La estancia del papa León XIV en el Perú contempla visitas a diversas regiones, así como su regreso a Roma, por lo que se ha previsto que sea transportado en aviones de Latam exclusivos para él y su comitiva, a fin de mantener las medidas de seguridad que el Vaticano exige.

Papa León XIV

El Comercio conoció las dos aeronaves de Latam que transportarán, del 13 al 16 de noviembre, a Robert Prevost en cuatro viajes al interior del país y a su retorno a Roma, lo que representa un recorrido de más de 14 mil kilómetros. En el país, cada viaje a su destino tomará cerca de una hora, mientras que el vuelo a Roma durará más de 12 horas. Los aviones contarán con figuras del Vaticano en la parte posterior y en su parte interior.

Papa León XIV

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Un avión Airbus A320neo transportará al Papa en los destinos Lima-Chiclayo (13 de noviembre), Chiclayo-Cusco (15 de noviembre), Cusco-Pucallpa (15 de noviembre), Pucallpa-Lima (15 de noviembre). Un Boeing 787-9 Dreamliner lo trasladará de Lima a Roma (16 de noviembre)

El avión Airbus A320neo forma parte de la nueva generación y la más moderna de la familia A320. Es utilizada para rutas de corto y mediano alcance, tiene una capacidad de 180 pasajeros y una autonomía de 6300 kilómetros.

Latam ha destinado dos aviones para trasladar al Papa en Perú y a su retorno a Roma. (Imagen referencial)

En el caso del Boeing 787-9 Dreamliner, cuenta con un fuselaje ancho y largo alcance y cuenta con un doble pasillo. Puede transportar 304 pasajeros y una autonomía de 15,370 km.

El personal de Latam que atenderá al Papa consta de 23 tripulantes de cabina y ocho pilotos. La comitiva estará conformada por 150 personas por vuelo, entre miembros de la iglesia, protocolo, seguridad del Vaticano y periodistas.

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El avión estará dividido en dos zonas principales: en la primera fila se sentará el Papa y hasta la fila 13 irá su comitiva. A partir de la fila 14 se ubicarán los periodistas acreditados por el Vaticano.

Tripulantes y pilotos fueron elegidos tras proceso de selección

Mónica Obando, gerente senior de Asuntos Corporativos de Latam Airlines Perú, explicó a El Comercio que la tripulación y los pilotos que trasladarán al Papa a las regiones que visitará, así como su retorno a Roma, fueron elegidos a través de un proceso de selección.

“Se ha hecho un proceso de selección con criterios estrictamente de desempeño, trayectoria en la compañía, indicadores de satisfacción de clientes, todo estrictamente bajo un proceso netamente meritocrático y como una forma de reconocimiento a nuestras tripulaciones que ven en este tipo de eventos una manera de trascender porque son vuelos muy especiales”, expresó Obando a El Comercio.

Respecto al tema de seguridad, explicó que Latam opera bajo determinados protocolos, pero a que eso se ha añadido los requerimientos del Vaticano. “Todas las personas que ingresen al avión tienen que estar previamente acreditadas y, adicionalmente, los encargados de seguridad del Vaticano tienen un rol de inspección de la aeronave tres horas antes de cada vuelo”, indico.

Mónica Obando es gerente senior de Asuntos Corporativos de Latam Airlines Perú.

Obando indicó que se propuso un menú con ingredientes propios de cada región que visitará el Papa. La preparación está a cargo de los chefs James Berckemeyer y Aldo Yaranga. El Vaticano solo ha pedido que no se incluya pescado en las propuestas gastronómicas.

“El Vaticano ha solicitado no incluir pescado, pero luego nos comentaron que el Papa estaba muy abierto a la propuesta y a las sorpresas que se tienen preparadas para él”, refirió. Entre las sorpresas a las que hace referencia están los chifles piuranos, el king kong de manjar blanco y el arroz con pato.

Además, recordó que Latam también trasladó, en el 2018, al Papa Francisco en su visita a varias regiones Perú, así como en su regreso a Roma, en aviones A319 y B767. En el caso del papa León XIV, la compañía aérea está asumiendo todos los costos que demanda toda la operación.

Las propuestas gastronómicas para el Papa

Latam ha diseñado una variedad de platos para ofrecerle a Robert Prevost en sus vuelos. A continuación los platillos que el sumo pontífice podrá degustar:

Lima – Chiclayo y Chiclayo – Cusco: Los dos primeros vuelos salen temprano, así que el desayuno tendrá como base la tradición sanguchera peruana. Habrá dos opciones: cada una con dos sándwiches clásicos y un wrap. La primera combina pollo con apio y butifarra con un wrap caprese; la segunda, pavo norteño y pollo a la brasa con un wrap griego. Se acompañan con fruta fresca de temporada y café peruano de especialidad.

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Cusco – Pucallpa: El servicio será un plato frío a cargo del chef James Berckemeyer con la cocina de Cusco Restaurant. El plato principal es un roast beef de lomo con un pesto andino, quinua tricolor y vinagreta de finas hierbas. De postre habrá un suspiro de lúcuma con merengue de café.

Los chefs James Berckemeyer y Aldo Yaranga. (Foto: Latam)

Pucallpa – Lima: El último vuelo nacional despega ya de noche. La cena estará a cargo del chef Aldo Yaranga, con la cocina del hotel Casa Andina Pucallpa. Habrá una ensalada de pollo canga, asado a las brasas al estilo rústico amazónico, con chonta, el corazón tierno de una palmera, además de palmito, palta y tomate.

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Lima – Roma: En el vuelo de regreso habrá tres servicios. El almuerzo incluirá un asado de tira con salsa de chocolate, puré de plátano maduro, palmito a la brasa y tomates, cocreado con Aldo Yaranga del restaurante AWA, y una versión del arroz con pato a la chiclayana, inspirada en el vínculo de León XIV con Chiclayo, ciudad en la que ejerció como obispo.

Este es el arroz con pato que se le ofrecerá al Papa en su vuelo a Roma.

A mitad del vuelo habrá un sándwich de pollo a la brasa en pan brioche y una muestra de snacks peruanos, como chifles de Piura, chocotejas y king kong de manjar blanco. Antes de aterrizar, el desayuno incluirá fruta peruana y tres opciones: un omelette con bolichoclo y vegetales, una selección de jamones, quesos y panadería local, y pan con chicharrón. Todo acompañado de jugos naturales y café peruano de especialidad.

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