Comerciantes atienden a decenas de personas en las horas previas a la medianoche. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
Comerciantes atienden a decenas de personas en las horas previas a la medianoche. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
elcomercio

Comerciantes atienden a decenas de personas en las horas previas a la medianoche. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)

  • Comerciantes atienden a decenas de personas en las horas previas a la medianoche. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
    1 / 8

    Comerciantes atienden a decenas de personas en las horas previas a la medianoche. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)

  • Alta afluencia de público marca la jornada final del año en el tradicional mercado del Rímac. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
    2 / 8

    Alta afluencia de público marca la jornada final del año en el tradicional mercado del Rímac. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)

  • Compradores recorren el Mercado de Flores Piedra Liza este 31 de diciembre en busca de flores amarillas para recibir el Año Nuevo. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
    3 / 8

    Compradores recorren el Mercado de Flores Piedra Liza este 31 de diciembre en busca de flores amarillas para recibir el Año Nuevo. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)

  • Girasoles y ramos amarillos destacan entre las flores más solicitadas por los clientes. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
    4 / 8

    Girasoles y ramos amarillos destacan entre las flores más solicitadas por los clientes. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)

  • Los tonos amarillos dominan los pasillos del mercado, símbolo de prosperidad y buena fortuna. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
    5 / 8

    Los tonos amarillos dominan los pasillos del mercado, símbolo de prosperidad y buena fortuna. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)

  • Familias y parejas eligen flores para decorar sus hogares y negocios como parte de las cábalas de fin de año. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
    6 / 8

    Familias y parejas eligen flores para decorar sus hogares y negocios como parte de las cábalas de fin de año. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)

  • Arreglos florales envueltos en papel dorado y cintas festivas listos para la celebración de Año Nuevo. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
    7 / 8

    Arreglos florales envueltos en papel dorado y cintas festivas listos para la celebración de Año Nuevo. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)

  • Vendedores ofrecen arreglos florales con mensajes alusivos al Año Nuevo en uno de los días de mayor venta del año. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)
    8 / 8

    Vendedores ofrecen arreglos florales con mensajes alusivos al Año Nuevo en uno de los días de mayor venta del año. (Foto: Violeta Ayasta @photo.gec)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Redacción EC
Redacción EC

En las horas previas a la llegada del , el Mercado de Flores Piedra Liza, ubicado en el distrito del , luce abarrotado de compradores que este martes 31 de diciembre acuden en busca de , uno de los elementos más representativos de las cábalas de fin de año en Lima. Desde tempranas horas, los pasillos del recinto se llenaron de familias, parejas y comerciantes que buscan asegurar sus arreglos antes de la medianoche.

LEE: Año Nuevo: horarios del Metropolitano, Línea 1 y Corredores durante el 31 de diciembre y 1 de enero

Los girasoles, crisantemos, margaritas y ramos combinados en tonos amarillos concentran la mayor demanda, debido a la creencia popular de que este color atrae prosperidad, éxito y energía positiva para el nuevo año. Según relatan vendedores del mercado, esta fecha representa uno de los picos más altos de venta del año, solo comparable con campañas como el Día de la Madre o Todos los Santos.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

Durante la jornada se observa una dinámica constante de compra y reposición de flores. Algunos clientes optan por arreglos grandes para decorar sus hogares o negocios, mientras que otros prefieren ramos más pequeños para colocarlos cerca de la medianoche como parte de los . Los precios varían según el tipo de flor, el tamaño del ramo y la presentación, pero la oferta es amplia para distintos presupuestos.

MÁS: APOTUR pide reforzar protocolos de seguridad tras accidente ferroviario en la ruta a Machu Picchu

Además de flores sueltas, varios puestos ofrecen arreglos especiales con mensajes alusivos al Año Nuevo, cintas doradas y envolturas festivas, lo que incrementa el atractivo visual del mercado. Esta actividad comercial no solo mantiene viva una tradición cultural, sino que también impulsa la economía de decenas de familias dedicadas al comercio floral, que esperan cerrar el 31 de diciembre con resultados positivos antes de iniciar el nuevo año.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC