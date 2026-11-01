Este domingo, 1 de noviembre, llegaron a Lima los dos papamóviles que utilizará León XIV durante su visita apostólica al Perú, que se desarrollará del 11 al 16 de noviembre. El Comercio estuvo presente durante el operativo que se ejecutó para enviar las unidades desde Brasil en un avión de Latam Cargo.

El traslado se realizó como parte de una operación logística especial de Latam Cargo en el marco de un convenio con la Cancillería peruana y en coordinación con la empresa General Motors, fabricante de los dos papamóviles.

Las unidades fueron recibidas por el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, quien supervisó las operaciones de descarga e inspeccionó uno de los vehículos para comprobar que hubiera arribado en las condiciones previstas.

La preparación del embarque contempló el cálculo de la distribución del peso dentro del avión para que no haya un desbalanceo, la sujeción de los vehículos mediante amarres especiales sobre plataformas de carga y el uso de equipos hidráulicos para su embarque.

Los dos papamóviles son de la marca Chevrolet modelo Colorado.

En un vuelo directo que duró cerca de cinco horas, el Boeing 767-300F, avión dedicado de manera exclusiva al transporte de carga, partió a las 6:40 a.m. (4:40 a.m. hora peruana) del Aeropuerto de Viracopos, en Campinas (Brasil), con destino al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima. Estuvieron presentes personal y directivos de Latam Cargo y Genera Motors, así como el cónsul general del Perú en Sao Paulo, Luis Monteagudo Pacheco.

“Los dos vehículos los recibimos con ocho horas de anticipación del despegue del avión. Tenemos una coordinación muy grande con General Motors en Brasil y preparamos las unidades en el aeropuerto. Básicamente verificamos los estándares de seguridad y aceptación de los vehículos y los preparamos en la plataforma, donde los enganchamos para que no se muevan durante el transporte y se quede fijos”, indicó Ottavio Meneguete, director de LATAM Cargo, a El Comercio.

“Durante el proceso de carga, transporte y de llegada al destino queremos que el balance del avión se quede perfecto”, agregó.

Meneguete explicó que en el proceso de traslado de dos papamóviles participaron cerca de 40 personas, 20 en Brasil y 20 en Lima, quienes laboraron en la parte operativa, planificación y balanceo del avión.

Si bien remarcó que Latam Cargo efectúa operaciones “muy importantes”, precisó que el traslado de los dos papamóviles tiene “un valor emocional muy grande”. Refirió que la compañía cumple estándares específicos, por regulación y seguridad, por lo que se necesitan de cuidados para cada proceso.

Los dos papamóviles fueron enviados desde Brasil hacia el Perú.

Latam Cargo efectuó el traslado de forma gratuita, en apoyo a la Comisión de Alto Nivel para la visita que lidera la Cancillería y en coordinación con General Motors.

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