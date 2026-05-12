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Resumen

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Los conductores deberán cumplir ciertos requisitos en caso deseen la reducción de puntos en su récord.
Los conductores deberán cumplir ciertos requisitos en caso deseen la reducción de puntos en su récord.
Por Carlos Gonzales

Una gran expectativa ha generado la reciente aprobación de una norma en el Congreso que permite que los conductores que hayan acumulado puntos por infracciones de tránsito podrán reducir dicho puntaje en caso cumplan con ciertos requisitos.

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