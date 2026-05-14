Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los inspectores municipales de tránsito son los autorizados a registrar infracciones de tránsito en el aplicativo Lima Reporta.
Los inspectores municipales de tránsito son los autorizados a registrar infracciones de tránsito en el aplicativo Lima Reporta.
Por

Cerca de 21 mil papeletas impuestas a través del aplicativo Lima Reporta en San Miguel serán anuladas, así lo anunció Jorge Román, gerente municipal de dicho distrito, a El Comercio, tras las reuniones con funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las coordinaciones se iniciaron en febrero pasado y participaron representantes de la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima y del referido municipio distrital.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.