icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los papamóviles de León XIV ya están en Lima. Foto: Latam
Los papamóviles de León XIV ya están en Lima. Foto: Latam
Por Carlos Gonzales

Este domingo, 1 de noviembre, llegaron a Lima los dos papamóviles que utilizará León XIV durante su visita apostólica al Perú, que se desarrollará del 11 al 16 de noviembre. El Comercio estuvo presente durante el operativo que se ejecutó para enviar las unidades desde Brasil en un avión de Latam Cargo.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?