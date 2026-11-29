Las dos personas que resultaron heridas durante el violento asalto perpetrado por ocho delincuentes armados y encapuchados en la subida Santa Rosa, en el Callao, terminaron detenidas por el presunto delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

El ataque ocurrió pasadas las 6 de la mañana del viernes, cuando tres vehículos interceptaron dos camionetas vinculadas a la empresa exportadora de minerales Balaji S.A.C. Una de ellas, una Jeep Cherokee blindada, recibió más de 40 disparos, según informó el jefe de la Región Policial Callao, coronel Olger Benavides.

Tras la intervención policial, los agentes encontraron dentro de la camioneta un arma de fuego reportada como robada y una cacerina. Este hallazgo motivó la detención de sus dos ocupantes, quienes inicialmente fueron considerados agraviados por el ataque.

¿Quiénes son las dos personas detenidas tras el asalto en el Callao?

Los intervenidos fueron identificados como Mari Nataly Miranda Espinoza, de 35 años, y un ciudadano extranjero de 29 años. Ambos viajaban en el auto blindado cuando fueron interceptados por los atacantes.

De acuerdo con el reportaje difundido por Domingo al Día, Miranda es ingeniera industrial graduada de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). En marzo de 2021 figuraba como gerente de administración de Balaji S.A.C., pero su cargo fue revocado en noviembre de 2022. El extranjero, por su parte, pertenecería al directorio de la misma compañía.

Según el parte policial citado en el informe, ambos llegaron heridos a la clínica San Judas. Miranda declaró que les habían robado equipaje con prendas de vestir cuando se dirigían hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

no se descarta que ‘Cholo Gian’ y remanentes de la banda criminal ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’ hayan participado en el feroz ataque a la camioneta blindada. Photo@Gec.

El ciudadano extranjero indicó que trasladaba a su pareja en un vehículo prestado por un familiar cuando fueron interceptados y atacados a tiros.

Sin embargo, el coronel Olger Benavides señaló que las declaraciones de ambos presentan contradicciones frente a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

Cámaras captaron el robo de maletines y paquetes tras la balacera

Las grabaciones de seguridad muestran cómo los atacantes rodearon la camioneta blindada, golpearon sus puertas y retiraron maletines, bolsas y paquetes del interior del vehículo.

Según las primeras versiones recogidas en el reportaje, los objetos sustraídos contendrían joyas y lingotes de oro. Este detalle es parte de las investigaciones para establecer qué transportaban las camionetas.

En la emboscada también estuvo involucrada una camioneta Toyota que circulaba delante de la Jeep y habría cumplido funciones de resguardo.

Las cámaras registraron a las 6:18 a. m. el desplazamiento de la camioneta blindada por la calle Armendáriz, seguida por un Nissan plomo y una Hyundai Tucson en la que se habrían movilizado los atacantes.

En el lugar del ataque quedó abandonado un Nissan Sentra gris de placa B6H-624, que actualmente concentra diligencias de la División de Robos de la Dirincri.

Según la información policial, el vehículo registra antecedentes por un accidente de tránsito con daños materiales en 2011, una investigación por tentativa de homicidio en 2024 y registros vinculados con armas y explosivos.

Agentes policiales realizaron diligencias en la zona del asalto, donde fueron ubicados tres celulares que habrían sido arrojados | Foto: Joseph Ángeles / @Photo.gec

El coronel Olger Benavides indicó que los investigadores manejan dos hipótesis sobre la ruta de escape de los delincuentes: una señala que huyeron por la avenida Santa Rosa hacia el óvalo La Perla y luego por la avenida La Marina; la otra plantea que subieron por la misma avenida y doblaron por el jirón Atahualpa.

Las diligencias buscan identificar a los responsables del ataque, esclarecer el contenido de los paquetes sustraídos y determinar la procedencia del arma encontrada en la camioneta blindada.

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