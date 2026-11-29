Ante las inundaciones por el Fenómeno El Niño, la Marina de Guerra del Perú, a través del Comando Operacional Marítimo, ha desplegado cinco buques para atender emergencias y brindar ayuda humanitaria a la población afectada. Se trata de los buques de la Armada Peruana (B.A.P.) Paita, Tacna, Chimbote, Talara y Pisco. Este último se encuentra en la Base Naval del Callao, donde fue sometido a trabajos de mantenimiento. El Comercio tuvo acceso al B.A.P. Pisco para conocer cómo es por dentro y qué unidades tiene a bordo.

El teniente primero Luis Edgardo Palomino Rojas, jefe del Centro de Operaciones de Combate del B.A.P. Pisco, indicó que el buque fue construido por los astilleros de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA), en el Callao. Está hecho de acero naval y cuenta con una eslora (largo) de 122 metros y una manga (ancho) de 22 metros.

Asimismo, indicó que tiene una capacidad máxima de carga de 11.300 toneladas, que incluye materiales de apoyo, equipamiento y otros recursos. De ese total, cuenta con una capacidad de 1.360 toneladas destinada específicamente al transporte de material para brindar ayuda humanitaria ante emergencias por El Niño.

El teniente primero Luis Edgardo Palomino Rojas, jefe del Centro de Operaciones de Combate del B.A.P. Pisco. Foto: Hugo Pérez / GEC.

“Nos desplegamos por vía marítima porque puede haber una situación en la que las carreteras queden obstruidas. Entonces, es de esta manera que llevamos toda la asistencia humanitaria”, explicó.

La botadura del buque, es decir, el acto de ponerlo en el agua por primera vez tras su construcción, se realizó en el 2018. El B.A.P. Pisco cuenta con una unidad gemela, el B.A.P. Paita, que posee las mismas características y capacidades. “Los otros tres tienen dimensiones distintas, pero la misión de brindar ayuda ante emergencias es la misma”, resaltó.

El SIMA Callao ha construido cuatro de estos buques: el B.A.P. Pisco, el B.A.P. Paita, el B.A.P. Chimbote y el B.A.P. Talara. En tanto, el B.A.P. Tacna fue adquirido por la Marina de Guerra del Perú en Holanda, en el 2015.

“Nos encontramos preparados para actuar después de un desastre. Llevamos materiales, vehículos y personal especializado para combatir los estragos del Fenómeno El Niño. Nuestra unidad, el B.A.P. Pisco, está lista para su despliegue, al igual que los otros buques, que ya vienen cumpliendo sus misiones. Su tripulación está conformada por aproximadamente 187 personas, además de otras 400 pertenecientes a diferentes compañías especializadas”, agregó.

Los buques almacenan materiales y equipos destinados a brindar ayuda humanitaria ante posibles desastres naturales. Foto: Hugo Pérez / GEC.

Finalmente, precisó que la Marina de Guerra del Perú coordina las acciones correspondientes con entidades como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y los gobiernos regionales, con el objetivo de desarrollar un trabajo articulado.

El buque por dentro

El B.A.P. Pisco cuenta con un puente de comando, desde donde se dirige la navegación y se monitorea la seguridad del buque durante sus desplazamientos. En esta central se encuentra el oficial de guardia, encargado de supervisar las operaciones. “El comandante da las órdenes durante la navegación. En esta área también se encuentra el sistema de gobierno, que permite determinar hacia dónde se realizan los giros del buque, tanto a estribor como a babor. Es la consola de control de los equipos de navegación”, explicó el teniente primero Palomino.

El B.A.P. Pisco cuenta con un puente de comando desde donde se dirige la navegación y se supervisan las operaciones. Foto: Hugo Pérez / GEC.

Otra de las instalaciones es la cubierta de vuelo, donde pueden ubicarse hasta dos helicópteros para apoyar en las labores de evacuación. “Si hay zonas muy críticas a las que no podemos ingresar para auxiliar a las personas, con los helicópteros podemos trasladarlas a nuestra unidad o al hospital más cercano”, señaló.

