Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un arco iris se reportó en diversos distritos de Lima Metropolitana. (Foto: @h_di_2 / X)
Un arco iris se reportó en diversos distritos de Lima Metropolitana. (Foto: @h_di_2 / X)
Por Redacción EC

Un arco iris sorprendió a los limeños este domingo 14 de junio, a pocos días de iniciarse oficialmente la temporada del invierno en nuestro país, luego de una sorpresiva garúa que se reportó en diversos distritos de la capital.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.