A pocas horas de iniciarse las fiestas de fin de año, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) coordinó acciones conjuntas con las comunas de Barranco, Miraflores, Chorrillos y la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú para garantizar seguridad vial y fluidez vehicular en la Costa Verde.
Las medidas impulsadas por la Gerencia de Movilidad Urbana buscan organizar el tránsito, impedir el acceso de mototaxis a la Costa Verde y asegurar una atención coordinada ante cualquier incidente en las playas Los Pescadores, Agua Dulce, Las Sombrillas, Los Yuyos, Los Pavos, Barranquito, Redondo, Makaha y Waikiki.
Además, la MML destacó que se tendrá el servicio de grúa para la atención inmediata de vehículos con fallas mecánicas, los cuales serán remolcados a zonas seguras a fin de evitar congestionamientos y riesgos.
Aforo de vehículos en playas
Otra medida para esta temporada será supervisar el aforo de los estacionamientos en los puntos críticos del Circuito de Playas de la Costa Verde y alertar cuando estos queden completos. Además, se habilitarán tres paraderos autorizados de taxis: dos a la altura de las playas Los Pescadores y Agua Dulce (Chorrillos) y uno cerca de Los Yuyos (Barranco).
¿Desde cuándo regirán estas medidas?
A partir del jueves 1 de enero de 2026, y se aplicarán los sábados y domingos, de enero a marzo, en el horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., con posibilidad de prórroga según evaluación.
Metropolitano en la playa
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que, desde este jueves 1 de enero, los veraneantes podrán llegar a la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, utilizando los buses alimentadores del Metropolitano.
