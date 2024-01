A lo largo de todo el 2023, la bancada de Podemos mantuvo un perfil bajo en el Concejo Metropolitano de Lima. Un año después de gestión, su representante Aron Espinoza Velarde explica que existió un acuerdo de su partido para “dejar gobernar” al alcalde Rafael López Aliaga, pero adelantó que en este segundo año las cosas eso cambiará y realizarán una labor por mostrar las falencias. El excongresista apunta a repasar las promesas que el burgomaestre no ha podido concretar en el primer tramo de su administración edil.

— ¿Cuál es su balance del primer año de gestión del alcalde Rafael López Aliaga?

Para mí y para los limeños, es un fracaso. Lamentablemente, el alcalde Rafael López Aliaga está lleno de promesas incumplidas.

— ¿Y cuál diría que es el principal fracaso del alcalde?

Sus constantes desaciertos. El tema de seguridad debió afrontarlo de otra manera. Planteó un alquiler, lo cual en el debate para la aprobación del convenio con UNOPS [en el Concejo Metropolitano], yo me opuse. Le dije que no había en el Perú ese tipo de de contratos, pero el teniente alcalde Renzo Reggiardo y el regidor Julio Gagó, dijeron que habían hecho los estudios respectivos. Meses después, se les cayó el proceso y ya no eran 10.000 motos, sino eran 4.000 motos y han terminado comprando, recién este año, solo 400 motos. La gestión en seguridad es un tremendo fracaso, una incapacidad total. El segundo punto, es el tema de los peajes, donde [el alcalde] nos ofreció que iba a anular los peajes y hasta la fecha no tenemos nada. Al contrario, Rutas de Lima ha anunciado que los peajes tienen un nuevo incremento que va en perjuicio de la población más necesitada y hay que tener en cuenta que el alcalde se sentó a negociar con Rutas de Lima sin autorización del concejo. En la parte privada tú puedes negociar con cualquier institución, sea pública o privada. El alcalde se ha quedado con la idea de seguir gestionando empresas. Al momento de negociar como institución pública, como municipalidad, en ningún momento tuvo la autorización del concejo.

— Pero no hay ningún impedimento legal para que el alcalde se siente a conversar con empresas privadas.

¿Cómo puedo ofrecer una cantidad de dinero si previamente no tengo la autorización del concejo para ponerme a negociar? Los convenios, las condecoraciones y todo tipo de acción que el alcalde hace a nombre de la municipalidad, tiene que ser con aprobación del concejo y, mas aún, si se trata de resolver un contrato. Un contrato que es ley entre las partes y donde la municipalidad tiene que resarcir al privado.

— Lo natural es que el alcalde busque un acuerdo con la parte involucrada y luego lleve esto al concejo para su ratificación, ¿no?

A él nada le costó pedir la autorización para ponerse a negociar con los términos económicos al momento que ya tenía la luz verde.

— ¿Pedir exigirle una autorización para conversar no le parece irse al extremo?

Estamos en una institución pública. Tiene sus formas y hay que cumplirlas. De lo contrario, se genera un mal precedente, puesto que mañana cualquier municipalidad distrital que quiera resolver un contrato con un privado, lo hará negociando a espaldas del concejo y, cuando ya tiene los números cerrados, recién dará cuenta.

— Pero la negociación era para resolver el contraro, con una oferta económica de por medio, y no seguir en esta situación compleja en la cual seguimos hasta la fecha, donde la concesionaria sigue aumentando el precio de los peajes.

El mismo alcalde ha dicho en los medios de comunicación que él tenía la fórmula para romper ese contrato. Es más, nos llevó al Concejo Metropolitano a aprobar por mayoría la terminación anticipada del contrato, y que incluso le daba plazos a Ruta de Lima para que saque las garitas [de peajes], o iniciaría un proceso para sacarlos. ¿Lo hizo? No lo hizo. Entonces fue una falsa promesa a todos los limeños que hasta ahora nos ha dejado un sinsabor. Así como nos ha dejado un sinsabor otros temas, como la reubicación de ambulantes. Al final, también resultó un fracaso la formalización de los comerciantes informales. Un tremendo fracaso.

