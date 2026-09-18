La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se reunió con el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta. (Foto: PCM)
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se reunió con el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) advirtió el impacto que tendría la propuesta de Presupuesto General de la República 2027 sobre la inversión regional y planteó la necesidad de revisar su asignación para garantizar la continuidad de proyectos y la capacidad de respuesta de las nuevas autoridades.

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