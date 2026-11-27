Una ráfaga de disparos y momentos de terror se registraron la mañana de este viernes 27 de noviembre en la Costa Verde, a la altura de la subida Santa Rosa, en el distrito de La Perla, Callao. Más de 30 balazos fueron reportados durante el violento asalto perpetrado por un grupo de delincuentes armados que interceptó una camioneta y abrió fuego para robar joyas de sus ocupantes.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 6:30 a. m., cuando las víctimas se dirigían al aeropuerto Jorge Chávez. Según las imágenes difundidas por medios de comunicación, varios sujetos encapuchados utilizaron otros vehículos para bloquear el paso de la unidad y evitar que pudiera escapar.

El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Callao, confirmó que la principal hipótesis de investigación es un asalto y robo. Además, señaló que las evidencias apuntan a que las víctimas habrían sido seguidas antes de la emboscada.

Cabe mencionar que las imágenes de las cámaras de seguridad y los registros de testigos muestran la violencia con la que actuó el grupo criminal. Los sujetos, provistos de armas de fuego y con los rostros cubiertos, rodearon la camioneta negra y dispararon repetidamente contra su estructura y sus ventanas.

Según Panamericana, durante el ataque se escucharon entre 12 y 15 detonaciones en una primera revisión de las imágenes. Sin embargo, reportes posteriores de ATV señalaron que se habrían registrado más de 25 disparos y que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.

De acuerdo con las primeras investigaciones, alrededor de diez delincuentes habrían participado en el atraco, utilizando tres camionetas y otros vehículos para cerrar el paso de las víctimas y facilitar su huida.

El conductor fue reducido y colocado sobre el pavimento, mientras que la pasajera que viajaba en la parte posterior también fue obligada a descender. Los delincuentes consiguieron abrir las puertas y sustrajeron maletas, bolsos y otros paquetes del interior.

Delincuentes a bordo de tres vehículos interceptaron a dos camionetas en la subida Santa Rosa, en La Perla (Callao), antes de las 6:00 a. m. Casi cinco sujetos armados descendieron para robar un cargamento que, según versiones preliminares, serían lingotes de oro. (Fotos: Joseph Ángeles / @photo.gec)

Dos personas heridas y posible robo de joyas

El general Olger Benavides confirmó que dos personas resultaron heridas durante el asalto: un hombre de nacionalidad india y una mujer peruana. Ambos se encontraban fuera de peligro, según la información proporcionada inicialmente por la autoridad policial.

Las víctimas se dirigían al aeropuerto Jorge Chávez cuando fueron interceptadas por los delincuentes. Durante la actualización del caso, el jefe policial precisó que el conductor recibió heridas y era atendido en una clínica local.

El contenido exacto de los demás equipajes sustraídos todavía debía ser determinado por los investigadores; sin embargo, según algunos reportes periodísticos, los asaltantes habrían arrebatado joyas de oro durante el ataque, pero esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por la Policía.

Por otro lado, el jefe de la Región Policial Callao sostuvo que las primeras evidencias apuntan a que los ocupantes de la camioneta fueron seguidos antes de llegar al lugar donde ocurrió el asalto.

“Estamos manejando el caso como asalto y robo, esa es la línea de investigación. Vamos a continuar indagando para conocer qué contenía (el vehículo asaltado) porque en las imágenes podemos ver que los delincuentes sacan un botín y escapan”, declaró a TV Perú.

Asimismo, el general Benavides señaló que la intervención habría sido planificada y que los delincuentes utilizaron diferentes vehículos para bloquear la circulación y evitar que las víctimas pudieran retroceder.

“Estaban marcados, los seguían, esto ha sido planificado, lo que podemos ver es la planificación que ellos han tenido”, precisó.

La Policía también identificó que uno de los vehículos involucrados figuraba en sus registros por una intervención anterior, durante la cual se encontró un arma de fuego en su interior.

PNP encontró celulares arrojados a la Costa Verde tras el robo

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue que los delincuentes arrojaron teléfonos celulares hacia la parte inferior de la Costa Verde durante su huida.

El general confirmó que los equipos fueron identificados mediante las imágenes de las cámaras de seguridad y que personal especializado se encargaría de recuperarlos.

Delincuentes a bordo de tres vehículos interceptaron a dos camionetas en la subida Santa Rosa, en La Perla (Callao), antes de las 6:00 a. m. Casi cinco sujetos armados descendieron para robar un cargamento que, según versiones preliminares, serían lingotes de oro. (Fotos: Joseph Ángeles / @photo.gec)

“Los teléfonos están en la parte inferior, los recogerá personal especializado y con esto se espera establecer las comunicaciones que tuvieron antes del asalto”, precisó.

Finalmente, la PNP activó el plan cerco para ubicar a los responsables y realiza la trazabilidad de los vehículos mediante las cámaras de seguridad de la jurisdicción. También se encontraron rastros de sangre en el lugar, por lo que los agentes efectuaron verificaciones en clínicas y hospitales cercanos.

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