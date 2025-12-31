En las horas previas a la llegada del Año Nuevo, el Mercado de Flores Piedra Liza, ubicado en el distrito del Rímac, luce abarrotado de compradores que este martes 31 de diciembre acuden en busca de flores amarillas, uno de los elementos más representativos de las cábalas de fin de año en Lima. Desde tempranas horas, los pasillos del recinto se llenaron de familias, parejas y comerciantes que buscan asegurar sus arreglos antes de la medianoche.

Los girasoles, crisantemos, margaritas y ramos combinados en tonos amarillos concentran la mayor demanda, debido a la creencia popular de que este color atrae prosperidad, éxito y energía positiva para el nuevo año. Según relatan vendedores del mercado, esta fecha representa uno de los picos más altos de venta del año, solo comparable con campañas como el Día de la Madre o Todos los Santos.

Durante la jornada se observa una dinámica constante de compra y reposición de flores. Algunos clientes optan por arreglos grandes para decorar sus hogares o negocios, mientras que otros prefieren ramos más pequeños para colocarlos cerca de la medianoche como parte de los rituales tradicionales del cambio de año. Los precios varían según el tipo de flor, el tamaño del ramo y la presentación, pero la oferta es amplia para distintos presupuestos.

Además de flores sueltas, varios puestos ofrecen arreglos especiales con mensajes alusivos al Año Nuevo, cintas doradas y envolturas festivas, lo que incrementa el atractivo visual del mercado. Esta actividad comercial no solo mantiene viva una tradición cultural, sino que también impulsa la economía de decenas de familias dedicadas al comercio floral, que esperan cerrar el 31 de diciembre con resultados positivos antes de iniciar el nuevo año.

