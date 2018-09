Sonia Carbajal, esposa del pastor Alberto Santana, tomó el cargo de pastora de ‘El Aposento Alto’ en reemplazo de su marido y su hijo, quienes están envueltos en diversas polémicas e investigaciones de las autoridades.



Un video difundido por medios Latina muestra el discurso de Carbajal ante los integrantes de su iglesia cristiana, que protagonizó la toma de la explanada del estadio de Alianza Lima, hace dos semanas atrás.

“No me es difícil seguir al frente, porque siempre he trabajado al lado del apóstol (Alberto Santana). Si nunca he estado al frente predicando, fue porque él lo hacía, pero creo que llegó el tiempo para poder afrontar este gran desafío y salir adelante, y engrandecer al reino de Dios, porque es lo que Dios ha encomendado a cada uno de sus hijos”, dijo Carbajal durante su discurso.

“Les pido a cada uno de ustedes sus oraciones para poder vencer toda adversidad que se venga y sabemos que todos juntos, con un solo pensamiento y corazón, vamos a salir adelante”, agregó.

- Las investigaciones -

Cabe recordar que Alberto Santana, quien lleva 30 años casado con Sonia Carbajal, fue acusado de coaccionar a una joven para que mantenga una relación extramatrimonial con él. “Decía que Dios le había dado una ley personal, que él podía tener concubinas, que cuando llegaba a su casa encontraba todo oscuro, se sentía solo. Por eso es que oró un cierto día para que Dios le pueda dar ese beneficio”, dijo la joven denunciante.

Ante la controversia, decidió dejar el cargo de pastor a su hijo, Cohelet Santana. Sin embargo, su hijo también es investigado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de apología de violencia contra la mujer y discriminación por razón de sexo.

Esto a raíz de unos videos en el que se escucha a Cohelet Santana decir que un hombre podría pegar hasta en cuatro oportunidades a su esposa y que ella tendría perdonarlo, haciendo alusión a un presunto párrafo de la Biblia.