Un arco iris sorprendió a los limeños este domingo 14 de junio, a pocos días de iniciarse oficialmente la temporada del invierno en nuestro país, luego de una sorpresiva garúa que se reportó en diversos distritos de la capital.

En sus redes sociales el especialista en meteorología Abraham Levy atribuyó este fenómeno, totalmente atípico en una temporada que debería ser de neblina y habituales garúas, al Niño Costero.

Usuarios en plataformas digitales reportaron el avistamiento desde puntos tan diversos como Miraflores, San Juan de Lurigancho, La Molina, Surquillo, Ate, Cercado de Lima y San Isidro, generando una ola de reacciones.

Arco iris, Campoy San Juan de Lurigancho @hombredeltiempo pic.twitter.com/EDJvlYZFhD — Claudio Alberto Huamaní (@HUAM245) June 14, 2026

Arco iris en el cielo de #Surquillo pic.twitter.com/RTWV9wgxQt — Renato Espinoza 📑 ⚔️ (@EspinozaRenato1) June 14, 2026

Un arcoíris se produce por la interacción entre la luz y el agua en suspensión. El resultado visible es un conjunto de arcos concéntricos de colores. Esta figura aparece cuando la luz de una fuente lejana, como el Sol, pasa a través de gotas de agua y se refleja en dirección opuesta a la fuente luminosa.

Bonito arcoíris visto desde La Molina a esta hora. pic.twitter.com/AAFUFZ0CCz — Jonathan Cárdenas (@meteoclim) June 14, 2026

Aunque se observa como un semicírculo, en realidad el arcoíris tiene forma de círculo completo. Sin embargo, la superficie terrestre limita la visión desde el suelo.

Fin de semana soleado

Cabe indicar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) había informado que Lima y Callao presentarían un incremento de las temperaturas diurnas y brillo solar durante este fin de semana, con escasa nubosidad hacia el mediodía que elevará los niveles de radiación ultravioleta en la capital.

Por si a alguien le queda dudas... el mes de Junio es de color arco iris. pic.twitter.com/ZJenamnWC2 — Patricia Donayre Pasquel 🐆 (@PatyDonayre) June 14, 2026

Para este domingo 14 la máxima fue de 26°C. En Lima Oeste y el Callao los termómetros marcaron valores entre los 21°C y 25°C con cielos cubiertos por la mañana que variaron a despejados por la tarde.