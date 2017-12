Año Nuevo: ¿Qué fiestas tienen garantías actualmente?

[ACTUALIZACIÓN] Son 20 las fiestas de fin de Año que hasta el momento han recibido las garantías de seguridad que Otorga DGIN.



[NOTA ORIGINAL]



A cuatro días para el Año Nuevo 2018, la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN, antes Onagi), entidad del Ministerio del Interior dio a conocer la lista de fiestas que cuentan con garantías inherentes al orden público.

En las resoluciones de la DGIN se recuerda que estará prohibido portar objetos contundentes o punzocortantes; así como el uso de armas de fuego, artefactos pirotécnicos o similares que no estén autorizados por Sucamec, bajo el apercibimiento de ser denunciado por el delito contra la seguridad pública.

EVENTOS CON GARANTÍAS

-Baile Social de Año Nuevo 2018 – Pucusana (Av. Miguel Grau, pasaje Callao - sector Balneario de Pucusana)

- Evento Social – Los Olivos (Local El Huaralino)

- Evento Social – Los Olivos (Local comunal Villa Norte)

- Fiestón el Año Nuevo –San juan de Lurigancho (Av. Canto Grande paradero 5 explanada)

- Caravana de Fin de Año –San Juan de Lurigancho (Local Huarocondo, Jr. Las Maquinarias, Av. Próceres de la Independencia, Av. Los Jardines Oeste, Jr. Los Torinillos, Jr. Los Cinceles, Av. 13 de Enero)

- Caravana de Fin de Año –Cercado de Lima (Colegio Nacional Juan Pablo Vizcardo Y Guzmán, Jr. Pedro Garezon, Jr. Jose Celendín, Av. Enrique Meigg, Av. Nicolás Dueñas)

- Caravana de Fin de Año –Villa María del Triunfo (Local Fedichal Chalhuanca, Jr. 27 de Diciembre, Av. Pachacutec, Jr. Mama Ocllo, Jr. Sanchez Carrión, Jr. Túpac Yupanqui, Jr. Simón Bolívar, Jr. Ica Roca, Jr. República, Jr.27 de Diciembre).

- Caravana de Fin de Año – Rímac (Frontis Parroquia San Francisco de Paula, continuando por la Av. Francisco Pizarro, Jr. Trujillo, Jr. Cajamarca, culminando en el Club Acel- El Potao).

- Fiesta Rusia Año Nuevo 2018 –Villa El Salvador (Local Casablanca)

- Fiesta de Fin de Año –Cercado de Lima (Club Lawn Tennis De La Exposición)

- Evento Folclórico –Ate (Local Central Folclórica Puno - La Aurora)

- Evento Folclórico –Ate (Complejo Santa Rosa - Ex Fundo Vasquez)

- Fiesta de Fin de Año –Rímac (Club Revolver)

- Espectáculos de Leyendas –San Miguel (Campo deportivo del Parque de las Leyendas)

- Cena bailable para recibir el Año Nuevo 2018 –Miraflores (Playa Makaha)

- Fiesta de Fin de Año Nuevo 2018 –Callao (Zona de eventos Playa Cantolao)

- Espectáculo Público No Deportivo –Cercado de Lima (Brisas del Titicaca)

- Fiesta Blanca 3 –Punta Hermosa (Explanada Del Club Cafae-Ed)

Gran Fiesta de Fin de Año –Miraflores (Centro de Convenciones María Angola)

- Fiesta Costumbrista –Villa María del Triunfo (Local Coloso Yawar Plaza San Gabriel)



EVENTOS NO AUTORIZADOS

Por otro lado, la DGIN desestimó la solicitud de garantías de:

- Evento Musical de Fin de Año - Parque Las Leyendas (San Miguel)

- Cena-Fiesta de Fin de Año –Asociación Círculo Militar-Sede Salaverry (Jesús María)

- Espectáculo público no deportivo –Jardín Central del Club La Rinconada (La Molina)

- Espectáculo público no deportivo –Complejo FAP San Gabino Loza Deportiva San Roque (Surco)

- Conmemoración del XXXVI aniversario de fundación del AA.HH. Villa Los Reyes –Parque N° 1 AA.HH. Villa Los Reyes (Ventanilla) – 1 de enero.