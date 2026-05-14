Cerca de 21 mil papeletas impuestas a través del aplicativo Lima Reporta en San Miguel serán anuladas, así lo anunció Jorge Román, gerente municipal de dicho distrito, a El Comercio, tras las reuniones con funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las coordinaciones se iniciaron en febrero pasado y participaron representantes de la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima y del referido municipio distrital.

Román explicó que se ha determinado que las 21 mil papeletas fueron impuestas en zonas donde no había una adecuada señalización o pintado y que se aplicó la sanción a una misma persona en similares circunstancias y en el mismo lugar, pero recién se le notificó después de seis a ocho meses, por lo que el ciudadano no tuvo el debido tiempo para ejercer su derecho a presentar una apelación o corregir su conducta. Recordó que la Ley de Procedimientos Administrativos establece un plazo de cinco días para notificar a un ciudadano de una multa impuesta.

“Los reportes que realizaban los inspectores de la municipalidad (de San Miguel), los cuales sirven como un medio probatorio para acreditar una conducta continuada, la MML los consignaba como si fuera una infracción individual. En un lapso de seis meses le reportaban al vecino la acumulación de todas las multas que habían reportado los inspectores y no había un sistema de retorno (de información) a la Subgerencia de Tránsito (de San Miguel), de la cual dependían los inspectores, para hacer la verificación de cuántas inspecciones se habían realizado sobre un mismo administrado”, afirmó el funcionario a este Diario.

“Esto originó que, después de seis meses, muchas personas tuvieran un cúmulo de notificaciones. Las notificaciones no tienen un carácter tributario o de enriquecimiento de la municipalidad, sino un carácter educativo. Entonces, se planteó el tema ante la MML para ver y corregir este tema”, agregó.

El aplicativo Lima Reporta es usado por los municipios distritales que tiene un convenio firmado con la Municipalidad de Lima. (Foto: Gerencia de Movilidad Urbana de la MML/Facebook)

Se aplicaron cerca de 30 mil papeletas a través de Lima Reporta en San Miguel y se anularán 21 mil por contener “vicios”, por lo que los 9 mil restantes sí deberán ser pagadas por los conductores, según refirió Román. No obstante, precisó que los infractores pueden presentar documentación para apelar la sanción.

“Se colocaron cerca de 30 mil papeletas, pero las otras 9 mil han sido colocadas no con esa mecánica de repetición y en zonas que estaban bien señalizadas y donde no había defectos técnicos. A la fecha, las 21 mil papeletas que se han anulado son aquellas en las que ha habido la mala praxis de generar papeletas individuales por cada conducta de la misma persona, en la misma vía y el mismo hecho, pero en días diferentes”, afirmó.

“No es que el sistema en su totalidad sea malo. Ha habido vicios en un 80% de las papeletas, por eso se han anulado. En el 20% restante, en caso tuviera algún vicio que el vecino puede sustentarlo, la municipalidad está presta a apoyarlo”, afirmó.

Respecto a la situación de las personas que pagaron la multa de una papeleta mal impuesta, el funcionario indicó que se trata de “temas individuales”, pero que la Municipalidad de San Miguel asesorará a los vecinos a efectos de que soliciten la devolución de su dinero.

Remarcó que la infracción más recurrente que ha sido reportada en Lima Reporta ha sido la de estacionar en zonas intangibles de San Miguel. “Se ha sancionado porque se tenía ordenanza de la MML que establece que esa es una zona prohibida, pero cuando vas al campo ves que la señalización no es la correcta. Si se hubiera notificado a tiempo, habría un mecanismo de defensa de la persona”, anotó.

El gerente municipal de San Miguel remarcó que la aplicación de papeletas a través de Lima Reporta ha quedado en suspenso hasta que se coordine y se establezca con MML las mejoras de las deficiencias técnicas del sistema.

Conductor no sabe si se le devolverá el dinero por multa impuesta

El Comercio recogió el testimonio de un conductor que fue sancionado a través del aplicativo Lima Reporta en San Miguel. Martín recordó que estacionó su vehículo en una zona del cruce de las avenidas La Marina y Parque de Las Leyendas, pero en la que, según señaló, no había una adecuada señalización.

