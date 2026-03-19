La asociación Por un Perú sin Cáncer reunió a representantes de los principales partidos políticos, aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados, para analizar los principales desafíos que enfrenta el sistema público de salud para la atención del cáncer y las propuestas de reformas necesarias para mejorar el diagnóstico y acceso a tratamientos de manera oportuna y descentralizada.

En el encuentro entre aspirantes a autoridades legislativas, expertos en salud y en políticas públicas, denominado “Desafíos de la Atención Oncológica en el Perú - Hoja de ruta”, se presentó evidencia sobre la situación del cáncer en el país a partir del lanzamiento de Observatorio Oncológico de Por un Perú sin Cáncer, la primera plataforma digital del país, lanzada en febrero 2026, diseñada para centralizar, analizar y visibilizar datos oncológicos nacionales.

Es así como se sustentó la necesidad de priorizar dentro de la agenda pública y se plantearon propuestas de reformas que las autoridades del Legislativo y el Ejecutivo deben tener en agenda para los próximos años.

Participaron aspirantes parlamentarios de distintas agrupaciones políticas como Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, quienes conocieron de primera mano los principales retos que enfrenta el sistema de salud para prevenir, diagnosticar y tratar el cáncer en el país.

Durante la jornada se presentaron y analizaron cifras del Observatorio Oncológico de Por un Perú sin Cáncer, que evidencian la magnitud del problema. De acuerdo con estimaciones internacionales, cada año se registran más de 80 mil nuevos casos de cáncer en el Perú y alrededor de 41 mil muertes asociadas a esta enfermedad. Además, especialistas advierten que entre el 56% y el 70% de los casos se detectan en etapas avanzadas, lo que reduce significativamente las probabilidades de tratamiento exitoso.

Otro de los retos identificados es la desigualdad en el acceso a servicios oncológicos, ya que gran parte de la infraestructura, especialistas y equipamiento se concentra en Lima y algunas ciudades principales. Esta situación obliga a miles de pacientes de regiones a trasladarse largas distancias para recibir diagnóstico o tratamiento.

Asimismo, se destacó el impacto económico y social del cáncer en las familias peruanas. Según estimaciones del sector, el tratamiento oncológico puede alcanzar hasta S/ 300 mil al año por paciente, lo que representa una importante carga financiera para muchos hogares.

En ese contexto, el Observatorio Oncológico de Por un Perú sin Cáncer fue presentado como una herramienta clave para orientar la planificación del sistema de salud y priorizar inversiones donde más se necesitan, al centralizar información relevante sobre brechas en diagnóstico, especialistas y equipamiento en las distintas regiones del país.

Durante el encuentro también se compartió una hoja de ruta con prioridades para fortalecer la atención oncológica, entre ellas impulsar programas de prevención y tamizaje, mejorar la distribución de especialistas en regiones, garantizar tratamientos oportunos y asegurar financiamiento sostenible para la atención del cáncer.

Desde la asociación destacaron que generar espacios de diálogo con quienes podrían integrar el próximo Congreso permite acercar evidencia técnica a los futuros tomadores de decisiones, en un contexto en el que el país enfrenta un aumento sostenido en la carga del cáncer.

Sobre Por un Perú sin Cáncer

Por un Perú sin Cáncer es una asociación que busca erradicar la enfermedad oncológica promoviendo el acceso de todos los ciudadanos a exámenes preventivos, medicinas y tratamientos innovadores, de manera digna, oportuna y descentralizada.

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