El último martes se lanzó la encuesta “El Cáncer no espera” dirigida a pacientes, sobrevivientes y familiares cuidadores que han tenido que enfrentar la realidad de este diagnóstico, sumado a las complicaciones y demoras que trajo consigo el Covid19. Son 10 las asociaciones de pacientes que se han unido para poder sacar esta encuesta adelante y posteriormente convertirla en un estudio que pueda ayudar a mejorar la situación actual.

El estudio está liderada por Con L de Leucemia, y cuenta con el apoyo de asociaciones como Lazo Rosado, OncoVida, Colectivo Ciudadano de Pacientes del Perú, A Cáncer Perú, Unos Días con Bobby, Luz de Esperanza, ActiPerú, Asociación Peruana Vidas Sin Cáncer y Educando Perú, muchas de ellas, parte de la Alianza Nacional contra el Cáncer.

“Decidimos unirnos porque la situación es grave, no contamos con medicamentos, tratamientos innovadores, ni básicos. Actualmente hay un desabastecimiento preocupante para todos los pacientes oncológicos. El reglamento de La Ley aún no es promulgado y la tercera ola nos viene afectando más aún. Esta situación no nos puede vencer”, indicó Indyra Oropeza, presidenta de Con L de Leucemia.

El objetivo de la encuesta es conocer la situación de los pacientes y cómo es que la pandemia ha afectado los tiempos de diagnóstico y tratamientos durante estos dos últimos años, con el fin de visibilizar todas las falencias que actualmente tiene nuestro sistema de salud.

El estudio se compartirá con instituciones del Estado que son las responsables de velar por la correcta atención del paciente, de acuerdo a sus derechos. “Queremos que la encuesta llegue a la mayor cantidad de pacientes a nivel nacional para conocer su situación real y que posteriormente el estudio alcance a las instituciones involucradas para que puedan cambiar nuestra preocupante situación. Hemos perdido a muchos compañeros estos años y no podemos dejar que esto siga pasando”, expresó Susana Wong, directora de Lazo Rosado.

Los pacientes, sobrevivientes y familiares o cuidadores pueden completar la encuesta en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYuCaOxOeV6lpE8tk_zdEzQYojNKIdXtfSnxCtJkgiuFvGHQ/viewform





