Junto al exparlamentario viajaban otras dos personas, quienes también recibieron los impacto de bala. Juan Miguel Huidobro García (68) fue trasladado aun con vida al hospital Sergio Bernales, pero finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas. Asimismo, Lourdes Fernández Fernández (49) logró sobrevivir al ataque, aunque con heridas de bala en el brazo y cuello.

Hasta el lugar llegaron los peritos de criminalística de la Policía Nacional para las diligencias del caso. La escena del crimen fue cercada; en la pista se pudo observar varios casquillos de bala producto de los más de 20 disparos que realizaron los atacantes. En tanto, la camioneta que manejaba Medelius quedó con los vidrios destrozados y múltiples impactos de bala en la carrocería.

El vínculo con bandas criminales

En entrevista con el canal de Youtube Dnews, Santivañez contó que luego de dejar fungir como funcionario público, el abogado y notario Óscar Medelius se orientó a la defensa de organizaciones criminales y narcotraficantes como Gerson Aldair Gálvez Calle, alias ‘Caracol’, quien fuera cabecilla de la banda criminal ‘Barrio King’ y recluido actualmente en el penal de Challapalca.

Cabe mencionar que la mencionada banda fue desarticulada en el 2015, tras develarse su modus operandi. Durante todo el tiempo en que operó, su influencia se extendió a la cúpula política, policial y judicial del Callao, consolidando su poder en el primer puerto.

“Él fue abogado de ‘Caracol’ y eso está propuesto y documentado en los medios, y de otras personas vinculadas al crimen organizado. Esto lógicamente será objeto de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú, porque por las circunstancias que se han presentado, estaríamos claramente frente a un ajuste de cuentas”, indicó el titular del Ministerio del Interior.

En ese sentido, Santivañez resaltó el hecho de que Medelius presentaba vínculos más que cuestionables. “Es importante que la comunidad internacional que nos escucha en este momento sepa que la persona referida había tenido otros vínculos bastante cuestionables”, expresó.

Por su parte, José Baella, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo, comentó que el reciente asesinato, así como otros que se observan actualmente, son similares a los que ocurrían en los años 80 y 90, cuando Sendero perpetraba aniquilamiento selectivo. La muerte de Medelius , precisó, es una clara muestra de un accionar similar, un sicariato u homicidio por encargo.

“Muchas veces los abogados se comprometen con gente prontuariada y a veces no cumplen los encargos o no hace una buena defensa. Entonces, también puede haber sido que un grupo de prontuariados resentidos, que sienten que no los ha representado bien, hayan atentado contra su vida”, manifestó.

Baella agregó que en el Perú la criminalidad ya ha rebasado todos los niveles y que se está perdiendo la guerra, pues no se toman medidas drásticas. “Esa es la verdad, se tienen que tomar medidas drástica respecto a combatir especialmente el sicariato y la extorsión. Los límites han sido sobrepasados”, dijo.

¿Quiénes eran los acompañantes en la camioneta?

En la camioneta que conducía el exparlamentario viajaban otras dos personas, quienes también recibieron los impacto de bala. Juan Huidobro García y Lourdes Fernández Fernández. La relación entre los teres personajes evidenciarían un entramado de negocios poco claros.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, Óscar Medelius contrató con la Municipalidad Provincial del Callao a través de la empresa Organización Mercantil de Recursos y Operaciones (OMERO SAC), donde el exnotario figuraba como gerente general. Con esta empresa facturó S/ 800 mil por la compra de mezcla asfáltica para el mantenimiento de pistas.

Según reveló América Televisión, esta empresa fue inscrita en el Registro Nacional de Proveedores el 12 de julio de 2023, cuatro meses antes de firmarse el primer contrato con la comuna chalaca. En esta compañía aparece como subgerente Lourdes Fernández Fernández.

En tanto, sobre Huidobro García hay que decir que cuenta con denuncias por estafa, usurpación y mantiene una pendiente por lavado de activos y defraudación tributaria. Asimismo, tanto él como Fernández se encuentran vinculados a las empresas La Universal SAC y D & H Contratistas Generales, en la que el exlegislador se desempeñaba como gerente de operaciones.

¿Quién fue Óscar Medelius?

Óscar Medelius Rodríguez fue un notario público y congresista fujimorista que perteneció al partido Nueva Mayoría-Cambio 90 entre los años 1995 y 2000. Dentro del Legislativo se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia. Fue regidor del Callao y presidente del Club Sport Boys.

El exlegislador mantuvo una amistad cercana con el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos. Precisamente, este lazo llevó a que en el 2008, la Corte Suprema de Justicia lo condenara a 8 años de prisión tras hallarlo culpable de recibir 70 mil dólares mensuales de parte de Montesinos para que organice una falsificación masiva de firmas.

Esta ‘jugada’ permitió la reelección de Alberto Fujimori en el año 2000. Medelius se encargó de contratar a personal para que se encargue de las falsificaciones en varios locales ubicados a la espalda de su notaría. Las firmas sirvieron para que la agrupación fujimorista Perú 2000 participe en las elecciones generales de ese año.

Asimismo, Medelius apareció también en uno de los polémicos “vladivideos”. En este se lo ve recibiendo dinero de la mano del exasesor presidencial. Conocidos estos hechos, el excongresista huyó a Estados Unidos en el 2001. Fue capturado cinco años después y extraditado en el 2008. Al llegar a Lima, negó que el expresidente Alberto Fujimori conociera de su accionar.

La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ratificó su condena de 8 años de cárcel por asociación ilícita para delinquir y cómplice de peculado en agravio del Estado. Asimismo, fijó una reparación civil de cinco millones de soles, que no llegó a pagar del todo. También se lo inhabilitó tres años del ejercicio de la función pública.

Su nombre volvió a surgir en la esfera pública en el 2018, cuando figuró en el registro de visitas de Palacio de Gobierno, lo que que daba cuenta de que sostuvo una reunión con el entonces presidente Martín Vizcarra. Tras este episodio, el primer ministro de aquella época, César Villanueva, salió a aclarar que la reunión era con el inversor chino Lin Yun Yo y el empresario Francisco Lora Morgan, y que Medelius fungió de abogado de ambos.

Recientemente, se informó que Medelius había sido incorporado al partido liderado por Antauro Humala de cara a las elecciones de 2026.