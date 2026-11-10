icono te lo cuento
00:0000:00
El papa León XIV llegará al Perú en una visita apostólica. (ROMEO BOETZLE / AFP)
El papa León XIV llegará al Perú en una visita apostólica. (ROMEO BOETZLE / AFP)
/ ROMEO BOETZLE
Por Carlos Gonzales

La estancia del papa León XIV en el Perú contempla visitas a diversas regiones, así como su regreso a Roma, por lo que se ha previsto que sea transportado en aviones de Latam exclusivos para él y su comitiva, a fin de mantener las medidas de seguridad que el Vaticano exige.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?