La norma ajusta la escala de infracciones y las sanciones para que sean proporcionales al riesgo, e incorpora cursos de reeducación y exámenes psicológicos, lo que permite la recuperación de puntos a través de incentivos más atractivos.

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El congresista Juan Carlos Mori, autor del proyecto de ley, explicó que el dictamen aprobado el pasado 7 de mayo modifica la Ley 29365, que establece el sistema de control de licencias de conducir por puntos, y la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, a fin de brindarle a la norma un “enfoque preventivo, educativo y proporcional”, pues aseguró que el actual mecanismo ha generado “un déficit crítico de conductores profesionales en el transporte público de carga y de pasajeros”.

“Esto se debe a la suspensión y cancelación masiva de licencias por acumulación de puntos. A la fecha, más de 48 mil licencias han sido suspendidas o canceladas por alcanzar los 100 puntos, lo que ha generado una reducción significativa de la oferta de conductores. Como consecuencia de ello, se ha identificado una brecha superior a 26 mil conductores adicionales, necesarios para cubrir la demanda actual del sistema de transporte terrestre”, indicó el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

Juan Carlos Mori es congresista de la República por Acción Popular. (Foto: Congreso)

Por ello, detalló que su iniciativa plantea una reforma integral del sistema de puntos orientada a “equilibrar la sanción con la formación y la reinserción del conductor, pero sin debilitar la seguridad vial”. Mori remarcó que se mantiene el sistema de 100 puntos como límite máximo, pero se introduce una nueva escala de infracciones “basada en criterios técnicos y de proporcionalidad”, ya que las infracciones leves tendrán entre 1 y 10 puntos, las graves entre 11 y 30 puntos, y las muy graves entre 31 y 70 puntos.

No obstante, aclaró que se mantiene el esquema de sanciones progresivas por acumulación de puntos. “A los 100 puntos, el conductor recibe una suspensión de 6 meses en la primera ocurrencia, luego se le aplica 12 meses en la segunda, y la cancelación definitiva en la tercera. No obstante, se incorpora un elemento clave: la sanción se ejecuta de manera automática únicamente cuando la infracciónha quedado firme en vía administrativa, garantizando el respeto al debido procedimiento”, agregó.

El punto más saltante de la norma es que los puntos se eliminan luego de dos años, y que los conductores puedan reducir puntos mediante cursos de seguridad vial, evaluaciones y capacitación continua. También se otorgan beneficios en el puntaje a aquellos conductores que hayan mantenido una “conducta responsable” durante periodos prolongados.

“Un elemento adicional es la posibilidad de reducir el plazo de suspensión por única vez hasta un mínimo de un mes siempre que el conductor cumpla estrictamente ciertos requisitos, como aprobar evaluaciones psicológicas, de conocimiento y de manejo, pagar las sanciones correspondientes y no haber cometido infracciones que impliquen graves riesgos, como la conducción en estado de ebriedad o conductas temerarias. Esto permite evitar un incentivo negativo y garantiza que la reducción esté vinculada a un proceso real de rehabilitación”, afirmó Mori.

El impacto de la norma

“La resocialización del conductor no implica la impunidad”, aclaró el director de la Cámara Internacional de la lndustria del Transporte, Martín Ojeda, respecto al contenido del proyecto aprobado por el Congreso, el cual defendió e incluso precisó que es muy diferente de la iniciativa conocida la ‘Ley del borrachito’, ya que no se exime de la sanción económica.

En diálogo con El Comercio, el dirigente explicó que lo más resaltante de la norma es que permite a las personas que han sido sancionadas con 6 meses de suspensión de la licencia por exceder los 100 puntos a reducir a solo un mes de suspensión si pasa por distintas evaluaciones.

Ojeda indicó que la propuesta aprobada en el Parlamento contempla que se deje de lado las respuestas de un balotario y el infractor sea sometido a pruebas de conocimiento, de manejo y del manual de seguridad vial.

“En este caso no se está declarando la impunidad del tema económico, igual (los conductores) tienen que asumir esa responsabilidad, pero se está poniendo un criterio mucho más estricto en cuanto a la recuperación de puntos para aquellos que tenían seis meses (de suspensión) y bajarle a un mes siempre y cuando no se use balotario, se use la lectura y el examen de cualquier pregunta de un manual de seguridad vial, aspecto que se ha dejado en el Perú hace varios años y eso ha originado la gran cantidad de fallecidos y heridos porque lamentablemente no se resociabiliza al usar un balotario sencillo y al dejar un estricto examen del manual de seguridad vial”, expresó Ojeda.

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“Esto (el beneficio) no abarca a los que han sido sancionados por alcoholemia, esto es solo para aquello que han excedido los más de 100 puntos y no tengan que esperar seis meses”, agregó.

El dirigente de transporte Martín Ojeda. (Foto: El Comercio)

Ojeda contó que el sector interprovincial de transporte ha sido afectado con el anterior sistema de puntos debido a que los conductores deben realizar ciertas maniobras en algunos tramos de autopistas, pero el GPS registra un exceso de velocidad, lo cual implica una multa y la acumulación de 50 puntos para el chofer.

Es una norma "interesante"

Edwin Derteano, presidente de la Fundación Transitemos, consideró “interesante” la norma que establece cambios en el sistema de puntos para conductores, ya que existe “mucha injusticia” en la aplicación de determinadas papeletas, como en el caso de los límites de velocidad y en la acumulación de puntajes.

“Si uno viene por la carretera con velocidad máxima permitida de 100 km/h y de repente hay un letrero pequeño que lo baja a 60 km/h o a 30 km/h y después está la cámara. Se nota un fin recaudador antes que un tema educativo. Con dos pasadas de velocidad en carretera, el conductor ya acumula 100 puntos, por lo cual se le quita el brevete”, afirmó el especialista.

Por ello, indicó que se debería revisar de manera integral el sistema de sanciones para conductores, ya que, según refirió, las multas son “absurdamente altas” porque tienen como referencia la UIT, pero deben ser calculadas sobre el sueldo mínimo.

Las autoridades realizan la fiscalización del transporte . Fuente: MTC.

Se puede crear “nuevas mafias”, advierte especialista

La norma sobre reducción de puntos para conductores infractores es “en términos generales apropiada”, pero la realidad es que en el país la fiscalización al sistema del transporte “no es eficiente”, afirmó Franklin Barreto, especialista en transporte, tránsito y seguridad vial.

“Cuando se anuncia que se debe considerar a aquellos que tienen infracciones de tránsito, es decir rebajarle la suspensión, todo estaría bien en el supuesto que todas las infracciones fueran detectadas, pero en nuestra realidad las infracciones no son detectadas en su totalidad”, afirmó Barreto a El Comercio.

Barreto consideró que sí debería existir gradualidad en las sanciones, pero que también se tendría que implementar previamente una educación vial, a fin de que los conductores infractores conozcan cuando cometan una infracción.

No obstante, Barreto alertó que el sistema de reducción de puntos podría originar que se formen “nuevas mafias”, tal como ocurre con el caso de las papeletas.