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Padres reclaman la construcción de un colegio en Santa Anita. Foto: América Noticias
Padres reclaman la construcción de un colegio en Santa Anita. Foto: América Noticias
Por Redacción EC

Padres de familia de un colegio en el distrito de Santa Anita reclaman que sus hijos continúan estudiando en aulas prefabricadas, en lo que era una losa deportiva. Ellos solicitan al Ministerio de Educación la construcción inmediata de un centro educativo adecuado pues temen por la salud y seguridad de los menores.

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