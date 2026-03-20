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Padre de familia exigen que concluyan las obras en El Agustino y el cese de clases virtuales. (América Noticias)
Padre de familia exigen que concluyan las obras en El Agustino y el cese de clases virtuales. (América Noticias)
Por Redacción EC

Un grupo de padres de familia reclamaron en las afueras de un colegio emblemático en El Agustino por retrasos en la instalación de un cerco perimétrico, lo que ha obligado a que tengan clases virtuales en este nuevo Año Escolar 2026.

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