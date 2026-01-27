¿Área recreativa en playa de Miraflores ya no va?: la historia del pedido de MML y la aclaración del municipio distrital

Cabe precisar que la Municipalidad de Miraflores, a través de su Comité de Promoción de la Inversión Privada (CPIP), puso de conocimiento de los potenciales inversionistas la propuesta enmarcada en el Decreto de Alcaldía N° 018-2024/MM y que “busca la puesta en valor de activos municipales”. Por el momento, la comuna se encuentra a la espera de que alguna otra persona, natural o jurídica, o empresa se interese en la iniciativa y lo comunique.

Por otro lado, si bien la idea es recuperar una zona que por bastante tiempo ha estado abandonada y, en parte, destinada a otros fines, algunos vecinos han mostrado su preocupación ante lo que sugieren podría tener un impacto no del todo positivo para el distrito y su litoral. En tanto, la preocupación pasa por el hecho de que dicha obra, de concretarse, repercutiría, según refieren, en la estabilidad del suelo, afectando el área de playa y teniendo un impacto en el medio ambiente.

Cabe mencionar que el lugar donde se planea hacer el proyecto no es utilizado como espacio de playa ni es visitado por veraneantes. Es una zona que por años ha estado prácticamente en abandono.

La controversia

Este capítulo inició entre ambas comunas el pasado 15 de enero, día en que el Concejo Metropolitano de Lima, en sesión ordinaria y en base a la Ley N°27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), adoptó el Acuerdo de Concejo N°16. En este exhorta a la Municipalidad de Miraflores a abstenerse de seguir con la declaratoria de interés municipal respecto al área recreativa en cuestión.

“Exhortar a la Municipalidad de Miraflores a fin de que se abstenga de continuar con la declaratoria de interés municipal respecto del proyecto “Centro de Entretenimiento Familiar - Costa Verde”, por cuanto las iniciativas privadas que se realicen en el borde costero tienen que ser compatibles con el Plan Maestro de la Costa Verde y contar con la certificación previa por parte de la Autoridad del Proyecto Costa Verde", se lee en el escrito.

Asimismo, se encarga a la Gerencia Municipal Metropolitana oficiar a la Municipalidad de Miraflores lo acordado. Es importante señalar que el documento lleva la firma del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, y del jefe de la Oficina General de la Secretaría de Concejo, José Alberto Danós.

En tanto, seis días después, el 21 de enero, mediante Oficio N° D000067-2026-MML-GMM, el gerente municipal metropolitano, Alejandro Jiménez Morales, hace de conocimiento del alcalde Carlos Canales el Acuerdo de Concejo de la MML, a fin de que adopte las acciones que estime pertinentes.

Por otro lado, y en respuesta a lo comunicado por la MML, el último viernes 23 de enero, en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Miraflores N° 2, Lino De La Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Miraflores, aclaró que ese mismo día en la mañana él y otros representantes de ambos municipios se reunieron para tocar este tema. El funcionario precisó que el acuerdo de concejo emitido por la MML “no se sustenta ningún informe técnico de ningún área operativa de la municipalidad”.

“Al no tener sustento nosotros llevamos la información sobre la declaración de interés realizada, así como las opiniones que ya había emitido anteriormente la Autoridad de la Costa Verde, diciendo que los usos que se pueden llevar a cabo en ese lugar son compatibles con lo que nosotros hemos declarado de interés”, manifestó.

Además, El Comercio conoció que la Municipalidad de Miraflores argumenta que al solo tratarse de una declaratoria de interés del proyecto, más no el proyecto mismo, su inicio o en la realización de estudios, no debería entrar a tallar la MML. Muy diferente sería, sostienen, si el proyecto ya estuviera en marcha.

Por su parte, De La Barrera agregó que se solicitará a la MML que representantes de Miraflores puedan hacer el uso de la palabra en el Concejo Metropolitano para dejar en claro cuál es el proyecto que se quiere realizar, en qué etapa se encuentra y las razones de por qué no se estaría vulnerando el plan maestro ni “pasando por encima” a la Autoridad del Proyecto Costa Verde.

“Lo que se está diciendo en ese acuerdo de concejo de la Municipalidad de Lima en realidad no tiene sustento alguno. Lo que se ha convenido con el gerente municipal de Lima son dos acciones concretas: enviar una comunicación a la MML para que nos hagan llegar los informes técnicos que han sustentado ese acuerdo de concejo, que ya tenemos información de que no existe alguno, y lo segundo es que el comité de la promoción de inversión privada realice un informe técnico detallando que no hay ninguna vulneración”, expresó.

