Essalud recordó que antes de acudir a estos lugares debes previamente confirmar la cita donde se se informará de la fecha, hora y lugar de la vacunación. A continuación los lugares: Playa Miller (Sede Central Essalud): Jirón Mariscal Miller 1198, Jesús María. Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. CAM El Bosque: Avenida El Bosque N°290, San Isidro. Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Polideportivo San Borja: Calle Claudio Galeno N°190, San Borja. Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Centro Comercial Plaza Norte: Cruce de Panamericana Norte con las avenidas Tomás Valle y Túpac Amaru. Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Parque de Las Leyendas: Puerta N° 8, situada en la Av. Riva Agüero, en San Miguel. Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Fotos: Cesar Campos / @photo.gec)