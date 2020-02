“Vine ayer antes de las 7 de la noche. Traje una manta y pernocté toda la madrugada acá para inscribir a mi hija a primer grado de primaria”. Eran las 7 de la mañana del miércoles 20 de noviembre de 2019 y con esta frase una madre relataba ante las cámaras de América Noticias su esfuerzo por asegurar una vacante en el colegio emblemático Elvira García y García de Breña. Faltaba un mes para que terminen las clases escolares y este testimonio se repetiría repetiría –incluso hasta hoy– en los exteriores de escuelas en Rímac, Surquillo, Villa María del Triunfo o San Luis.

Para atender este problema, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) habilitó recientemente 25.000 vacantes adicionales en más de 350 colegios públicos de la capital. La estrategia, según explica su titular, Killa Súmac, es ampliar turnos, especialmente en la tarde, para garantizar el acceso a la educación de los menores. El año escolar 2020 se inicia el lunes 16 de marzo.

¿Esto implica el fin de las colas? De acuerdo con la funcionaria, si bien el aumento de vacantes busca aumentar las opciones de los padres de familia, hay colegios con gran prestigio que no van a poder cubrir toda la demanda. La idea es que los padres y madres confíen en la capacidad de otros centros educativos públicos cercanos a sus viviendas.

“Estamos recuperando el prestigio de la escuela pública porque la enseñanza ha mejorado. El reto es también recuperar a quienes se fueron a la informalidad o a escuelas privadas de poca calidad. Efectivamente, falta mucho por hacer, pero una escuela se hace grande y tiene mejor desempeño cuando los padres están presentes permanentemente”, sostuvo.

En diálogo con El Comercio, Súmac explicó que el aumento de la demanda responde, principalmente, a tres factores: el mayor interés por colegios públicos de calidad, el incremento de la migración interna y extranjera, así como el cierre de establecimientos informales. Desde enero, el Ministerio de Educación (Minedu) inició una campaña para cerrar colegios 'bamba´que funcionan sin licencia. Solo en Lima Metropolitana, dicha cartera identificó 264 establecimientos que estafaban a los alumnos con esta modalidad y a la fecha van más de 60 locales clausurados.

¿Dónde están ubicados los colegios con nuevas vacantes?

De acuerdo con información de la DRELM, las nuevas vacantes habilitadas se distribuyen en 37 distritos de Lima Metropolitana. La mayoría se encuentra en colegios públicos de San Martín de Porres, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Cercado de Lima. Mientras que en Breña, La Molina, Punta Negra, San Bartolo, Santa Rosa y Surquillo solo hay un colegio con nuevas plazas por cada distrito.

Pese a que se trata de una información actualizada, la DRELM insta a los interesados a acercarse cuanto antes a los colegios que encuentren en la lista para comprobar que las vacantes todavía no han sido ocupadas. “Es una información móvil porque cada día se agotan las vacantes”, dijo Súmac.

¿Más vacantes, más alumnos por aula?

Según Killa Súmac, la distribución de las nuevas vacantes no implica una sobrepoblación de estudiantes en las aulas. La creación de 25 mil nuevas plazas ha significado la creación de turnos en la tarde en colegios donde no había esta alternativa.

De hecho, desde el año 2018 existe un reglamento que estableció un tope de alumnos por salón de clases.

La Resolución Ministerial N.° 721-2018-MINEDU determinó que 25 es el número máximo referencial de alumnos por aula para el nivel inicial y en 30 el número máximo referencial de alumnos por aula para los niveles de primaria y secundaria en las instituciones educativas públicas de la educación básica regular. No obstante, la cifra puede variar en +/- 5 teniendo en consideración el tamaño de las aulas y razones debidamente justificadas.

¿Quiénes pueden acceder a las nuevas vacantes?

Todos los niños, niñas y adolescentes que residan en Lima Metropolitana, que no hayan culminado la educación básica de inicial y primaria, y quienes no tengan matrículas para el 2020 en algún otro colegio público o privado.

¿Cuáles son los requisitos?

Documento de identidad del menor y del apoderado: copia simple del DNI, partida de nacimiento. En caso de menores extranjeros, se requiere pasaporte u otro documento de identidad reconocido por las autoridades migratorias competente.

No obstante, si no se cuenta con dichos documentos, no se puede impedir la matrícula. Según el Ministerio de Educación (Minedu), el apoderado debe presentar una declaración jurada con el compromiso de regularizar los documentos en un periodo anterior a los 45 días.

A los niños, niñas y adolescentes nacionales o extranjeros que no cuentan con certificado de estudios, se le aplicará la Prueba de Ubicación de acuerdo con su edad cumplida al 31 de marzo del 2020. La Prueba de Ubicación se aplica en las instalaciones del colegio seleccionado y el niño, niña o adolescente no necesita certificado o constancia emitido por el MINEDU o la DRELM para rendir la prueba.

El número máximo de alumnos por aula en primaria y secundaria es 30. (Archivo)

Además, en algunos centros educativos con mayor demanda se han establecido criterios de selección para atender las vacantes disponibles. “En algunos colegios se priorizan los hijos de exalumnos o a los hermanos”, detalló Súmac.

Es importante recordar que la matrícula en un colegio público es gratuita y no se puede condicionar al pago previo de cuotas de Apafa, donaciones, compra de útiles, uniforme u otros conceptos.

Teléfonos y aplicaciones de consulta

Con la finalidad de recibir alertas y resolver consultas sobre el proceso de matrícula e inicio de clases en colegios públicos y privados, la DRELM cuenta con la plataforma de atención Datea Tu Cole que atiende en los siguientes canales:

Teléfono: 500 6091

WhatsApp: 988 462 118

Llamadas: 944841691

Correo electrónico: dateatucole@drelm.gob.pe

Dirección: Julián Arce 412, La Victoria. De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Además, la aplicación Identicole permite conocer si un centro educativo público o privado está autorizado para operar. La herramienta virtual, además de ubicar escuelas cercanas, brinda datos sobre número telefónico, el nombre del director (a), las pensiones que cobra, la cantidad de alumnos por aula tanto en inicial, primaria y secundaria, entre otros aspectos relevantes.

Si un centro educativo no aparece en la aplicación Identicole significa que se trata de un local informal.