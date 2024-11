El ministro indicó que si bien los estudiantes no originan ningún peligro para el normal desarrollo de la cumbre internacional, el Gobierno tomó dicha medida para que haya una mejor “transitabilidad” para las comitivas internacionales visitantes, facilitar el desarrollo de las actividades durante el evento y se pueda dar un mejor manejo de la logística de las visitas oficiales de Estado que ocurrirán en simultáneo.

En ese sentido, resaltó que “es importante tener todas las garantías de seguridad”. Asimismo, precisó que la cumbre de la APEC representa una oportunidad importante para el desarrollo del Perú, sobre todo en términos de comercio y exportación.

Sin embargo, lejos de exponer claramente los motivos y las razones técnicas de por qué se decidió suspender las clases, expertos coincidieron en que el ministro dejó más dudas que certezas en su discurso, especialmente con algunas frases que llamaron la atención. Según señalan, estuvo lleno de imprecisiones respecto a la realidad educativa del país, sobre todo en el ámbito escolar.

El Comercio recogió la opinión de los especialistas con la cual elaboró un fact-checking de 4 frases dejadas por el ministro de Educación al defender la medida.

"Clases virtuales no, son clases remotas"

Quero precisó que no se ha dispuesto con exactitud clases virtuales, sino la modalidad remota. Explicó que las primeras están dentro de la segunda, y que esta a su vez se encuentra cubierta en parte con las acciones que viene impartiendo el Minedu.

“ Clases virtuales no, clases remotas. Es diferente . La virtualidad es una parte de lo remoto, se complementa con material educativo. Hay un trabajo serio, innovador en el Ministerio de Educación. (…). Siento que tenemos que adaptarnos y ser flexibles, tenemos la posibilidad de dar un paso hacia delante en relación con lo que implica los retos de la sociedad futura y justamente poder trabajar de manera más concentrada mediante las clases remotas”, manifestó.

El exministro de Educación Daniel Alfaro señaló a El Comercio que haciendo un esfuerzo por entender lo que quiso decir Quero, su intención habría sido indicar que la modalidad remota es un concepto más amplio, mientras que la clase virtual es un canal para ello. En ese sentido, dijo que, por ejemplo, las clases remotas pueden darse también por correo electrónico, el maestro puede mandar tareas, que el estudiante realice ciertas actividades y luego las reporte en clase.

“Entonces lo remoto tiene más opciones de darse que las clases virtuales sincrónicas, tal vez a eso se refería, pero incluso en ese caso igual necesitas más tiempo de previsión porque qué tipo de tareas le vas a mandar a los chicos, de qué forma vas a esperar que respondan, cómo van a estar al tanto si los chicos tienen alguna duda sobre la tarea”, comentó.

Quero precisó que no se ha dispuesto con exactitud clases virtuales, sino la modalidad remota. Algo que dejó confundido a más de uno. (Foto: Andina)

Por su parte, para José Gargurevich Valdez, exviceministro de Gestión Institucional del Minedu, el ministro Quero tuvo un mal manejo de los conceptos. Considera que lo que ha querido decir es que no todas las clases necesitan conectividad a internet, es decir, se puede tener una modalidad a distancia con actividades sincrónicas y otras asincrónicas. El alumno se puede conectar en un momento y después en cualquier parte del día.

“Creo que él se ha querido referir a eso; pero ojo, una cosa es la educación a distancia que es una modalidad real del sistema y otra cosa es la educación remota de emergencia que se hizo en la pandemia. Pero él insiste en decir remoto con lo cual creo yo que el peligro está en que ha convertido la idea de la educación virtual en una videoconferencia. Y esa no es la educación a distancia. La educación a distancia es el uso de tecnologías digitales para que los chicos aprendan, no una videoconferencia donde el docente expone frente a una cámara”, explicó.

"Será una forma de reunirse en familia"

El titular del Minedu también sostuvo que la decisión del Gobierno de Dina Boluarte de suspender las clases presenciales en Lima por el foro APEC será una oportunidad para que padres e hijos estén “más cerca” y “se reúnan en familia” .

“Vamos a estar en teletrabajo esta semana en Lima Metropolitana. Será una forma también de reunirnos en familia y de considerar un momento importante para toda la Nación”, dijo.

