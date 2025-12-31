En el Mercado Mayorista de Caquetá en el distrito del Rímac, la carne de cerdo es una de la más solicitadas entre los comensales que llegan desde varios puntos de Lima Metropolitana para preparar la tradicional cena de Año Nuevo.
Los vendedores indicaron que la panceta, el brazuelo, la pierna y los lechones, son los productos que tienen alta demanda. Además, precisaron que, respecto a los precios, estos varían desde los 16 a 25 soles.
Newsletter Buenos días
Una de las principales formas en hacer el cerdo en las celebraciones de fin de año es a la caja china, pero también es al horno.
Otras opciones para la cena de Año Nuevo
Debido a la alta demanda de la carne de cerdo, también se ofrecen otras alternativas como pollo, pavo y pato.
Amuletos para el fin de año
Desde la madrugada, compradores aprovecharon para comprar no solo alimentos, también objetos simbólicos para recibir 2026, como figuras de caballos, casas, carros, billetes decorativos, copas y preparados con lentejas, trigo y otros elementos asociados a la prosperidad, el trabajo y la abundancia.
Los precios de estos artículos varían según el tamaño y el diseño, con opciones que van desde los 5 hasta los 50 soles.
Transporte urbano este 31 de diciembre
Para este 31 de diciembre, el Metropolitano modificará su horario para atender la demanda especial a horas de la llegada del nuevo año. Y es que los servicios Super Expreso, Super Expreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 no atenderán desde las 5:00 a. m. como es habitual, sino que recién lo hará desde el mediodía, es decir a las 12:00 p. m.
TE PUEDE INTERESAR
- Calles de Chorrillos llenas de basura: esto es lo que dice el alcalde distrital
- Cusco: Choque de trenes en ruta a Machu Picchu deja un muerto y más de 100 heridos Redacción EC
- Presidente José Jerí llega a Cusco tras accidente de trenes en vía hacia Machu Picchu
- Lima tendrá brillo solar y clima templado en la primera semana del 2026, informa el Senamhi
- Temperaturas en verano: condiciones del mar y factores que influirán en el clima del país
Contenido sugerido
Contenido GEC