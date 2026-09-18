La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) advirtió el impacto que tendría la propuesta de Presupuesto General de la República 2027 sobre la inversión regional y planteó la necesidad de revisar su asignación para garantizar la continuidad de proyectos y la capacidad de respuesta de las nuevas autoridades.

De acuerdo con el proyecto presupuestal para el próximo año, los gobiernos regionales sufrirán un recorte en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de inversiones, con una reducción del 19.12%, equivalente a S/ 2.795 millones menos en comparación al año 2026. Esta cifra reduce los fondos regionales de S/ 14,621 a S/ 11,825 millones.

“Nos preocupa que los gobiernos regionales enfrenten una reducción cercana al 20% de su presupuesto de inversión, pese al alto nivel de ejecución que vienen demostrando en sus proyectos y obras”, señaló el titular de la ANGR, Luis Ernesto Neyra León.

En contraste con esta medida, el Gobierno Nacional incrementó su presupuesto de inversiones en no menos de S/ 1.289 millones adicionales, alcanzando los S/ 20.683 millones mientras que los gobiernos locales registran un aumento de S/ 378 millones adicionales, totalizando S/ 18.368 millones.

Desde la ANGR se remarcó que este recorte resulta “contradictorio e injustificado”, dado que los gobiernos regionales han mantenido de manera constante una eficiencia de ejecución presupuestal por encima del 90% en los últimos años.

Asimismo, la ANGR advierte que durante el periodo de gestión saliente (2023-2026), el presupuesto promedio anual de inversiones de las regiones ascendió a S/ 14.136 millones.

Alegaron que la reducción proyectada para 2027 dejará a las nuevas autoridades regionales sin la capacidad financiera requerida para responder a la población, provocando la paralización de proyectos estratégicos destrabados, además de debilitar la gestión de riesgo ante la inminente llegada del Fenómeno El Niño (FEN).

Anuncia reunión

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció una reunión oficial entre el Ejecutivo y los gobernadores salientes en funciones hasta el 31 de diciembre, para la segunda quincena de octubre, con la participación de la mandataria Keiko Fujimori.

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Asimismo, destacó el trabajo de las autoridades regionales frente a la inestabilidad política reciente, resaltando su nivel de ejecución presupuestal e impacto en la preservación de la institucionalidad democrática.

​Finalmente, ratificó el compromiso de mantener una alianza institucional continua con las autoridades regionales para el seguimiento de proyectos de desarrollo local.

En la reunión participaron, además de Galarreta, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; el viceministro de Hacienda, Erick Lahura; el viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, José Tangherlini; y el viceministro de Gobernanza Territorial, Enrique Vásquez.

Las autoridades regionales que participaron corresponden a las regiones de Piura, Ayacucho, Lima, Huánuco, Huancavelica, Moquegua, Lambayeque, Pasco, Tumbes, Loreto, Callao, Cajamarca, Amazonas, La Libertad y Áncash.