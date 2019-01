Aniego en SJL: Sedapal aumentó los puntos de distribución de agua a vecinos

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que incrementó a 65 los puntos donde se distribuirá agua a los vecinos de San Juan de Lurigancho, que resultaron afectados por la rotura de una tubería de desagüe y un aniego el domingo pasado.

En un comunicado, Sedapal detalló que la entrega de agua se realizará a través de camiones cisterna, los cuales se abastecen de tres surtidores que reciben agua de la Planta de Tratamiento de La Atarjea.

Además, la empresa estatal afirmó que el recorrido de las unidades es coordinado con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, así como el cronograma diario de abastecimiento. Estos son las direcciones de los puntos de entrega de agua y sus ubicaciones desde un mapa.

El ministro de Defensa, José Huerta, anunció que el servicio de agua en la parte de San Juan de Lurigancho afectada por el aniego sería restablecido, a más tardar, en dos o tres días.

Estos son los puntos de distribución de agua en San Juan de Lurigancho:



1 Av. Wiesse cruce con Av. El Bosque

2 Av. Macchu Picchu junto al Colegio Fe y Alegría N° 25, AH. Huáscar

3 Av. Macchu Picchu s/n grupo 1, AH. Huáscar

4 Bayóvar 3ra etapa fte mz 61/ mz 63

5 Huáscar grupo 20 AA.HH. El Rosal

6 Av. José C. Mariátegui, Grupo 12 Huáscar

7 AA.HH. 22 de Noviembre Fte Mz. C lote 09 10 HORAS

8 AAHH Unión Progresista de la Esperanza fte Mz C lot 1

9 Fte al colegio Fe y Alegría N° 26- mz 38

10 AAHH. Los Jardines 10 de Octubre fte mz 27

11 Calle s/n fte mz G7 sector 3 Mariátegui

12 PPJJ Cruz de Motupe (parte del cerro)

13 PPJJ Cruz de Motupe (parte del cerro)

14 PPJJ. Montenegro (parte del cerro)

15 Estadio Jose Carlos Mariátegui

16 Av. Pampa Alta s/n junto SAB-4302, AH. JC. Mariátegui

17 Mz U lot 6C Cerrito San Cristóbal 5ta Etapa J. Carlos Mariátegui

18 MZ. 14 Lte. 12, AH. La Gruta, Santa María

19 Fte mz C2 lot 18, AH. Santa María

20 Fte. MZ "E" Lte. 7, AH. Vista Alegre.( Ampliación 10 de Octubre)

21 Entre La Av. Central y Av. Bayóvar, Mariscal Cáceres.

22 Fte mz M1 lot 5 S.S. Juan Pablo II

23 Fte Mz E` lot 9 AAHH Ciudad de los Constructores

24 Fte Mz A lot 1 AAHH 1ro de Mayo

25 Fte. "M" Lte. 18, AH. Javier Pérez de Cuéllar

26 Fte. MZ "K" Lte. 5 AH. 1ro de Mayo.

27 AAHH Terrazas las Casuarinas fte mz S lot L2 , Canto Bello

28 Av. Amancaes esq. Calle Amancaes, Urb. Canto Bello 24 HORAS

29 Av. Sta. Rosa 893 -alt cdra 5 de Avelino Cáceres, AH. Huanta

30 Fte mz P lot 15 AAHH El Arenal Alto

31 Fte mz V1 lot 4 AAHH J. Pablo II 4ta zona Arenal

32 Av. Pirámide del Sol 801 - Zarate

33 Jr. Los Amatistas fte 555 Urb. Manco Cápac

34 Urb. Sauces (cerro) Costado fábrica Celima

35 Urb. Inca Manco Cápac AAHH Palomares ( costado de la fábrica de Celima)

36 Fte mz P / mz S PPJJ Canto Chico

37 Av. Las Palmeras fte mz B lot 6, AH. San Hilarión Alto.

38 Mz D lot 1 - Av. Los Postes y Av. Los H. de Cenepa -PPJJ San Hilarión Alto

39 Parque Nº 2 Sta Elizabeth, Urb. Ganimedes

40 Jr. Nevado Coropuna Mz N lot 34 Asoc. de Viv. Santa Elizabeth 2da etapa

41 Fte mz P1 lot 28 Urb. San Hilarión -

42 Av. Jorge Basadre Oeste 232 Urb San Ignacio

43 Av. Campoy y calle 8

44 Jr. Trujillo y Jr. Arequipa fte 162, Caja de Agua

45 Av. Principal Campoy Coop. Los Ceres. Fte a tienda Candy

46 A. H. J.C. Mariátegui Av. Pampas Alta s/n (parte cerro) V Etapa

47 Mz O esq. Mz P del AH. Ampliación las Terrazas.

48 Fte. MZ. "B" Lte. 1, AH. Santa María

49 AA.HH. Santa María de San Juan de Lurigancho (Parque)

50 Esq. Bayóvar y Mariátegui

51 Entre Av. Los Postes y Av. Santa Rosa

52 Al costado del P.J. Santa Fe de Totoritas parte cerro Inca Manco Cápac

53 Templo del Sol Cdra 5- esquina con los Keros, Mangomarca baja.

54 Por el cementerio - A.H. El Sauce (parte cerro)

55 Fte. Mz F lot 11 Parcela V5 Ampliac. Jose Carlos Mariátegui 5ta Etapa

56 Frente a la Mz. A lote 03 AA.HH. Señor de Luren

57 Parte Alta (Cerro) AA.HH. Señor de Luren

58 AA.HH. Santa María Ampliación (parte cerro)

59 AA.HH. Santa María Ampliación (parte cerro)

60 Mz. I Lote 09 AA.HH. Cristo Rey, Ampliación Saúl Cantoral

61 Mz. L lote 06 Sector Ampliación 3 Cristo Rey Saúl Cantoral

62 Mz. Y2 Lote 03 AA.HH. Juan Valer Anexo Saúl Cantoral

63 Mz. LL lote 01 Comité 01 Anexo Saúl Cantoral

64 Mz. A2 lote 06 Comité E1 Anexo Saúl Cantoral

65 Av. Libertad con Jr. Huánuco Pueblo Joven Canto Chico