De acuerdo con su relato, él fue notificado de la papeleta varios meses después del hecho, lo que no le permitió poder presentar su reclamo, corregir su conducta para evitar futuras sanciones o acceder a un descuento por pronto pago.

Lo que más le sorprendió de la papeleta fue que se le consignó la infracción G57, la cual implica una multa de 440 soles, porque supuestamente su vehículo había invadido un poco la vereda. Debido a que no fue notificado a tiempo, no pudo acceder al descuento del 83% y terminó pagando el monto de 145.2 soles.

Ante lo señalado por la Municipalidad de San Miguel, Martín no sabe si su papeleta será anulada, si se le devolverá el dinero o cómo será la forma en que se le notificará de su caso.

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Respuesta de la Municipalidad de Lima

Pese a lo señalado por San Miguel, la Municipalidad de Lima indicó a El Comercio que la nulidad de un grupo de papeletas emitidas mediante la aplicación “Lima Reporta” en dicho distrito “se encuentra actualmente en proceso”.

Sin embargo, la MML aseguró que, durante las reuniones técnicas realizadas, el municipio de San Miguel “reconoció la existencia de deficiencias en la señalización del distrito y, además, la ausencia de una campaña de sensibilización dirigida a los vecinos”.

En la aplicación de papeletas en San Miguel hubo “muchas injusticias y arbitrariedades”, afirma dirigente

Jorge Luis Cardoza Novoa, presidente de la Asociación Peruana de Conductores Profesionales, se mostró de acuerdo con que se anulen las papeletas que fueron mal impuestas a través del aplicativo Lima Reporta en San Miguel, pues aseguró que hubo “muchas injusticias y arbitrariedades”.

“Nosotros tratamos de incentivar y motivar a que los conductores manejen de la manera más correcta y respeten el reglamento de tránsito, no estamos en contra de las papeletas ni la fiscalización, pero todo se tiene que hacer de la manera más transparente y de acuerdo con los procedimientos de la Municipalidad de Lima”, afirmó Cardoza a El Comercio.

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Como muestra de una de esas arbitrariedades, señaló que el procedimiento del sistema Lima Reporta determina que, una vez aplicada la papeleta a través del aplicativo, se tiene que dejar como constancia un sticker en el vehículo, pero que no se cumplió eso, por ello, según dijo, algunas personas acumularon hasta 30 sanciones sin que se percataran de la infracción que cometían.

Se mostró de acuerdo en que se siga usando Lima Reporta, pero que se aplique con el procedimiento correcto y que no se repitan en Surco, donde se iniciará la fiscalización bajo ese sistema, los mismos errores detectados en San Miguel. “A veces los conductores abusan en la manera cómo se estacionan. Vemos a diario que se estacionan en muchos sitios de manera irresponsable”, indicó.

Cómo funciona Lima Reporta

Lima Reporta es un aplicativo que utilizan los inspectores autorizados por la Municipalidad de Lima para registrar, mediante videos cortos, situaciones que afectan el tránsito. La información se envía en tiempo real a la plataforma de la MML y es evaluada por equipos técnicos antes de continuar con el proceso correspondiente para imponer la multa.

Los inspectores de tránsito están autorizados a informar de infracciones a través del aplicativo Lima Reporta. (Foto: Gerencia de Movilidad Urbana de la MML/Facebook)

El aplicativo se usa principalmente en vías con alto flujo vehicular, donde el incumplimiento de normas afecta directamente en la circulación y la seguridad vial. La priorización responde a criterios técnicos como niveles de congestión, seguridad vial y frecuencia de incidencias y se aplica en avenidas como Javier Prado, Benavides, Arequipa, Abancay, entre otras, indicó la MML.

La comuna capitalina ha firmado, desde el 2023, convenios con 18 municipios, como Carabayllo, El Agustino, Jesús María, La Molina, Lurigancho-Chosica, Magdalena del Mar, Miraflores, Punta Hermosa, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Surco, Surquillo y Rímac, para aplicar el sistema Lima Reporta.

El próximo municipio en implementar Lima Reporta será Surco, que ha desplegado una marcha blanca para dar a conocer el sistema.