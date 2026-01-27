Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

¿Área recreativa en playa de Miraflores ya no va?: la historia del pedido de MML y la aclaración del municipio distrital
Casi un mes después de que la Municipalidad de Miraflores declarara de interés el proyecto “Centro de Entretenimiento Familiar - Costa Verde”, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) le ha exhortado de que se abstenga de continuar con dicha acción y de marcha atrás a su intención de concretar un área recreativa en la playa Los Delfines. El argumento es el siguiente: iniciativa no es compatible con el Plan Maestro de la Costa Verde y no cuenta con la aprobación de la Autoridad del Proyecto Costa Verde. Desde el municipio distrital, refieren que este pedido no tiene ningún sustento técnico.

