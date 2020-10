El Arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, informó este sábado que ya están preparando los templos y capillas para una posible reapertura “cuidadosa y restringida” el 15 de noviembre.

En declaraciones a RPP, Castillo dijo que esta fecha es tentativa y que aún se necesita de una evaluación y confirmación por parte del Poder Ejecutivo.

“Ahora estamos dedicándonos hasta el 15 de noviembre al tiempo y la tarea de prepararnos a una posible apertura. Están acondicionándose los templos”, afirmó en RPP.

En esa línea señaló que el último viernes se reunió los vicarios de la capital a fin orientarlos en cómo preparar los ambientes de los templos así como adiestrar a las personas que van a ofrecer el servicio de orientación a quienes puedan asistir a los locales religiosos.

“Los obispos de Lima hemos dividido este proceso en tres etapas. En la segunda etapa, que sería la primera reapertura, diríamos cuidadosa y restringida, porque no puede ser masiva; vamos a organizarla y someterla a la evaluación, porque hay diversas opiniones sobre qué posibilidades tendrá el desarrollo del virus”, agregó.

“Entonces, tenemos que evaluar. Yo les pido a todos mucha paciencia porque nosotros mismos quisiéramos hacerlo (abrir las iglesias). Nuestras parroquias no están bien. Hay una serie de condiciones que no permiten la apertura de la parroquia, de vivir con mayor holgura. Ahora estamos muy restringidos de ingreso, pero no por eso vamos a abrir, porque no queremos hacer daño”, anotó.

El presidente Martín Vizcarra informó a inicios de este mes que el Ejecutivo mantiene conversaciones con representantes de la Iglesia para evaluar la posibilidad de permitir que las parroquias puedan volver a operar y se garantice las medidas a fin de prevenir contagios de coronavirus (COVID-19).

“Estamos conversando con la Iglesia par que, gradualmente, podamos, a partir del próximo mes, abrir las iglesias, pero todavía no dar el servicio religioso, pero que ya se puedan abrir con aforo limitado, porque la gente de fe quiere estar cerca de su vida espiritual, de la casa de Dios, y entonces, gradualmente abrir”, remarcó el jefe de Estado.

