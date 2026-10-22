Proyecto usa inteligencia artificial para evaluar las imágenes que proporcionan los ecógrafos. (Foto: magnific.com)
Proyecto usa inteligencia artificial para evaluar las imágenes que proporcionan los ecógrafos. (Foto: magnific.com)
Por Redacción EC

En el mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la asociación de pacientes Por un Perú Sin Cáncer alerta que mujeres con cáncer de mama temprano HR+/HER2− de alto riesgo de recaída llevan meses esperando que la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Renetsa) evalúe el tratamiento que podría reducir la posibilidad de que la enfermedad regrese.

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