Detalles del proyecto

De acuerdo con la ficha del proyecto, este tiene como finalidad transformar el Parque de Los Pinos, ubicado a un lado de la playa Los Delfines, en la Costa Verde, “en un espacio de alta calidad para actividades familiares, sociales y deportivas. Busca promover el desarrollo humano, hábitos saludables y las actividades deportivas, revitalizando una zona actualmente subutilizada”.

El área total del predio matriz es de 435.127,30 metros cuadrados, de los cuales 31.772 metros cuadrados corresponderá al proyecto, con Partida Registral N°49014241. El estado actual del sitio, según se detalla, contempla “losas deportivas sin uso, áreas verdes descuidadas, baños sin mantenimiento y desmontes de basura”.

Se busca que el proyecto incluya infraestructura para fútbol, una cancha fútbol 11, 4 canchas de pádel, 2 canchas de vóley, vestidores, zona de juegos y áreas recreativas infantiles, juegos inflables, fiestas infantiles, restaurante de 5 tenedores (comida típica peruana), eventos, 130 estacionamientos, tópico, garitas y almacenes.

Los tipos de piso contemplados son grass sintético, cemento frotachado y madera en tribunas. Para los baños, se contempla los materiales de cerámica, porcelanato y pintura al óleo. Asimismo, como medida de seguridad habrá un cerco perimetral. La ficha del proyecto precisa que se requiere efectuar un estudio de impacto vial para garantizar un acceso seguro al recinto.

El área total del predio matriz es de 435.127,30 metros cuadrados, de los cuales 31.772 metros cuadrados corresponderá al proyecto. (Foto: Jesús Saucedo)

En tanto, la inversión estimada para esta iniciativa alcanzaría los 10 millones de soles, con una plazo de ejecución de 1 año y un plazo de concesión de 30 años. Por otro lado, entre los beneficios municipales habría el pago mensual fijo de 30 mil soles más un componente variable del 1,5% de las ventas netas. En el caso de los vecinos con tarjeta miraflorina, se tiene pensado que haya un descuento del 15%.

Todas estas características corresponden a una propuesta de parte de un inversor, que la ha hecho llegar a la municipalidad de Miraflores, pero que pueden variar según lo que proponga alguna otra parte inversora e interesada en hacerse con el proyecto.

¿Qué ha dicho Miraflores?

Lino De La Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Miraflores, detalló que en el 2024 se aprobó una ordenanza y un decreto de alcaldía para promover la inversión privada en el distrito. Este marco legal motivó que la comuna reciba tres propuestas de interés por parte de privados para desarrollar actividades dentro de la jurisdicción. Una de estas es la construcción y operación de un centro de entretenimiento familiar.

“Este centro tiene una parte deportiva y una parte de entretenimiento. Dentro de la parte deportiva se va a desarrollar una cancha de fútbol de tamaño regular que puede dinámicamente convertirse en canchas de fútbol 7. Aparte de esto se tendrá instalaciones de canchas de pádel, canchas multiuso y otra área que tiene que ver con el entretenimiento. La idea es que sobre este terreno ubicado en la playa de Los Delfines se pueda desarrollar un espacio para el vecino miraflorino, porque lo que existe hoy en ese lugar es una situación bastante lamentable“, explicó.

De acuerdo con la ficha del proyecto, este tiene como finalidad transformar el Parque de Los Pinos, ubicado a un lado de la playa Los Delfines. (Foto: Jesús Saucedo)

De La Barrera agregó que ante la propuesta recibida por parte del privado, lo que se ha hecho es someterla al Concejo Público Municipal, al cual le ha parecido de interés. Por ello, dijo que cumpliendo el principio de transparencia, se hizo público la declaratoria de interés a fin de que cualquier otra persona o inversor tuviese a bien presentar una propuesta mejor, en cuyo caso se hará una competencia entre ambas para ver cuál resulta más favorable. Si nadie se presenta en 30 días calendario, entonces se consolidará la propuesta presentada por el primer inversor y se negociarán los términos contractuales.

“El plazo que estima el proponente actual en el que puede desarrollar este proyecto es de 6 a 8 meses“, precisó. Asimismo, De La Barrera afirmó que ya han recibido a partir de la publicación de la declaratoria de interés del proyecto la comunicación de varias personas que desean hacer una propuesta de valor.

