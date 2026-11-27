Un violento asalto armado ocurrido la mañana de este viernes en la Costa Verde, a la altura de la salida hacia la avenida Santa Rosa, en el Callao, dejó dos personas heridas. La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que las víctimas, un hombre y una mujer que se dirigían al aeropuerto, fueron trasladadas a la clínica San Judas Tadeo y se encuentran fuera de peligro.

El general PNP Olger Benavides, jefe de la Región Policial Callao, informó que personal de investigación criminal realiza las diligencias para esclarecer el hecho y determinar la identidad de los responsables.

Asalto en la Costa Verde deja dos heridos: PNP revela que víctimas habrían sido seguidas por delincuentes. Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec

“Dos heridos que se encuentran en clínica San Judas Tadeo, personal de investigación criminal está haciendo las diligencias, ambos se encuentran fuera de peligro. La Policía está recogiendo las denuncia de las dos personas. repito, están fuera de peligro”, declaró el oficial a RPP.

La institución policial maneja como principal hipótesis un asalto y robo. De acuerdo con las primeras investigaciones, un grupo de delincuentes interceptó una camioneta negra y sustrajo maletas y bolsos que se encontraban en su interior.

PNP sospecha que las víctimas fueron seguidas

El general Olger Benavides señaló que la Policía investiga el caso bajo la hipótesis de asalto y robo, debido a las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el accionar de los delincuentes.

“Estamos manejando el caso como asalto y robo, esa es la línea de investigación. Vamos a continuar indagando para conocer qué contenía (el vehículo asaltado) porque en las imágenes podemos ver que los delincuentes sacan un botín y escapan”, declaró a TV Perú.

El jefe policial también indicó que, por las características del ataque, los ocupantes de la camioneta habrían sido seguidos antes de llegar al punto donde fueron interceptados.

“Estaban marcados, los seguían, esto ha sido planificado, lo que podemos ver es la planificación que ellos han tenido”, precisó.

Según las imágenes de seguridad y los registros de testigos, alrededor de diez delincuentes y tres camionetas habrían participado en el asalto. Los vehículos que acompañaban a los atacantes habrían sido utilizados para bloquear el tránsito e impedir que la víctima pudiera escapar.

¿Cómo ocurrió el asalto armado en la Costa Verde?

El ataque se produjo en la salida de la Costa Verde hacia la avenida Santa Rosa, en el Callao. Un grupo de hombres armados y con los rostros cubiertos por pasamontañas interceptó una camioneta negra de placa DOB 465.

Asalto en la Costa Verde deja dos heridos: PNP revela que víctimas habrían sido seguidas por delincuentes. Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec

Los delincuentes dispararon contra el vehículo para obligar a sus ocupantes a detenerse. Luego, violentaron las puertas y sustrajeron maletas y bolsos que estaban en el interior.

Durante el atraco, el conductor fue reducido y colocado sobre el pavimento, mientras que la mujer que viajaba en la parte posterior también fue retirada de la camioneta.

El asalto ocurrió ante la mirada de otros conductores que transitaban por la zona. De acuerdo con los registros audiovisuales, los delincuentes habrían utilizado otros vehículos para bloquear la vía y evitar que la camioneta pudiera retroceder.

Delincuentes arrojaron celulares a la Costa Verde tras el robo

Otro elemento que forma parte de las investigaciones es el hallazgo de teléfonos celulares que los asaltantes habrían arrojado hacia la parte inferior de la Costa Verde durante su huida.

Un violento asalto armado fue registrado en plena Costa Verde, a la altura de la subida Santa Rosa, en el distrito de La Perla, Callao. #noticiashoy #breakingnews #policiales #CostaVerde #LaPerla #callao Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales

Benavides confirmó que los equipos fueron identificados en las imágenes de las cámaras de seguridad y que personal especializado se encargará de recuperarlos.

“Los teléfonos están en la parte inferior, los recogerá personal especializado y con esto se espera establecer las comunicaciones que tuvieron antes del asalto”, precisó.

La Policía espera que el análisis de estos dispositivos permita obtener información sobre las comunicaciones previas al ataque y ayude a identificar a los responsables.

PNP activa plan cerco para capturar a los responsables del asalto

El jefe de la Región Policial Callao informó que se activó el plan cerco para ubicar y capturar a los integrantes de la banda. Además, se realiza la trazabilidad de los vehículos involucrados mediante la revisión de las cámaras de seguridad de la jurisdicción.

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Benavides también reveló que uno de los vehículos utilizados en el atraco figura en los registros policiales porque anteriormente fue intervenido y se encontró un arma de fuego en su interior.

Asimismo, los agentes encontraron rastros de sangre en la escena del crimen. Por ello, efectivos policiales acudieron a clínicas y hospitales cercanos para identificar a posibles personas vinculadas con el ataque.

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