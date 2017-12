Una de las actividades preferidas por muchos para celebrar el Año Nuevo es el campamento frente al mar; sin embargo, algunos distritos costeros de Lima han optado por prohibir la realización de campamentos por motivos de seguridad y limpieza.



Además, en algunos casos también se prohíbe ingresar alcohol y alimentos a las playas durante la temporada de verano.

ANCÓN

El alcalde distrital, Felipe Arakaki, informó que multará con S/ 4.050 a quienes pernocten en sus playas o consuman bebidas alcohólicas. “No estamos preparados para recibir a campistas. Se les multará y se decomisarán las carpas”, advirtió.

La presencia de mascotas en las playas de este distrito también ha sido prohibida y en caso de incumplir dicha orden se castigará a sus dueños con multas de S/200.

PUNTA HERMOSA

En este distrito también se prohíbe, desde el año 2007, pernoctar en sus diferentes playas que cada fin de semana recibe unas 15 mil personas. Tampoco está permitido el ingreso de comida, mascotas y otros implementos a playas como El Silencio, Punta Roca, Playa Central, La Isla, Señoritas, Caballeros y Blanca.

“Tenemos 6 entradas en las cuales se supervisa que las personas no ingresen con comida, botellas de vidrio, mascotas, así como tampoco pelotas, a fin de no molestar al resto de veraneantes. De igual modo, no es posible hacer fogatas y menos acampar”, aseguró Manuel Landerer, jefe de imagen institucional, a la agencia Andina.

SAN BARTOLO

La municipalidad distrital advirtió que desde hace 10 años se prohíben los campamentos en las playas de San Bartolo.

“Nuestras playas son muy pequeñas, casi inaccesibles para acampar, pero igual tenemos una ordenanza que lo prohíbe”, infirmó Milagros Teullet, de dicha comuna.

PUCUSANA

De igual forma, el municipio de Pucusana recordó que existen multas para quienes intentn acampar en sus playas. “Desde hace tres años no permitimos dormir en nuestras cuatro playas y eso lo conocen todos. Tenemos multas para eso”, detalló Daniel Ávalos, de la gerencia de limpieza de dicha comuna.

