El proyecto es impulsado por los mismos dueños del Movistar Arena de Buenos Aires y contempla una inversión inicial superior a los US$ 80 millones. Se plantea la cesión del espacio por 480 meses (40 años), más un periodo de tres años para su edificación. Es decir 43 años.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La iniciativa, presentada por el Grupo La Nación de Argentina, propone un espacio de 20,000 m² dentro del parque, con estacionamientos y tecnología avanzada de insonorización para mitigar el impacto en el entorno, según los promotores del proyecto.

Sin embargo, la propuesta ha generado controversia entre vecinos y expertos, quienes expresan su preocupación por la afectación a los animales del zoológico y al patrimonio arqueológico. A pesar de los cuestionamientos, el proyecto ha avanzado en su proceso de evaluación y ha sido declarado de relevancia por la Municipalidad de Lima.

En detalle

La propuesta del grupo La Nación de Argentina (dueños del Movistar Arena de Buenos Aires) fue enviada por la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) de la Municipalidad de Lima al Patronato del Parque de las Leyendas, e inmediatamente generó un debate sobre el impacto para su entorno ante la necesidad de contar con un espacio de estas características para la capital.

Ubicado en una zona residencial de San Miguel, el Parque de las Leyendas alberga más de 1.500 animales y 53 monumentos arqueológicos , lo que lo convierte en un sitio de gran valor cultural y ambiental. La idea de construir una arena de conciertos en sus alrededores ha generado inquietud entre los vecinos y expertos en bienestar animal.

Según informó este diario, la concesión solicitada por la empresa argentina para la construcción y explotación de ’ Arena Lima ’ sería de 480 meses (40 años) , más 3 años adicionales para la edificación del proyecto.

El recinto estará techado y será insonoro, para no afectar el hábitat de los animales ni de los vecinos de la zona. El proyecto incluiría un área de 20.000 m² destinada para conciertos y espectáculos, y otros 14.000 m² para estacionamientos con capacidad para 560 vehículos. Para llevar a cabo la construcción, se tendrían que demoler algunas estructuras ya existentes dentro del parque.

El urbanista Aldo Facho precisó que esta aprobación es un paso previo que permite priorizar la evaluación del proyecto dentro del municipio, es decir, que sea declarado de interés de la metrópoli.

En entrevista con Canal N, indicó que aún restan etapas claves en el proceso, como la revisión técnica y la presentación de propuestas específicas que detallen cómo se manejarán los posibles impactos.

“Antes de que se dé el permiso de obra, es importante mencionar que lo que ha aprobado el Consejo Metropolitano no es el proyecto como obra, o sea, no ha dado el visto bueno que se construya, sino ha dado un paso más para que este proyecto sea declarado de interés de la metrópoli y tenga un tratamiento especial”, explicó.

¿Qué dice el Parque de las Leyendas?

Loudmir Gutiérrez, jefe del área legal del Parque de las Leyendas, destacó la importancia de este tipo de obras para la ciudad y para el mismo Parque de Las Leyendas, pues les permitiría captar mayores ingresos y seguir subsistiendo. Asimismo, dijo que las actividades en el recinto no afectarían a los animales del zoológico, que son los principales atractivos del lugar.

Precisamente, el mayor temor recae sobre los animales que podrían sufrir las consecuencias de un ruido excesivo. El médico veterinario Rodrigo Rondón explicó que los animales no comprenden el origen de los ruidos y podrían experimentar estrés.

El proyecto incluiría un área de 20.000 m² destinada para conciertos y espectáculos, y otros 14.000 m² para estacionamientos con capacidad para 560 vehículos. (Foto: Antonio Melgarejo)

Sin embargo, Gutiérrez sostuvo que un proyecto de este tipo estaría equipado con la tecnología necesaria para evitar la filtración de ruidos molestos. “No hay aun certeza de su viabilidad, pero consideramos que es un proyecto importante no solo para el parque sino también para la ciudad de Lima. Una arena trae consigo la garantía de que no va a filtrarse el sonido, será insonoro, totalmente acústico. Esa es la promesa. El proyecto tiene que garantizarnos que no va a haber afectación a los animales”, manifestó.

Lo que procede ahora es la evaluación y los estudios técnicos respecto a la viabilidad del proyecto. El vocero del Parque de las Leyendas explicó que le corresponde emitir opinión instancias como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, la OEFA, Senasa, entre otras, para medir su impacto ambiental y cultural. “Nosotros no vamos a determinar la procedencia de este proyecto. Lo que sí hacemos es proteger la vida de miles de animales en el parque y no podemos permitir bajo ninguna circunstancia ningún tipo de afectación, sea ruido o vibraciones”, dijo a El Comercio.

