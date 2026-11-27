Las autoridades policiales ya identificaron a las dos víctimas del violento asalto ocurrido en la vía Costa Verde, a la altura de la subida Santa Rosa, en el Callao. Se trata de Mari Nataly Miranda Espinoza (35) y el ciudadano indio Vijay Pagrani (29), quienes fueron interceptados y atacados a balazos por un grupo de delincuentes.

Según la declaración brindada por las víctimas, el ataque ocurrió mientras se dirigía al terminal aéreo para abordar un vuelo. Durante el asalto, los delincuentes les arrebataron una maleta tipo carry on, un bolso beige y otros paquetes que estaban en la parte posterior del vehículo. Según su versión, en estos paquetes transportaban joyas y prendas personales.

Los dos ocupantes de la camioneta atacada recibieron atención médica en una clínica de San Miguel.

Por su parte, el conductor del vehículo relató a los agentes policiales que se encontraba trasladando a su pareja hacia el Callao a bordo de un automóvil que le había sido prestado por un familiar, motivo por el cual indicó desconocer el número de placa.

Respecto a la dinámica del ataque, el chofer detalló que otro vehículo que circulaba delante de ellos los interceptó repentinamente efectuando disparos. Producto de esta balacera desatada durante el robo, los proyectiles terminaron impactando contra la pareja.

Delincuentes dispararon contra camioneta

El asalto ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la mañana, cuando un grupo de sujetos bloqueó el desplazamiento de una camioneta Jeep y abrió fuego para obligar a sus ocupantes a detenerse. Las imágenes de seguridad muestran que los atacantes utilizaron otros vehículos para cerrarles el paso y facilitar la ejecución del robo.

PNP encontró celulares arrojados a la Costa Verde tras el robo

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue que los delincuentes arrojaron teléfonos celulares hacia la parte inferior de la Costa Verde durante su huida.

El general Benavides confirmó que los equipos fueron identificados mediante las imágenes de las cámaras de seguridad y que personal especializado se encargaría de recuperarlos.

Las investigaciones continúan para identificar a todos los participantes, determinar el contenido de los equipajes robados y establecer cómo se organizó el ataque armado.

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