Respecto a esta afirmación, Alfaro sostuvo que si bien durante estos días los padres van a estar en casa haciendo trabajo remoto, no van a tener la posibilidad de compartir el dispositivo tecnológico con sus hijos e hijas. Si esto es así, entonces con mucha más razón no tendrán el suficiente tiempo libre para pasar mayor rato entre sí.

“Si se quería tener este nivel de seguridad, cuyas razones técnicas todavía no he escuchado, se podía haber hecho con mucho más tiempo de organización, porque si se hace de un viernes para un lunes, con qué tiempo le das al colegio para que prepare esas clases que iba a hacer durante estos tres días en remoto. ¿Y acaso los docentes tampoco tienen familia? ¿cómo hacen para partirse el tiempo con tan poca previsión?. Claramente es una irresponsabilidad absoluta una medida de esta naturaleza”, expresó.

En los últimos días, colectivos de padres y organizaciones han protestado en el frontis del Minedu. (Foto: Hugo Pérez)

Por otro lado, Gargurevich manifestó que todo el país está siendo testigo de que el Gobierno está brindando una serie de excusas antitécnicas, ensayando argumentos “pobres” y “risibles” o que están pecando siempre de desconocimiento. En cualquier caso, opinó que todos los argumentos son incorrectos.

“De ninguna manera los estudiantes van a pasar un tiempo junto a su familia porque todos estarán atiborrados en un espacio, trabajando y estudiando, con tres o cuatro dispositivos encendidos. Además, en muchas casas los espacios no son comunes, se comparte la cocina con el comedor. No es verdad que es un espacio saludable de interacción”, resaltó.

Los estudiantes no perderán horas de aprendizaje

Quero agregó que la virtualidad ayudó a los estudiantes de todas las edades durante la pandemia del COVID-19 durante los años 2020 y 2021. Indicó que, de acuerdo a organismos internacionales, el Perú fue uno de los mejores países que resistió y afirmó sus conocimientos en lectura y en ciencias gracias a la virtualidad. En esa línea, aseguró que la medida de clases remotas garantiza que los estudiantes no pierdan horas de aprendizaje .

“Un informe de la OCDE donde nos señala, por ejemplo, que el Perú fue uno de los países que mejor resistió y afirmó sus conocimientos en lectura y en ciencias durante la pandemia. A pesar de las dificultades, eso habla bien de la resiliencia”, dijo.

Asimismo, en respuesta a la proyección del Instituto Peruano de Estadística, la cual predice una pérdida de 800 mil horas de clase por día, el ministro de Educación argumentó que las herramientas tecnológicas y los materiales de autoaprendizaje son recursos con los cuales los estudiantes podrán continuar desarrollando sus competencias y habilidades, sin interrupciones significativas en su educación.

Expertos indicaron que muchos hogares con niños en Lima no cuentan con conexión a internet ni dispositivos tecnológicos suficientes como celulares o laptops. (Foto: Andina)

Para Gargurevich, no se cuestiona la posibilidad de que exista educación a distancia de calidad, pues consideró que eso es posible, siempre y cuando se lleve a cabo con planificación y sin disponerlo de forma improvisada dos días antes. Lo que también se puede hacer, agregó, es recuperar aprendizajes, es decir, se ejecutar un plan de recuperación después de esta semana. Sin embargo, esto no se ha previsto ya que según el ministro Quero los aprendizajes no se van a perder.

“Yo apelaría a que desde la autonomía de las escuelas, los directores de las instituciones educativas con sus respectivas ugeles dispongan medidas de recuperación de aprendizajes en la próximas semanas y ahí amplíen horarios o vean cómo reorganizan el calendario. Sí creo que no tienen que preguntar al Minedu porque ellos tienen autonomía para poder organizar nivelaciones. Ante el ministerio indolente que tenemos las escuelas pueden empezar a activar estrategias de recuperación de este tipo”, comentó.

Por su parte, Milagros Sáenz, vocera del colectivo Volvamos a Clases, dijo a El Comercio que existe una preocupación grande en los padres de familia porque esta no es la primera vez que se dispone la suspensión de clases presenciales en el último tiempo. Recordó que ya se han producido cuatro cierres de escuelas por los recientes paros. Con los 5 días de esta semana, da un total de 9 días sin clases presenciales. Destacó que son clases que son “irrecuperables”.