Rafael López Aliaga brindó este lunes 2 de enero su primera conferencia de prensa como alcalde de Lima Metropolitana | Foto: Julio Reaño/@photo.gec

— Quiero volver al tema de seguridad. ¿Por qué se opuso usted al convenio con UNOPS? Siendo que esta es una entidad que te da mayores garantías en un proceso de compra.

En ningún momento me he opuesto. Yo advertí sobre la modalidad que ellos querían aplicar para la adquisición de motos. No era una compra, sino era un alquiler. Vuelvo a repetir, el regidor Reggiardo y el regidor Gagó, dijeron que habían hecho todo el estudio, y finalmente terminaron comprando solo 400 motos, cuando el alcalde prometió en campaña [electoral] unas 10.000 motos.

— ¿No resulta irreal pensar que se iba a tener las 10.000 motos en el primer año de gestión?

Fueron las promesas y dichos del alcalde, y de su equipo. El regidor Reggiardo, en dos oportunidades en el concejo, habló como especialista en seguridad y dijo que las motos iban a llegar en noviembre o diciembre. Y nunca llegaron.

— Está claro que no se ha cumplido con los plazos anunciados por el propio alcalde. A lo que me refería es: ¿no se está sobreexigiendo el cumplimiento de propuestas en un periodo corto de tiempo y sin tomar en cuenta todo el contexto actual de la Municipalidad de Lima?

El alcalde es el que arma el discurso de lo que va a cumplir en su primer año de gobierno. Es él, sus asesores, sus funcionarios, su equipo técnico. No somos nosotros. Si él dice que va a tener 4.000 motos el primer año y no los cumple, yo tengo que cuestionar el incumplimiento de esa promesa. ¿Cuál es el acierto en seguridad que él ha mostrado?

— Presentaron un aplicativo móvil de alerta temprana, y también están las unidades de flagrancia, entre varios operativos.

Las unidades de flagrancia no dependen de él. Además, este tema lo planteó Podemos en campaña.

— Más allá de quién lo propuso, lo ha ejecutado.

La verdad es que no he visto, en el tema de seguridad, cosas concretas que hayan permitido que los índices de seguridad mejoren. De lo contario, Lima no estuviera catalogada como una de las ciudades más peligrosas de Latinoamérica.

— Pero eso no se ha forjado en este último año. Es algo que viene de hace varios años.

Estamos totalmente de acuerdo. Pero mi apreciación, como ciudadano y como regidor, es que su gestión, para el tema de seguridad, ha sido un fracaso.

— Cuando se hacían las promesas en la campaña, no se debatió mucho sobre la situación real de la Municipalidad de Lima. Algo que repite mucho el alcalde es que encontró una municipalidad “quebrada”, por lo que ha tenido que adquirir una deuda para afrontar su gestión. ¿Eso no cambió el panorama para el primer año de gestión?

Cuando entras a la administración pública, nunca vas a encontrar una municipalidad en azul. La gran mayoría de instituciones públicas, sobre todo las municipalidades, vienen con una sobrecarga de personal, contratos irresponsables y poco presupuesto para ejecución de obras. Él lo sabía, no es alguien a quien lo han sorprendido. […] Lo que ha hecho ahora es endeudarnos por 20, 25 años. ¿Qué pasa con el alcalde que venga en el 2026? Encontrará las arcas vacías y una municipalidad endeudada. ¿Qué va a decir del alcalde Rafael López Aliaga? Que le dejó la municipalidad endeudada.

— No se puede saltar las malas administraciones ediles de Susana Villarán y de Jorge Muñoz, ¿no?

