Miraflores | ¿Árboles y ciclovía en un mismo espacio?: opiniones de ciclistas y la explicación municipal detrás del diseño en la calle Bolognesi

Desde el último martes, como parte de los trabajos impulsados por la Municipalidad de Miraflores, la ciclovía que anteriormente solo era de un carril, pasó a ser de doble carril. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, la sorpresa fue que al revisar el nuevo diseño se pudo advertir que uno de los carriles, el más pegado a la vereda, era interrumpido por varios árboles.

En un recorrido por la zona, El Comercio comprobó que este escenario ocurre en las cuadras 8 y 7 de la calle Bolognesi. En algunos puntos, incluso, los árboles logran tapar totalmente el paso por uno de los carriles de la ciclovía.

Mientras hacía la verificación, este Diario pudo observar cómo algunos ciclistas disminuían un poco la velocidad al pasar por dichos sectores, con el propósito de no chocar con los alcorques. También se observó a algunos operarios trabajando en la zona.

Ciclistas se ven obligados a usar solo un carril en los puntos con obstáculos. (Foto: Antonio Melgarejo)

Municipio aclara lo sucedido

Consultada por El Comercio sobre el diseño de la ciclovía, la Municipalidad de Miraflores indicó que lo evidenciado en las imágenes se trató de un error del contratista y que originalmente no estaba previsto que la obra quedara así.

Asimismo, la comuna aseguró que el error cometido por un operario va a ser corregido inmediatamente por la empresa contratista, luego de que se le hiciera saber el mismo, y que no va a incurrir en ningún costo adicional en agravio de la municipalidad.

La comuna está implementando a lo largo de la ciclovía bolardos y topellantas. (Foto: Antonio Melgarejo)

El municipio explicó que tras hacer las modificaciones respectivas, la ciclovía seguirá ubicándose al lado derecho de la calle (teniendo como referencia el sentido de la vía), pero dejará una franja de unos centímetros como margen entre esta y la vereda. Así, a lo largo de las 8 cuadras de la calle Bolognesi.

De esta manera, sostuvo que en vez de que los árboles obstaculicen todo un carril, solo lo harán en lo más mínimo y en un par de puntos. En todo caso, descartó por completo que se vayan a retirar los árboles.

Por otro lado, informó que a lo largo de la ciclovía también se implementarán bolardos y topellantas. Este último dispositivo es utilizado para ralentizar el avance de la bicicleta.

¿Qué opinan los ciclistas?

Respecto a los árboles y la ciclovía, Mauricio Zegarra, representante del colectivo Cicloaxión, dijo a El Comercio que lo que pueda ocurrir va a depender mucho de la iluminación que exista en la zona. Sostuvo que no necesariamente los ciclistas van a impactar directamente contra los árboles, a menos que haya, claro, muy baja iluminación. “Pero en condiciones normales, esto no debería pasar”, señaló.

No obstante, mencionó que si existe la presencia de obstáculos en la ciclovía, esta debería ser más ancha para que los ciclistas puedan sortearlos. “El ancho que se disponga debe mantenerse en toda la ciclovía. Es un tema que debe ser observado“, indicó.

Pese a esta advertencia, Zegarra también resaltó el hecho de que se esté colocando una segregación física en la ciclovía de la calle Bolognesi, ya que antes esta solo existía de forma visual en el asfalto. Explicó que los bolardos le dan mayor seguridad a los ciclistas.

“Esta segregación física, de cumplir con las medidas que contiene el manual de infraestructura ciclovial, es algo a destacar. Por lo menos está mejor que antes, cuando había solo reflectivos a modo de ojos de gato en el suelo que no protegen a los ciclistas de una invasión de los vehículos“, manifestó.

Zegarra sugirió, a fin de mejorar la ciclovía y darle aún mayor seguridad a los ciclistas, que se reduzca el ancho de los carriles para autos. Esto haría que vayan un poco más lentos, entre 30 y 50 km/h, que es lo recomendado. De esta manera, habría menor riesgo e incluso los ciclistas podrían maniobrar mejor al pasar por los puntos donde los árboles interrumpen la vía. ″Eso podría ser una alternativa para poder sortear esos arboles que se muestran sobre la ciclovía“, sostuvo.

Por su parte, Ulises Muñoz, perteneciente a más de un grupo de ciclistas, detalló a El Comercio que la presencia de árboles en parte de la ciclovía no le brinda mucho espacio al ciclista para maniobrar de forma adecuada. Comentó además que los obstáculos pueden genera que los ciclistas, en su afán de esquivarlos, ingresen a la pista y corran el riesgo de ser atropellados. No obstante, destacó el intento por querer mejorar la ciclovía, por lo que recomendó hacer las correcciones del caso.

