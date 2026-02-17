Año Nuevo Chino 2026: actividades que darán la bienvenida al Caballo de Fuego

Ya inicio el Año Nuevo Chino 2026 (Año de Caballo de Fuego) y con el diversas actividades por las calles del Barrio Chino, zonas aledañas al Centro de Lima, entre otros distritos de Lima Metropolitana.

El centro de las celebraciones será el Cercado de Lima, en la Calle Capón, donde la Sociedad de Danza del Dragón Chung Shan anunció que estará presente dando la bienvenida al Año Nuevo Chino a la que llegarán integrantes de la comunidad china y visitantes.

Danzantes practicaron semanas previas a la celebración. Fotos: Eduardo Cavero/ @photo.gec

Los dragones chinos danzarán al ritmo de la música acompañado de una festiva comparsa, que es una de las características que más distinguen a la milenaria cultura china y no podía estar ausentes en esta ocasión.

Los bailarines de Ching Shan han ensayado su presentación desde varias semanas atrás, afinando los difíciles y elásticos movimientos de la extensa y flexible figura del dragón, manipulada con varas.

Más actividades por el Año Nuevo Chino

El Instituto Confucio de la PUCP, organizó una serie de actividades. El lunes realizó el taller “recortar, crear y aprender” con el que busca enseñar el arte tradicional chino a niños en su sede de Pueblo Libre.

Además, llevó a cabo la conferencia “Feng Shui 2026″: Energías que fortalecen la valentía y el conocimiento”, que fue dictado por la especialista en astrología china Verónica Nevenes.

Cientos de personas llegan a la Calle Capón en el Centro Histórico de Lima para iniciar rituales de la buena suerte: Eduardo Cavero/ @photo.gec

Para hoy se ha preparado el taller “Trazos que acompañan el viento”. Abanicos y caligrafía china, que se dictará en la sede del Instituto a las 11:00 a.m. y desde las 3:00 p.m. se realizará escritura de nombres en chino en Plaza San Miguel.

¿Qué significa el Año Nuevo Chino?

El inicio del 2026 es un evento muy especial y esperado por la cultura china, con esto nos referimos a la celebración del Año Nuevo Chino. Conocido también como Fiesta de la Primavera, tradicionalmente en este día se honraba a los antepasados, aunque según han ido pasando los años se ha convertido en un gran motivo de festejo y reunión.