Pero las instituciones públicas nunca quiebran. Tienen deudas, pero nunca quiebran. Los alcaldes siempre usan ese pretexto para poder decir que no cumplen porque no tienen plata. Cuántos alcaldes, de los 43 distritos que tenemos en Lima, andan con ese rollo en su primer año de gestión. El gran problema con Lima es que tiene un alcalde que no escucha. En reiteradas oportunidades le pedí una reunión. Pero nunca quiso escuchar mis propuestas. No le gusta que lo critiquen, no le gusta que lo cuestionen. Si no le gusta que lo cuestionen, debería regresar al mundo privado.

— Los cuestionamientos de Podemos —

— Lo que refiere el alcalde es que no quiere sentarse a conversar con Podemos porque la mayoría de sus miembros tienen investigaciones o cuestionamientos por actos de corrupción.

Él no es la excepción. Tenemos un alcalde que arrastra una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos. Se trata de conversar para unificar criterios a favor de Lima. En mi caso, no tengo ningún proceso, y le he pedido una reunión.

— ¿Usted no afronta una investigación por una denuncia de la Municipalidad de El Agustino? Entiendo que el caso llegó a nivel de Fiscalía.

Es un tema que se da por mi actividad empresarial, pero que no ha tenido ningún tipo de acusación. La única denuncia que he tenido de parte de la Municipalidad de El Agustino ya se archivó. Y se archivó porque no se ha podido mostrar, en cuatro años de investigación, que yo haya cometido algún delito. Es muy fácil denunciar en este país.

— ¿Cuándo ha sido la última vez que usted se ha intentado acercar o a conversar con el alcalde?

Fue por el mes de marzo o abril [del 2023]. La última conversación que me envió fue un mensaje de Whatsapp donde me dijo: “No más diálogo contigo”.

— ¿Y eso a raíz de que surgió esa respuesta?

De que yo hice un comentario en red en Twitter [ahora X] que al señor no le gustó y me reenvió ese Twitter y me dijo “hipócrita”, y anunció que cortaba la comunicación conmigo.

— ¿Y ha intentado conversar con miembros del oficialismo de Renovación Popular?

En algún momento conversamos, al inicio de la gestión, para la conformación de las comisiones. A pesar de ser la segunda bancada más importante en el Concejo Metropolitano, nosotros no presidimos ni tampoco somos vicepresidentes de ninguna comisión. El alcalde tiene la potestad de ponerte en las comisiones que él crea conveniente, y sacarte también. Tras ello, la comunicación ha sido cero.

— ¿Qué comisiones buscaron presidir y no les aceptaron?

En el primer año de gestión, nosotros pedimos presidir las comisiones de Juventud y Deporte y la de Salud.

— En el rubro de salud, usted tiene un conflicto de interés ¿No es dueño de una red de policlínicos en distintos distritos de la ciudad?

Esto no es el Congreso, donde se presentan proyectos de ley y podrías tener conflictos.

— Hay temas de permisos, licencias y cuestiones administrativas. ¿Los Hospitales de la Solidaridad no son su competencia?

Nosotros hicimos una propuesta [para las comisiones] y nos dijeron que no nos daban Salud. Nos dieron [las comisiones de] Cultura y Mujer. Además, existe poca transparencia. Cuando he presentado un pedido de información como regidor, han pasado seis meses para darme respuesta y en algunos casos, hasta ahora no me dan respuesta.

— ¿Sus pedidos fueron sobre temas de salud?

No, en general. Pedí información de las hojas de vida de todos los funcionarios. Después de seis meses, me hicieron llegar la respuestas cuando varios ya no eran funcionarios, porque los habían sacado o habían renunciado. Entonces, ¿de qué transparencia hablamos? El alcalde habló de una lucha frontal contra la corrupción. El alcalde pidió la separación de un regidor, que fue su jefe de campaña, Julio Gagó. Pidió la suspensión automática y, desde Podemos, pedimos que se respete el debido proceso. Se conformó una comisión sin integrantes de Podemos. Hasta la fecha, han pasado más de seis meses y no entra a debate el informe final de dicha comisión.

