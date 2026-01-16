Argentina: Expulsan a peruana detenida en 2022 por planificar ataque contra banda narco

Escucha la noticia
El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina expulsó este viernes del país a la peruana Mayra Alejandra Flores Villantoy, sobrina del narcotraficante peruano conocido como ‘Dumbo’, quien había sido detenida en 2022 tras tareas de inteligencia que detectaron un plan para utilizar explosivos contra una banda rival.
Flores Villantoy fue detenida el 21 de octubre de 2022 junto a su pareja, Nicolás José Silva Amez, tras una investigación que permitió desarticular un plan para el uso de granadas como parte de una disputa entre organizaciones narcotraficantes por el control de la venta de drogas, según informó el Ministerio de Seguridad.
Flores Villantoy fue trasladada desde el Complejo Penitenciario Federal Nº IV de Ezeiza hacia la Representación Consular de la República del Perú en la ciudad de Buenos Aires, donde completó la documentación necesaria para su expulsión, antes de salir del país en un vuelo con destino a Lima, Perú.
Según informó el Ministerio de Seguridad, el dispositivo de expulsión contó con la intervención conjunta de la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Dirección Nacional de Migraciones y el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Silva Amez, detenido en el Complejo Penitenciario Federal N.º II de la localidad de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, también realizó este viernes los trámites migratorios pertinentes y se encuentra alojado transitoriamente bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, a la espera de la confirmación de su vuelo de expulsión.
La causa se inscribe en la investigación y juzgamiento de la organización criminal liderada por Raúl Martín Maylli Rivera, alias ‘Dumbo’, tío de Flores Villantoy, quien fue detenido en octubre de 2022 en Lima y posteriormente trasladado a Argentina.
En abril de 2025, la Justicia argentina confirmó condenas de hasta 14 años de prisión contra 15 integrantes de esa banda, al considerar acreditada una estructura narcotraficante criminal jerárquica, armada y con utilización de menores, dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires.
