Padres de familia de un colegio en el distrito de Santa Anita reclaman que sus hijos continúan estudiando en aulas prefabricadas, en lo que era una losa deportiva. Ellos solicitan al Ministerio de Educación la construcción inmediata de un centro educativo adecuado pues temen por la salud y seguridad de los menores.

“Gracias a la prensa el año pasado logramos un presupuesto anticipado para la demolición. Siguen estudiando en casas de madera y de metal y no es justo eso, exigimos al MEF y al Minedu soluciones”, dijo a América Noticias.

Otra madre de familia exigió más apoyo, ya que los niños soportan altas temperaturas debido a que las paredes de las aulas absorben mucho calor durante el día.

“El colegio está muy abandonado. No tiene sala de cómputo, no tienen para hacer Educación Física. Esto es un parque no es colegio, nos tiene a todos muy dejados”, puntualizó.

Padres de familia de la Institución Educativa San Martín de Porres expresan su preocupación por el estado crítico de la infraestructura escolar. Tras nueve años de lucha, el edificio fue demolido pero los estudiantes continúan recibiendo clases en aulas prefabricadas de madera y metal con condiciones inadecuadas. Reclaman al Ministerio de Educación la construcción de nuevas instalaciones seguras y dignas.

Año Escolar 2026

El pasado 16 de marzo, millones de estudiantes de educación inicial, primaria y secundaria iniciaron el Año Escolar 2026 en las instituciones educativas públicas de todo el país.

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que invirtió cerca de 296 millones de soles en el mantenimiento de locales escolares en todo el país, como parte de las acciones destinadas a garantizar el buen inicio.

Además, se destinó 42 millones de soles para la adquisición y distribución de materiales educativos. Asimismo, se envió el 100 % del material educativo gratuito a los estudiantes de colegios públicos, y que comprende 13 millones 121 mil 460 unidades.