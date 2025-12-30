A pocas horas de despedir el año, decenas de personas acudieron este lunes a la Calle Capón, en el Centro de Lima, para cumplir con sus tradicionales cábalas de Año Nuevo y prepararse para recibir el 2026 con buenos augurios.

Desde tempranas horas, el emblemático jirón del barrio chino registró una alta afluencia de visitantes, quienes recorrieron los distintos puestos en busca de amuletos, inciensos, sobres rojos, velas y otros artículos asociados a rituales de prosperidad, salud y buena fortuna.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El recorrido por Capón muestra una fuerte presencia de decoraciones rojas y doradas, colores que simbolizan abundancia y éxito, tanto en los negocios como en los productos exhibidos. Familias, parejas y grupos de amigos caminaron por la zona, deteniéndose frente a los puestos para elegir artículos que acompañarán sus rituales durante la medianoche.

Comerciantes del sector señalaron que el movimiento se ha incrementado conforme se acerca el 31 de diciembre, jornada en la que se espera el mayor flujo de compradores. La tradición de visitar Capón para realizar cábalas se mantiene vigente y cada año convoca a limeños y turistas.

Durante la jornada, se observó un ambiente festivo y ordenado, con personas realizando compras rápidas y otras que se tomaron el tiempo para consultar sobre el significado de cada ritual, en una de las zonas más representativas del Centro Histórico de Lima.

VIDEO RECOMENDADO