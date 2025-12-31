En el Mercado Mayorista de Caquetá en el distrito del Rímac, la carne de cerdo es una de la más solicitadas entre los comensales que llegan desde varios puntos de Lima Metropolitana para preparar la tradicional cena de Año Nuevo.

Los vendedores indicaron que la panceta, el brazuelo, la pierna y los lechones, son los productos que tienen alta demanda. Además, precisaron que, respecto a los precios, estos varían desde los 16 a 25 soles.

Una de las principales formas en hacer el cerdo en las celebraciones de fin de año es a la caja china, pero también es al horno.

Otras opciones para la cena de Año Nuevo

Debido a la alta demanda de la carne de cerdo, también se ofrecen otras alternativas como pollo, pavo y pato.

Amuletos para el fin de año

Desde la madrugada, compradores aprovecharon para comprar no solo alimentos, también objetos simbólicos para recibir 2026, como figuras de caballos, casas, carros, billetes decorativos, copas y preparados con lentejas, trigo y otros elementos asociados a la prosperidad, el trabajo y la abundancia.

Los precios de estos artículos varían según el tamaño y el diseño, con opciones que van desde los 5 hasta los 50 soles.

Transporte urbano este 31 de diciembre

Para este 31 de diciembre, el Metropolitano modificará su horario para atender la demanda especial a horas de la llegada del nuevo año. Y es que los servicios Super Expreso, Super Expreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 no atenderán desde las 5:00 a. m. como es habitual, sino que recién lo hará desde el mediodía, es decir a las 12:00 p. m.