajes relacionada a ‘Chibolín’, de acuerdo con el reportaje de “Cuarto Poder”.

Los pasajes aéreos fueron para la teniente alcaldesa de Carmen de la Legua, Teresa Gutiérrez, y las regidoras Fiorella Vargas y Bertha Izaga, quienes pertenecen al partido del alcalde Infante.

TE PUEDE INTERESAR: Transporte informal fue el punto de partida de las mafias de extorsión que hoy acorralan al formal

Otro detalle para tomar en cuenta es que el locutor del programa “Sábado con Andrés”, Raúl Francia, fue jefe de la Oficina de Imagen de la Municipalidad de Carmen de la Legua durante el 2023.

Jean Pierre Combe, ex alcalde de Surco

El exalcalde de Surco en el periodo 2018-2022 tuvo una relación muy cercana con Andrés Hurtado, lo que incluía visitas del entonces burgomaestre al programa televisivo, así como la asistencia de ‘Chibolín’ a los eventos del municipio.

Combe también fue un cliente de las agencias de viaje vinculadas a Hurtado Grados. El 13 de agosto del 2022, la agencia de viajes “Andrés Travel” le cobró a la entonces autoridad edil 102 dólares de comisión por la venta de un boleto de ida y vuelta a Panamá.

Juan Sotomayor, ex alcalde del Callao

El exalcalde del Callao y actualmente investigado por presuntos actos de corrupción mantuvo una constante comunicación con Andrés Hurtado, incluso se trataban de “hermanos”, hasta que fue detenido y encarcelado. La Policía le incautó su celular y extrajo las conversaciones de WhatsApp que tuvo con ‘Chibolín’, según “Cuarto Poder”.

Las conversaciones se iniciaron en el 2018 y continuaron varios meses debido a que Sotomayor postuló al Gobierno Regional del Callao y a las elecciones congresales. Un punto saltante en los diálogos era que ‘Chibolín’ le pedía de manera constante la entrega de “libros” para la supuesta implementación de una biblioteca.

De acuerdo con el diálogo, Sotomayor le habría ofrecido a Hurtado Grados postular al Congreso, pero el conductor declinó y le dio varios nombres, como el de Jonathan Maicelo y de una persona a la que llamó “general Hidalgo”, para que su “hermano” los incluya en la lista de candidatos al Parlamento. A cambio le ofreció darle una amplia cobertura a su campaña electoral.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ: Andrés Hurtado en su hora cero: así operaba el exconductor de televisión para amasar fortuna

En los chats de WhatsApp también se evidencia que ‘Chibolín’ le pidió a Sotomayor que lo ayude a obtener la autorización para instalar una carpa de circo en una zona del Callao.

En las conversaciones que tuvo Juan Sotomayor con otras personas se le advierte que el conductor de televisión tenía la costumbre de grabar a sus amigos, por lo que el entonces alcalde se mostraba renuente a reunirse con él.

En otro diálogo, Sotomayor afirmó que “Chibolín no hace nada gratis”.

Roberto Gómez Baca, ex alcalde de Surco

El exalcalde de Surco entre los años 2011-2018 indicó al programa “Punto Final” que conoció a Andrés Hurtado en el 2010 durante una reunión convocada por Fernando Andrade con los entonces candidatos de Somos Perú a las alcaldías de Lima, en el contexto de las elecciones municipales de aquel año.

“En una reunión (Andrade) nos dijo: ‘los cito en tal dirección en Surco’, y la idea era que nos iba a presentar a un estratega político que nos iba a dar un tipo de direccionamiento para estructurar nuestras nóveles campañas políticas en ese momento”, indicó el exburgomaestre.

“Yo a Andrés Hurtado no lo conozco en una fiesta, en una discoteca, en un night club. A él lo conozco en el partido político Somos Perú por indicación del presidente en ese momento, Fernando Andrade”, agregó.

Gómez Baca negó que el conductor de televisión haya participado en su campaña política o reunión en el 2010 y que recién se le acercó cuando ya ejercía como alcalde para “realizar una aproximación a los medios de comunicación”, pero que no le pagó por ese servicio.

“Andrés Hurtado se ofreció voluntariamente y ad honorem a querer ayudarme a encontrar, vamos a decir, medios de comunicación que visitaran nuestras obras, (y que) los canales me pudieran entrevistar”, expresó.

Gómez Baca revelo que ‘Chibolín’ pretendió presentarle empresarios, pero que no aceptó. En ese contexto, detalló que tuvo un incidente con Andrés Hurtado en el 2013, ya que lo llamó para que acuda a su vivienda para contarle un supuesto tema grave, sin embargo, encontró en el lugar al excongresista Jorge Mufarech.

TEN EN CUENTA: Cómo el recaudo electrónico podría mitigar las extorsiones en el transporte

“Me llamó a decirme: ‘ten cuidado porque los medios de comunicación te van a destruir. Hay un tema muy grave que tienes que conocer’. Fui a su casa y encontré a un empresario, se trataba del excongresista Jorge Mufarech”, indicó.

“Me sorprendió que me presentara a una persona que yo no conocía. Entonces, el señor Mufarech me dijo puntualmente: ‘Te voy a destruir’”, añadió.

El exalcalde de Surco recordó que esa amenaza se debía a que su gestión se opuso a los proyectos inmobiliarios que presuntamente habría pretendido desarrollar la familia de Mufarech en la zona de Camacho. Aseguró que cortó en ese momento sus vínculos con Andrés Hurtado y le reclamó porque consideró que le hizo “una emboscada”.

Aseguró que en sus 8 años de gestión como burgomaestre de Surco no acudió al programa de Hurtado y que solo lo hizo junto a los otros candidatos a la alcaldía de Lima, en 2018.

Dijo desconocer que Abraham Mina, cercano a Andrés Hurtado, brindó servicios por hasta 125 mil soles a la Municipalidad de Surco durante su gestión.

El Comercio intentó comunicarse con alcalde y ex alcaldes

Este diario trató de recoger los descargos de los implicados en el caso, pero no respondieron a las comunicaciones. Al señor Infante se le hizo llegar a través de su área de Imagen el pedido de sus descargos, sin embargo, no hubo respuesta. A Luis Molina se le envío un correo, sin lograr obtener una respuesta al cierre de la nota, mientras que a Jean Pierre Combe se le escribió mensajes internos a sus diferentes cuentas en redes sociales, pero no respondió.

Este es el pedido de descargo al señor Jean Pierre Combe