— ¿Podemos ha exigido que se vea el tema en el Concejo Metropolitano?

Lo he pedido en el concejo y no ha pasado nada. Queremos saber si se utilizó mal los recursos de la municipalidad. Eso es lo que queremos saber.

— ¿Han pedido el informe final? El año pasado, la regidora oficialista María José Marcet nos dijo que la comisión ya había presentado el informe final.

Cuando pregunté sobre el informe al regidor Juan Carlos Adriazola, de APP [Alianza para el Progreso], me dijo que faltaba ajustar algunas cosas, y que prefería no comentar al respecto. Como regidores, le hemos pedido el informe, pero nada.

— ¿Existe oposición en el concejo? Porque los miembros de Podemos, o no toman la palabra como el caso de José Luna, o faltan mucho a las sesiones, como usted. Usted registra varias inasistencias a las sesiones.

Nosotros tuvimos un acuerdo de partido, donde el primer año no íbamos a hacer oposición. Ibamos a dejar que Lopez Aliaga pueda gobernar, por el bien de Lima. Y es lo que hemos hecho. No hemos hecho oposición, excepto algunos pedidos de información de cuestiones puntuales. No hemos salido a los medios de comunicación a estar petardeando a la gestión. La baja aprobación es su propia responsabilidad. [La oposición] no tiene peso porque el alcalde tiene la mayoría y todo se aprueba por mayoría en el concejo. Pero, desde Podemos, este segundo año sí debemos hacer notar todo lo que en la municipalidad de López Aliaga no está bien.

Aron Espinoza, regidor opositor en el Concejo Metropolitano de Lima, considera como "un gran fracaso" la gestión del alcalde Rafael López Aliaga en su primera año. (Foto: Alessandro Curralino)

— Lo destacado y lo que se debe priorizar en Lima —

— ¿Eso implicará impulsar la revocatoria del alcalde López Aliaga?

Si es planteada por un partido político, sea Podemos u otro, ensucia el derecho que tiene la ciudadanía de ejercer su protesta o su voz de reclamo cuando siente que un alcalde no está trabajado. Creo que esto debe venir de la sociedad civil, si lo cree conveniente.

— ¿Hay algo en este primer año que pueda destacar de la gestión del alcalde López Aliaga?

Prolima [órgano desconcentrado de la Municipalidad de Lima] está trabajando en la recuperación del casco histórico de Lima. Están poniendo en valor todo el Centro Histórico de Lima. Diría que es el único acierto que veo en la gestión del alcalde. Fuera de eso, el alcalde López Aliaga registra una alta cantidad de promesas incumplidas en su primer año de gestión. No le gusta dialogar y tiene que saber escuchar a los regidores para poder encontrar un punto de equilibrio para consensuar, así tengan opiniones diferentes a la suya. […] Una de las opciones que estoy evaluando es salirme del concejo porque siento que no se avanza. También he pedido cita con algunos funcionarios para hacerle llegar los pedidos de la población y siempre están ocupados con sus agendas. No obstante, como demócratas que somos, en los próximos días enviaremos un documento formal al alcalde para solicitar una reunión donde podamos presentarles nuestras propuestas para este 2024, en favor de Lima.

— ¿Cuáles cree que deberían ser las decisiones más importantes a priorizar en este segundo año?

Tenemos dos problemas puntuales. Uno es el tema de la seguridad. Hay que ver si con esas 400 motos que llegarán entre febrero o marzo, se tendrá mayor patrullaje en las calles. Luego debemos tener una estrategia clara y concreta contra Rutas de Lima, porque no puede ser que se sigan aumentando los peajes.

— ¿Qué podría hacer el alcalde si usted mismo reconoce que es difícil resolver el contrato?

La decisión la tiene que tomar él. Él y sus asesores.

— Hasta donde entiendo, el alcalde está esperando el arbitraje que se está llevando a cabo en el exterior.

