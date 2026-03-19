Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Representantes de diferentes partidos y candidatos al Senado y la Cámara de Diputados analizaron los principales desafíos que enfrenta el sistema público de salud para la atención del cáncer | Foto: Archivo El Comercio
Representantes de diferentes partidos y candidatos al Senado y la Cámara de Diputados analizaron los principales desafíos que enfrenta el sistema público de salud para la atención del cáncer | Foto: Archivo El Comercio
Por Redacción EC

La asociación Por un Perú sin Cáncer reunió a representantes de los principales partidos políticos, aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados, para analizar los principales desafíos que enfrenta el sistema público de salud para la atención del cáncer y las propuestas de reformas necesarias para mejorar el diagnóstico y acceso a tratamientos de manera oportuna y descentralizada.