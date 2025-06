La Fuerza Aérea del Perú reveló nuevos detalles sobre la muerte de la alférez Ashley Vargas, cuyo cuerpo fue hallado el último jueves, tras permanecer desaparecida desde el 20 de mayo. La joven piloto se accidentó mientras realizaba un vuelo táctico sobre el mar de la Reserva Nacional de Paracas, en Ica. Tras el hallazgo, el Ministerio Público inició una investigación por presunto homicidio culposo. La fiscal Gladys Torres Lobato está a cargo del caso y continuará con las diligencias correspondientes, entre ellas la necropsia del cuerpo.

MIRA AQUÍ: Huacachina bajo la lupa: qué investiga la PNP tras la muerte de una turista en un tubular

El teniente general FAP Carlos Chávez Cateriano, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, informó que la aeronave KT-1P, de fabricación surcoreana, volaba a 750 pies de altura y a 380 km/h de velocidad. Además, indicó que la alférez Ashley Vargas no activó el transmisor de emergencia que tenía en su bolsillo y eso retrasó las labores de búsqueda. Remarcó que tuvieron que realizar un cálculo matemático para determinar la posible zona de caída del avión y que, finalmente, coincidió con el lugar donde se encontraron los restos del avión y el cuerpo de la piloto.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes. Recíbelo

“El sistema de geolocalización de la nave tiene una antena dentro del avión y emite su posición electrónicamente cada 30 segundos. El sistema estaba activo y, de acuerdo con los datos de navegación, se indica que estaba a 750 pies de altura y a 380 kilómetros por hora de velocidad. Es un avión bastante rápido”, expresó el oficial FAP.

“El personal vicon es un transmisor de emergencia, el cual el piloto lo lleva en el bolsillo. Si tiene alguna emergencia, ya sea en vuelo o en tierra, o tiene alguna eyección o percance, presiona un botón y el personal vicon lanza una señal de emergencia al satélite y se activa permanentemente señalando las coordenadas. Ashley no activó este personal vicon, no sabemos por qué. Si lo hubiese activado, la hubiéramos encontrado más rápido”, agregó.

El cuerpo de Ashley Vargas fue encontrado el 5 de junio en las costas de Paracas tras 16 días de búsqueda | Foto: Facebook

“De acuerdo con los últimos datos del sistema de geolocalización, se puede ver que el avión estaba volando a 380 km/h. Calculamos que esa ha sido la velocidad de impacto de la aeronave contra el agua. La energía cinética del impacto, lamentablemente, ha destruido la aeronave y la ha desintegrado en varias partes”, precisó el jefe de la FAP.

LEE AQUÍ: ETUSA cedió al cobro de cupos y aun así perdió a un chofer y fue atacada otras cuatro veces

Chávez Cateriano explicó que la piloto reportó su ubicación cuando pasó por la isla Zárate y que su siguiente punto estaba a pocos minutos, pero que su comunicación no se concretó por la caída de la aeronave. En el último diálogo que tuvo con sus superiores, la alférez no notificó de ninguna falla en la aeronave o en el motor.

En ese contexto, enfatizó que aún no se puede establecer si Vargas Mendoza intentó eyectarse o no, pero pidió que no se especule sobre una posible falla en el asiento de eyección. Aseguró que una junta de investigación de la FAP establecerá las causas del accidente, ya que son los expertos en el tema, pero dejó abierta la posibilidad de convocar a un perito extranjero si no logran resolver el caso. Precisó que la Fiscalía también efectúa una indagación del caso, lo que permitirá no se oculte ningún informe.

“No podemos tejer ninguna teoría relacionada a la falla del asiento de eyección porque acabo de demostrar que el asiento estaba con sus mantenimientos al día y sus próximos vencimientos eran bastante largos en el tiempo. Yo pediría que no sigamos diciendo de una probable falla del asiento de eyección porque no lo sabemos”, aseveró el comandante general de la FAP.

“El sistema de eyección es un sistema bien complejo y está diseñado para salvar al piloto: tiene un paracaídas, un sistema de flotación, una balsa, un kit de primeros auxilios y algunos elementos de alimentación, inclusive elementos de pesca. Todo eso está contenido en el asiento de eyección. El asiento de eyección estaba con su mantenimiento al día”, añadió.

Ashley Vargas fue hallada en la isla Planchón, frente a la playa Mendieta.

“Este asiento tenía los pirocartuchos, es decir los elementos que hacen separar el asiento del avión, y estaban vigentes hasta diciembre del 2025. La próxima inspección trianual del asiento era en octubre del 2027 y la próxima inspección mayor del asiento era en el año 2034, con lo cual se desvirtúan las afirmaciones de que el asiento estaba vencido”, finalizó.

Abogado de la familia de Ashley Vargas espera que FAP transparente información

José Ocampo abogado de la familia de Ashley Vargas, cuestionó que el sistema de ubicación de la aeronave no se haya activado tras la caída al mar, por lo que consideró que se debe investigar ese tema y que la FAP debe “transparentar” la información.

“Tenemos tantas interrogantes y preguntas que hemos ido desarrollando en estos 16 días de intensa búsqueda y de intenso reclamo en relación con la transparencia de la información, esperamos que, en su momento, se transparente todo, la fiscalía ya ha enviado los oficios y llegue la documentación y podamos tener acceso a ello”, afirmó Ocampo.

Joven piloto junto a aeronave KTP, modelo que piloteaba cuando desapareció sobre el mar de Pisco. Foto: archivo familiar

En diálogo con El Comercio, precisó que las acciones legales que evalúan iniciar por un presunto caso de homicidio simple por dolo eventual debido a una supuesta falla en el asiento de eyección del avión se verán después del entierro de Ashley Vargas.

Ocampo destacó los esfuerzos desplegados por los integrantes de la Marina de Guerra del Perú, pues recordó que gracias al buque oceanográfico Carrasco se pudo ubicar y rescatar el cuerpo de su sobrina.

Peritos realizan necropsia al cuerpo de Ashley Vargas

Peritos y antropólogos forenses del Ministerio Público de Lima tuvieron que trasladarse hasta al Instituto de Medicina Legal de Pisco, en Ica, para desarrollar la necropsia al cuerpo de la piloto de la FAP Ashley Vargas. Por su parte, el fiscal Ronald Flores desarrolló una diligencia para revisar los restos del fuselaje de la aeronave.

El cadáver de Vargas Mendoza fue encontrado el último jueves en el interior de la cabina del avión tras una búsqueda realizada por personal de la Marina de Guerra del Perú en las aguas de la Reserva Nacional de Paracas.

La Fuerza Aérea del Perú trasladará, desde la localidad de Pisco (Ica) hasta Lima, el féretro de la alférez FAP Ashley Vargas. Tras aterrizar en la base aérea Las Palmas (Surco - Lima), recibirá los honores correspondientes en una ceremonia en las instalaciones del ala aérea Nº6.

La piloto será enterrada en un cementerio de Lima por disposición de su padre y hermana. Se conoció que los familiares de la alférez de la FAP que residen en Chachapoyas realizarán una actividad en el distrito de Leymebamba para recaudar fondos y así solventar los gastos que demandaron las labores de búsqueda.

El Ministerio Público investigará el caso de la muerte de Ashley Vargas como delito de homicidio culposo, por lo que la fiscal Gladys Torres Lobato continuará con algunas diligencias, como la necropsia.