Grupo La Nación defiende el proyecto

A través de un comunicado, el Grupo La Nación, accionista controlador del Movistar Arena de Buenos Aires, detalló que “la Arena de Lima está diseñada para ser un centro de entretenimiento de clase mundial, con capacidad para hasta 20.000 espectadores. Estará equipada con la más avanzada tecnología en acústica, aislamiento de ruidos, iluminación y climatización, con el objetivo de ofrecer una experiencia de calidad internacional. Además, contará con amplios espacios de estacionamiento, opciones gastronómicas y servicios sanitarios adecuados para satisfacer la demanda de los usuarios”, manifestaron.

Loudmir Gutiérrez, jefe del área legal del Parque de las Leyendas, destacó la importancia de este tipo de obras para la ciudad y para el mismo Parque, pues les permitiría captar mayores ingresos y seguir subsistiendo.

Aseguran, además, que el proyecto se llevará a cabo fuera de la zona del zoológico y que el diseño propuesto tiene tecnología de insonorización avanzada para “garantizar que el sonido no afecte a los animales del parque, a los vecinos ni el entorno”.

“Los estudios de impacto ambiental que se están finalizando indican que, gracias a esta tecnología, la emisión de ruidos estará por debajo del nivel de ruido ambiente ya existente en la zona, cumpliendo estrictamente con los estándares de calidad ambiental”, afirman.

En noviembre, la Municipalidad de Lima aprobó directivas que amplían las concesiones dentro del parque a un máximo de 30 años (antes era a 10), lo que facilita la implementación de proyectos privados en el área.

Al respecto, el Grupo La Nación precisó a El Comercio que el proyecto fue presentado ante la Municipalidad de Lima en mayo del 2024, bajo el marco del Decreto Legislativo N° 1362, “Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público-Privadas y Proyectos en Activos”, y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 240-2018-EF. Ambas normas, resaltó, se encuentran vigentes desde el 31 de octubre del 2018 (día siguiente a la publicación del referido reglamento).

Agregó que el proyecto, viene siendo formulado como un “Proyecto en Activo” bajo el esquema contractual “derecho de superficie”. De acuerdo con ello, según el artículo 1030 del Código Civil Peruano (vigente desde el 14 de noviembre de 1984).

Por tal motivo, sostuvo que la directiva en mención (ampliación de concesiones dentro del parque) “no es aplicable a este proyecto, cuyo plazo máximo se rige por disposiciones normativas que se encontraban vigentes a la fecha de su presentación y no han sufrido cambios durante el periodo de evaluación”.

¿Habrá algún tipo de afectación?

Una fuente allegada a La Nación brindó detalles a El Comercio sobre la propuesta del ‘Arena de Lima’ y el proceso que tiene que desarrollarse para que se concrete. Precisó que si bien el Parque de Las Leyendas tiene un área total de 900.000 m2 (90 hectáreas), el recinto para eventos estaría ubicado sobre un espacio de 20.000 m2, que representa el 2,2% del total, en una zona que hoy es utilizada como estacionamiento secundario. Para compensar, el plan contempla la creación de espacios adicionales de parqueo.

“No hay ningún riesgo de dañar espacios arqueológicos. De acuerdo a la ley para iniciativas privadas autofinanciadas, antes uno tiene que hacer un monitoreo arqueológico, todo de acuerdo a una condición legal que lo exige el Ministerio de Cultura. Las zonas de las huacas no se están perjudicando para nada, al contrario, se van a poner en valor”, señaló a El Comercio.

Dicha fuente subrayó que en Lima no existe ningún sitio que cuente con la tecnología con que será construido el ’Arena de Lima‘. Algo similar sería el del Gran Teatro Nacional de la avenida Javier Prado, cuya tecnología hace que, cuando uno está afuera, no escuche la música de adentro.

El nuevo recinto incluso contaría con un sistema de insonorización superior. Dicha tecnología consiste en un techo especial con siete capas, en las cuales dentro de cada una se coloca lana de vidrio y otros materiales para lograr la insonorización. Adicionalmente, las paredes del arena también tendrán una protección, mientras que todo el sistema de ingresos será protegido con puertas dobles a fin de evitar que el sonido salga cuando se abra una de ellas.

