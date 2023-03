El ministro de Educación, Óscar Becerra, anunció que el inicio de las clases escolares en Lima Metropolitana y en Lima Región, previsto inicialmente para el lunes 13 de marzo, se postergará una semana debido a las fuertes lluvias registradas en la capital en las últimas horas.

Precisamente, el Senamhi alertó este sábado que las precipitaciones en la capital del país seguirán presentándose entre el lunes 13 y martes 14 de marzo, en horas de la tarde y noche, con acumulados próximos a los cuatro milímetros en general.

“La decisión que hemos tomado en consulta con la presidenta constitucional de la República, con el premier, con el equipo del Senamhi y con el equipo directivo del Ministerio de Educación, es que vamos a diferir por una semana el inicio de clases en Lima Metropolitana y Lima Región para todas las instituciones educativas”, indicó el ministro Becerra tras reunirse con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

“Senamhi ha emitido una alerta de probables precipitaciones muy poco usuales y altas para la zona de Lima debido al ciclón Yaku (…) En Lima no estamos preparados para precipitaciones por encima de lo normal. No queremos crear pánico, pero estamos muy mal acostumbrados a reaccionar después de que se produce la emergencia. En este caso estamos haciendo lo contrario y queremos ser precavidos. Ojalá que todas estas previsiones sean en vano y que no llueva tanto como parece que pudiera pasar”, añadió el titular del Minedu.

El funcionario también recomendó a las instituciones educativas privadas que suspendan sus clases, especialmente los días lunes 13 y martes 14 de marzo, “que son los más riesgosos según el pronóstico del Senamhi”.

“Creo que es lo razonable, lo que va en función del mejor interés de los niños, niñas y adolescentes del Perú, y de las familias en general, porque es probable que estos colegios, muchos de ellos, no se vean afectados por la lluvia, pero sabemos que ante una situación extraordinaria o de catástrofe, los padres lo primero que hacen es preocuparse por sus hijos e ir a buscarlos y puede producir un colapso en el tráfico de Lima que es bastante caótico, se pondría peor”, acotó.