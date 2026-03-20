Un grupo de padres de familia reclamaron en las afueras de un colegio emblemático en El Agustino por retrasos en la instalación de un cerco perimétrico, lo que ha obligado a que tengan clases virtuales en este nuevo Año Escolar 2026.

Las manifestaciones ocurrieron en las afueras del Colegio Gloriosos Húsares de Junín, donde se instalaron planchas de triplay para impedir el acceso al local y para presuntamente hacer las obras en cuestión.

Padres de familia del colegio Glorioso en El Agustino protestan con pancartas exigiendo clases presenciales. Denuncian que desde diciembre pasado se anunció la obra del cerco perimétrico con plazo de 120 días, pero no ha avanzado, afectando el acceso al colegio emblemático con turnos mañana, tarde y noche. Muchos viven en el cerro sin internet y el director ignora sus reclamos.

Según los padres de familia, las obras empezaron entre los días 10 y 19 de diciembre del 2025, cuando el director informó sobre la clausura temporal del colegio y de las clases presenciales para la construcción a cargo del Pronied.

Padre de familia exigen que concluyan las obras en El Agustino y el cese de clases virtuales. (América Noticias)

Padre de familia exigen que concluyan las obras en El Agustino y el cese de clases virtuales. (América Noticias)

“En diciembre, la clausura fue de manera virtual y dijeron que iban a arrancar con esos trabajos. Sin embargo, hasta la fecha, ya se van a cumplir los 120 días y como ven, no hay ningún cerco perimétrico que hayan terminado de realizar”, reclamó una de las madres de familia a América Noticias.

Estos reclamos ocurrieron fuera de las instalaciones del colegio en el cual no hay posibilidad de ingreso, lo que ha afectado según los manifestantes a los turnos mañana, tarde y noche y especialmente a las familias que no tienen acceso a internet o varios hijos en diferentes grados del mismo colegio.