“No es equiparable una hora de remoto con una hora de presencial. Que tantas figuras políticas, del mundo empresarial, gremios e instituciones se hayan manifestado demuestra que toda la población está al tanto del daño que es volver a las clases virtuales. Desde volvamos a clases de Perú hemos sacado un comunicado manifestando precisamente nuestra preocupación por estas declaraciones desafortunadas del ministro, pero incluso antes ya nos hemos manifestado en contra de esta medida”, expresó.

Sáenz criticó el hecho que se estén normalizando las clases virtuales y que se recurran a estas como un paliativo frente a problemas de gobernabilidad y gestión por parte del gobierno. “Como colectivo nos preocupa muchísimo que se normalice el cierre de escuelas y el recurso de la virtualidad o de las clases remotas, como mejor lo quiera decir el ministro. Finalmente se trata del cierre de las escuelas”, dijo.

Alumnos de Lima están adaptados a la tecnología

Quero mencionó que esta modalidad de clases remotas se ha convertido en un recurso habitual para el sector educativo, especialmente en la capital, donde las instituciones académicas están familiarizadas con el uso de tecnologías digitales. Quero remarcó que los teléfonos celulares y otros medios de comunicación masiva serán aprovechados como herramientas para asegurar que los contenidos educativos lleguen a los estudiantes en estos días.

“ Más del 80% de hogares en la capital tienen conectividad (de internet) . Hay un nuevo acuerdo con empresas que nos van a proveer de internet gratuito para todas las escuelas de Lima Metropolitana. Estamos trabajando para ampliar justamente esa frontera de la conectividad, pero recordar que lo remoto no solo en lo virtual es complementario y eso es fundamental”, justificó Quero.

Expertos consideraron que no hay razones técnicas suficientes para suspender las clases presenciales en colegios.

Alfaro dijo que si bien definitivamente la pandemia nos ayudó a dar pasos acelerados en todo lo que respecta a la competencia digital, estos no son suficientes como para instalar una cultura de clases virtuales sin que una medida extraordinaria lo amerite. Sostuvo que por más que hemos avanzado, según data al 2022, un 23% de estudiantes en Lima Metropolitana no cuenta con acceso a Internet. Si esto es así, es muy probable que tampoco tengan dispositivos. Entonces ahí ya hay una brecha importante que no se ha cerrado y en la que el Gobierno debería pensar al momento de tomar estas decisiones.

“Creo que seguimos en esta cultura de la cancelación pensando que es una solución viable para continuar las clases, pero claramente no lo es. En Lima Metropolitana, por ejemplo, el 77% de hogares (con niños en primaria) tiene acceso a internet en casa. Esta es una data del 2022, quizás haya subido un poco en el 2024. Pero si ya en ese año teníamos un 23% de matriculados en la educación básica que no tenía acceso, eso quiere decir que, teniendo en cuenta que en Lima hay cerca de un millón de estudiantes, 230.000 no tendrían acceso a internet”, resaltó.

Quero dijo que clases remotas facilitará el desarrollo de las actividades durante el foro APEC y se tendrá un mejor manejo de la logística de las visitas oficiales de Estado.

Por otro lado, Gargurevich señaló que el ministro Quero ha estado manejando erróneamente el dato de que en más del 80% de las casas de Lima Metropolitana hay conexión a internet, pues lo está confundiendo con el hecho de al menos un miembro del hogar con un dispositivo móvil conectado a internet. Subrayó que eso es muy distinto a decir que un hogar tiene conexión estable.

Gargurevich agregó que la Encuesta Nacional de Hogares del 2023 revela que solo el 46% de los hogares de toda Lima Metropolitana tiene conexión a internet, lo que quiere decir que hay una gran mayoría de familias con menores en etapa escolar que no se van a poder conectar. Esto, sin contar que tampoco cuentan con laptops suficientes.

“Entonces creo que es una irresponsabilidad decir que Lima Metropolitana está preparada para hacerlo cuando no es verdad. Incluso, la misma encuesta dice que en el área rural de Lima Metropolitana hay más del 90% que no tiene conexión a internet. Entonces, considerando que estamos hablando de tres millones de estudiantes es bárbaro decir que sí hay condiciones”, manifestó.

Por último, Saenz dijo que las declaraciones del ministro Quero demuestra una desconexión con el sector que lidera, su poco conocimiento de la realidad que vive el país y una cero empatía con el sentir de la sociedad civil.