Esperemos a ver que ese arbitraje sea favorable, y que al final encontremos una solución. Por lo pronto, también está el tema en el Tribunal Constitucional y la congresista Digna Calle ha pedido celeridad en el caso. Sumado a eso, el mismo ministro de Transportes ha referido que el alcalde debe evaluar si acepta o no el aumento de precios en los peajes.

— Este lunes últimos pasó un hecho que va de la mano con la afirmación que hace el alcalde respecto a Podemos. El Poder Judicial ha ampliado la investigación por 12 meses contra el líder de la organización, José Luna. ¿Cómo es que la mayoría de miembros de Podemos están involucrados en casos de corrupción? Su excandidato para Lima, Daniel Urresti, está en prisión.

Daniel Urresti no está en prisión por un tema del partido. Él está [en prisión] por una acusación que, para mí, es injusta. La Corte Suprema ya había declarado nulo el caso, pero volvieron a reabrir el juicio y lo sentenciaron con acusaciones que consideramos falsas. Denuncias hay. Acusaciones fiscales, también. Pero mientras no tengamos una sentencia, el partido está bien inscrito. El partido ha cumplido seis años, y tenemos representación en el Congreso y en ocho municipalidades de Lima. Seguimos firmes.

— Firmes, pero con bastantes personalidades cuestionadas.

Mira, el que entra política siempre va a estar denunciado, cuestionado. Antes que yo entre a política, en la parte privada me iba muy bien, no tenía problemas con nadie, nadie se fijaba en mí. Pero desde el momento que entré a política, todo es escándalo. Despides a un trabajador, el trabajador va a los medios de comunicación y te denuncia. Y no dicen cuando el empresario tiene la razón, la empresa del congresista, del regidor, siempre es la que incumple.

— Curioso que lo mencione. En el 2023, algunos trabajadores salieron en un reportaje en Willax Televisión denunciando a su esposa y a su empresa por incumplimiento de pagos.

Ninguno de esos trabajadores hizo su denuncia ante Sunafil. Yo tengo toda la documentación que acredita que hemos pagado todos los beneficios. Yo pedí hacer mi descargo ante todas esas denuncias y lamentablemente en ningún momento tomaron en cuenta mi testimonio.

— ¿Acaso no salió en el reportaje? Recuerdo que salió declarando, incluso desde el Congreso.

Me fueron a preguntar por un tema puntual, al cual yo respondí y con esa respuesta armaron toda una nota. Repito, a la fecha no hay ninguna denuncia. Nosotros hemos interpuesto una denuncia por difamación contra esas personas.

Aron Espinoza es regidor por Lima, y su esposa Digna Calle es congresista de la República. Ambos representan al partido Podemos.

— Para finalizar. Su esposa, la congresista Digna Calle, ha manifestado su voluntad de renunciar, pero esto no se está permitido constitucionalmente. Ella ha sido cuestionada por sus viajes al exterior. Si bien regresó al Perú, no ha quedado clara su situación. ¿Su regreso es definitivo y estará activa en el Parlamento en el 2024? Lo pregunto porque aún tiene denuncias pendientes.

En el caso de la Comisión de Ética, ya no tiene nada. Recibió una amonestación escrita que fue determinada en la comisión. Yo no quisiera hablar puntualmente sobre la congresista, porque ella tiene un despacho y ella podría darte la entrevista, pero te digo que hoy, por ejemplo, hemos visto congresistas que no hacen semana de representación. Deberían también ser denunciados a la Comisión de Ética. Deberían de ser denunciados ante la Subcomisión [de Acusaciones Constitucionales] por no cumplir una de las funciones que tiene el congresista.

— Según un informe del portal periodístico Ojo Público, su esposa presentó licencias en ocho semanas de representación.

Como te vuelvo a repetir, con referencia a ese punto, creo que la persona más indicada para darte el descargo correspondiente es ella.