Preocupación vecinal

Axel Montero, vecino de Miraflores que vive en el malecón, comentó a El Comercio que la preocupación de algunos residentes es que la posible infraestructura, con el tiempo, se vea afectada por la erosión en la zona, pues hay un peligro por los fuertes oleajes que existen allí. “En mi opinión, va a generar un caos en las vías de la Costa Verde y parece más una acción para justificar lo del coliseo Bonilla. Los vecinos seguimos a la espera de su recuperación” sostuvo.

En tanto, Aurora Fernández, residente miraflorina, manifestó que si bien destacó que el hecho de que se recupere una zona que por mucho tiempo ha estado descuidada es algo positivo, señaló que los propósitos deben estar bien claros para que no se comentan los mismos errores que, según afirma, se han cometido en otras obras en el distrito. “Se debe ser transparente e informar a los vecinos”, exclamó.

El estado actual del sitio, según se detalla, contempla “losas deportivas sin uso, áreas verdes descuidadas, baños sin mantenimiento y desmontes de basura”. (Foto: Jesús Saucedo)

Por su parte, el regidor miraflorino Renato Otiniano consideró que le parece interesante el implementar un área deportiva en el distrito, tal como lo tienen San Miguel y Magdalena, por ejemplo. En ese aspecto, dijo que Miraflores presenta un déficit. No obstante, consideró que estos espacios deben estar administrados por la municipalidad y no por un privado.

“Si se consiguieron grandes inversiones para el puente, el óvalo central o los módulos de seguridad ciudadana, también veo posible conseguir financiación para potenciar esta zona de playa“, dijo.

Análisis del impacto del proyecto

El urbanista Aldo facho comentó a El Comercio que todos los desarrollos que se generen en la Costa Verde deben de tener correlato de accesibilidad adecuada, cómoda y segura desde el malecón alto, sino el riesgo de fracasar es demasiado elevado, ya que las personas estarán atadas a tener un vehículo particular o utilizar taxi para poder acceder a ellos. Agregó que proyectar el desarrollo de la Costa Verde con escaleras y rampas es una visión bastante limitada y que presenta serias complejidades para crear una dinámica activa entre los espacios.

“Estos proyectos debieran estar vinculados a un proyecto integral de conectividad con sistemas modernos, ya sean teleféricos, funiculares, escaleras mecánicas, ascensores, y que generen medios mucho más cómodos y accesibles para todas las personas y familias”, sostuvo.

Por otro lado, sobre las regulaciones en materia de construcciones, impacto en el entorno y posible afectación a la calidad de vida de las personas, Facho explicó que precisamente el plan maestro de la Costa Verde, creado en los 90 y que no ha sido actualizado a la fecha, plantea restricciones importantes en cuanto a los usos, edificaciones y alturas.

“No es que se pueda hacer un edificio de 10 pisos frente al mar, eso está sumamente restringido por este plan maestro que plantea edificaciones de menor altura, así como también usos limitados en lo deportivo, recreativo y comercial. Este proyecto tiene que estar enmarcado, obviamente, en las normas y en los reglamentos del plan maestro de la Costa Verde, porque de otra manera no podría prosperar”, aclaró.

(Foto: Jesús Saucedo)

En tanto, en diálogo con este Diario, el ingeniero Alexandre Almeida, director de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima, consideró que la recuperación de un área subutilizada como la del Corredor Ribereño de la Costa Verde, alineada con políticas de revalorización de espacios públicos, puede ser un punto positivo. A ello agregó que el enfoque familiar, deportivo y recreativo que se le da al proyecto es muy coherente con el perfil socioeconómico de Miraflores y la vocación como distrito saludable y turístico.

“Es una buena intención urbana y social la recuperación de un espacio subutilizado. Contribuye a la activación urbana de la zona de transición entre ciudad, malecón y playa. Precisamente, esta zona de transición, al día de hoy, está bastante fragmentada funcionalmente. Otro aspecto relevantes es el modelo de inversión privada, sin desembolso público”, opinó.

En cuanto a los riesgos que podría haber, Almeida señaló que se debe tener en cuenta que la Costa Verde es un espacio altamente sensible en el aspecto ambiental, paisajístico y vial. Sostuvo que el proyecto puede ser percibido como una privatización indirecta del espacio público, por lo que es importante definir con claridad el asunto del acceso universal y los horarios libres de pago.

“Como debilidades, podemos mencionar, por ejemplo, riesgos de movilidad, ambientales y falta de información sobre gobernanza y control. Son algunos aspectos que deberían ser considerados. Hay que tener una estrategia. Pero definitivamente, creo que podría aportar bastante a esta área”, comentó.