“También puede pasar que al querer evitar esos pequeños cuellos que se generan por ser una vía muy angosta, los ciclistas entren a la pista y como es una vía transitada por autos y buses, generar algún accidente. Es un poco peligroso, pero con adecuada señalización y educación vial se puede evitar”, expresó.

En tanto, Carlota Pereyra, presidenta de la Asociación de Ciclistas del Perú, precisó que sin duda el diseño plasmado en la ciclovía no es el adecuado. Recordó que ya existen normas sobre ello, tanto desde el Ministerio de Vivienda, como desde el de Transportes y Comunicaciones, que regulan el ancho mínimo, entre otros aspectos.

“Más allá de la norma, la vía es visiblemente de riesgo cada vez que se cruzan ciclistas que van en sentidos opuestos. Los tramos mostrados parecen una burla. Esperamos una pronta corrección, por nuestro lado oficiaremos al municipio“, comentó.

Diseño de ciclovías

El urbanista Aldo Facho indicó a El Comercio que en el Perú, las ciclovías deben ser diseñadas de acuerdo a lo señalado en el Manual de Infraestructura Ciclovial, publicado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en diciembre del 2024. En dicho manual, se detalla que las ciclovías de un solo carril deben ser de como mínimo 1,5 metros libres, mientras que las de dos carriles de 2,8 metros libres como mínimo. En los dos casos, sin obstáculos que interrumpan el paso y pongan en riesgo a los ciclistas.

“Cuando se trate de vías con un flujo bajo o moderado de vehículos, y que no cuenten con la sección mínima necesaria para poder incluir una ciclovía segregada, los ciclistas pueden compartir la vía con los vehículos, debiendo para ello reducirse la velocidad a 30 km/h. En estos casos, la calzada se debe señalizar de forma adecuada, indicando que la vía es compartida y que los ciclistas tienen prioridad”, precisó Facho en base a la normativa.

En el caso de las ciclovías que se han implementado en la calle Bolognesi, el experto dijo que según se puede ver en las imágenes, estas no estarían cumpliendo con los anchos mínimos señalados en la norma, a la vez que presentan interferencias recurrentes en el recorrido. “Ello pone en riesgo a los ciclistas, pues se verán obligados a invadir los carriles vehiculares o podrían colisionar con los obstáculos”, sostuvo.

Facho sostuvo que si la calle Bolognesi no contaba con la sección mínima necesaria para implementar una ciclovía segregada y mantener los dos carriles de circulación vehicular, se pudo implementar una vía de carriles compartidos, como explicó líneas arriba. “Es importante mencionar que por norma la velocidad máxima de las calles es de 30 km/h, por lo que no sería necesario generar una restricción particular a la velocidad de circulación para incluir a los ciclistas”, agregó.

En ese sentido, mencionó que en Miraflores hay ejemplos de vías compartidas, como las calles Atahualpa, Coronel Inclán y Chiclayo, que fueron señalizadas hace unos años para incorporar a los ciclistas. añadió que lamentablemente, estas no han recibido el adecuado mantenimiento, ni se ha ampliado la propuesta al resto de calles del sector.

Otro tema importante, añadió Facho, es la significativa reducción de los alcorques de los árboles. Dijo que cada árbol según su especie necesita de un espacio mínimo de tierra que garantice su crecimiento adecuado para que las raíces no afecten pavimentos ni calzadas, y que además permita su adecuado riego. “En algunos casos vemos que se ha reducido el espacio hasta casi el ancho del tronco, lo cual afectará indefectiblemente la salud y desarrollo adecuado de la especie”, añadió.

En tanto, Patricia Alata, vocera de Lima Cómo Vamos, comentó que claramente existen elementos (árboles en este caso) que no permiten una continuidad en el uso de la ciclovía sin que haya una invasión a un carril vecino, lo que incluso podría generar conflictos o accidentes.

“Más allá de que esto pueda ser corregido, refleja la forma en la que se han ido implementado las ciclovías en general en la ciudad. Estas son competencias de los distritos municipales, eso hace que a pesar que existen manuales sara su diseño, muchas veces se hacen con distintos criterios“, dijo.

En ese sentido, añadió que muchas veces al ciclista se le otorga el espacio residual de la calle, cuando debería de hacerse un diseño adecuado de acuerdo al uso que tiene tal espacio. Si bien se necesitan ciclovías, sostuvo, es vital que estén bien hechas, ya que el principal valor para los ciclistas al usar una ciclovía es la seguridad.

“La ciclovía debe permitir una conectividad segura y para esto tiene que estar bien diseñada, evitando conflictos con los demás usuarios de la calle, como autos, peatones y otros ciclistas. También debe haber una mayor supervisión de lo que se está implementando, pues las empresas no terminan de hacer un trabajo correcto“, expresó.