El buque también cuenta con un área de sanidad, donde se brinda atención médica e incluso se pueden realizar intervenciones quirúrgicas de emergencia. El capitán de fragata de Sanidad Naval Nilton Yair Vargas Molina, jefe de la División de Sanidad Naval del B.A.P. Pisco, explicó a El Comercio que, ante un escenario como el del Fenómeno El Niño, se activa un equipo médico integrado por un cirujano, un anestesiólogo, un enfermero instrumentista y otros profesionales de la salud.

Área de sanidad del buque, donde se brinda atención médica a los afectados por emergencias. Foto: Hugo Pérez / GEC.

Área de hospitalización del B.A.P. Pisco, que cuenta con capacidad para atender hasta 15 pacientes. Foto: Hugo Pérez / GEC.

“Tenemos una sala de operaciones que cuenta con una mesa quirúrgica, máquinas para realizar incisiones, una máquina de anestesia y distinto material quirúrgico. Esto es importante porque vamos a poder realizar cirugías a bordo si no hay centros médicos cerca. Después de la intervención, los pacientes pueden pasar a nuestra área de hospitalización. Esta es la zona de recuperación, donde tenemos hasta 15 camas, cada una con monitores de funciones vitales para evaluar al paciente”, sostuvo.

El capitán de fragata de Sanidad Naval Nilton Yair Vargas Molina, jefe de la División de Sanidad Naval del B.A.P. Pisco. Foto: Hugo Pérez / GEC.

El siguiente espacio es la cubierta de tanques, que tiene capacidad para transportar vehículos y materiales asignados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) u otras entidades del Estado. Esta área cuenta con dos compuertas laterales que permiten el ingreso de vehículos para su posterior traslado a las zonas afectadas. Entre los equipos que puede transportar figuran retroexcavadoras, utilizadas para remover escombros, y montacargas, destinados al traslado de materiales de apoyo.

La cubierta de tanques permite transportar vehículos y materiales de apoyo hacia las zonas afectadas. Foto: Hugo Pérez / GEC.

El personal

Dentro del buque operan distintas compañías especializadas que brindan apoyo ante situaciones de emergencia. Una de ellas es la Brigada Médico Táctica, integrada por la capitán de corbeta de Sanidad Naval (MC) Cinthya Gianninna Tejada Pacheco. En total, hay tres brigadas médico tácticas: dos titulares y una suplente, cada una conformada por un promedio de 20 profesionales, entre médicos y enfermeros.

El buque cuenta con tres brigadas médico tácticas, cada una integrada por un promedio de 20 profesionales de la salud. Foto: Hugo Pérez / GEC.

“Nosotros hacemos una evaluación inicial de los pacientes. Utilizamos el triaje START, que consiste en diferenciar las prioridades de atención de acuerdo con un sistema de colores. El rojo corresponde a la prioridad uno y se asigna a pacientes con lesiones severas. El amarillo indica que las lesiones no ponen en riesgo la vida del paciente, por lo que puede esperar. Finalmente, el verde identifica a quienes presentan contusiones leves y también pueden esperar”, explicó.

La capitán de corbeta de Sanidad Naval (MC) Cinthya Gianninna Tejada Pacheco, integrante de la Brigada Médico Táctica. Foto: Hugo Pérez / GEC.

Por otra parte, se encuentra la Compañía de Intervención Rápida para Desastres (CIRD) de la Base Naval del Callao, cuyo jefe es el alférez de fragata Luis García Vargas. Esta compañía está integrada por 120 personas, distribuidas en cuatro brigadas que cumplen distintas funciones.

Integrantes de la Compañía de Intervención Rápida para Desastres (CIRD) de la Base Naval del Callao. Foto: Hugo Pérez / GEC.

“La primera es la de seguridad, que se encarga de sectorizar el área afectada y evitar que algún agente externo interfiera con nuestro trabajo. La segunda es la de remoción de escombros, que retira las estructuras que hayan colapsado. La tercera es la de búsqueda, que permite localizar a personas que se encuentran atrapadas. Finalmente, está la brigada de evacuación de heridos, cuyos integrantes brindan primeros auxilios y trasladan posteriormente a los afectados al área de concentración de víctimas”, indicó.