“Estamos hablando de una inversión de 100 millones de dólares, de paredes reforzadas, duplicidad de puertas. Además, no seríamos tan tontos de hacer una inversión tan grande si no sabemos el resultado que vamos a tener, porque al final si no cumples con la ley simple y llanamente no te dan la autorización de funcionamiento”, puntualizó. Recordó que actualmente en los alrededores del parque hay un nivel de ruido generado por el tráfico y los aviones que pasan cada cinco o seis minutos. De acuerdo con el informe de impacto ambiental que han presentado, el ‘Arena de Lima’ no va a generar ningún ruido adicional al que ya existe hoy día. “Los decibeles no van a aumentar”, aseguró.

La propuesta, que consta de 600 páginas con todos los detalles, se hizo llegar a la Municipalidad de Lima en mayo del 2024. De acuerdo a la ley para iniciativas privadas autofinanciadas, primero el concejo tuvo que decidir si se trata de un proyecto relevante o no para la ciudad, algo que se dio en octubre (declaratoria de relevancia).

Según declaraciones vertidas en abril del 2024, Marlon Castro, director de Megaconciertos de Apdayc, sostuvo que “en el 2026 podría iniciarse el proceso de licitación para la construcción de la Arena de Lima”, un recinto diseñado para grandes eventos culturales. Aunque encontrar un terreno amplio era un desafío debido a la expansión de centros comerciales, en ese entonces se habían identificado posibles locaciones en el Cercado de Lima, Chorrillos y Surco. Castro señaló en esa época que “ya hay acuerdos preliminares para la firma de un contrato a largo plazo”, lo que garantizaría la rentabilidad del proyecto y permitiría finalmente contar con un espacio adecuado.

Sin embargo, posteriormente, la fuente del Grupo La Nación cercana al proyecto sostuvo a El Comercio que la primera piedra del ‘Arena de Lima’ podría colocarse en noviembre de este año, y que la construcción demoraría más o menos dos años.

¿Afectación a animales, huacas y vecinos?

Para el urbanista Aldo Facho es importante que la ciudad tenga esta clase de equipamiento para el desarrollo de grandes eventos musicales y de otro tipo. Para ello, un primer factor a tomar en cuenta es la accesibilidad. La gente que acuda al recinto debe tener la posibilidad de llegar principalmente en transporte público y a través de grandes avenidas de manera rápida, dinámica y adecuada, sin afectar las dinámicas del entorno y evidentemente sin generar un colapso en la infraestructura.

“Por ejemplo, el Movistar Arena de Buenos Aires tiene acceso por trenes, metro, buses y más de una avenida, lo cual garantiza una adecuada llegada y salida del público y su distribución en la ciudad. Esto no estaría cumpliéndose en el caso del Parque de Las Leyendas, donde no hay ni siquiera un sistema de transporte público masivo, metro tampoco, ni corredores complementarios y trenes. El primer problema aquí es la accesibilidad”, dijo a El Comercio.

El mayor temor del proyecto recae sobre los animales que podrían sufrir las consecuencias de un ruido excesivo. (Foto: MML)

El segundo tema que debe asegurarse, señaló Facho, es que no se afecte a los animales que que necesitan de niveles de ruido adecuados para garantizar una óptima calidad de vida. Un tercer factor a tener en cuenta es la presencia de vestigios arqueológicos de épocas ancestrales para lo cual se tendrá que demandar una importante protección y un adecuado análisis de la preexistencia arqueológica para evitar la afectación.

Se suma a esto la calidad de vida y convivencia de los vecinos del entorno que necesitan de un nivel de ruido controlado, lo que debiera garantizarse en el diseño del Arena. Este tiene que ser pensado de tal manera que aísle los sonidos y no afecte la vida y convivencia del vecindario.

“Debe garantizar que se mantenga como mínimo, si es que no se mejora, la calidad de vida del entorno. Y para eso requiere una serie de diseños a nivel de insonorización importantes y costosos”, indicó el urbanista.

El Parque de las Leyendas alberga más de 1.500 animales y 53 monumentos arqueológicos, lo que lo convierte en un sitio de gran valor cultural y ambiental. (Foto: gob.pe)

Facho comentó que en diferentes ciudades del mundo existen ese tipo de equipamientos en la ciudad. En Buenos Aires está el Movistar Arena y el Gran Rex, por ejemplo. No es que sean incompatibles, sino que necesitan de un diseño que garantice la insonorización, la mínima afectación al entorno y sobre todo necesitan de una accesibilidad sumamente adecuada.

“Como pasa en el Monumental. Es el mejor ejemplo de lo que no debe hacerse. Una infraestructura ubicada en una zona residencial, una muy limitante accesibilidad, solo una avenida, sin transporte público, y que genera una afectación muy importante a los vecinos cuando hay eventos. Por el contrario, una infraestructura adecuada es el Estadio Nacional, con una adecuada accesibilidad, inserción, etc”, señaló.