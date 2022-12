Una vivienda de tres pisos fue atacada con doce balazos en el distrito de Comas. Las personas que estaban dentro pensaron en un inicio que se trataba de fuegos artificiales, sin suponer que su vida corría peligro.

Los integrantes de las cuatro familias que viven en la casa encontraron 12 casquillos de bala en sus salas y en el baño.

Según América Noticias, en el primer piso se registraron siete impactos que atravesaron las lunas, mientras que en el segundo puso se encontraron cinco agujeros de balas.

El noticiero detalló que un hombre y sus nietos se encontraban viendo televisión mientras ocurrió el ataque.

Por su parte, los hermanos Gallegos aseguran que no han recibido amenazas y piensan que se trata de una confusión.

“Se han confundido de casa, porque acó vivimos gente sana, no viven delincuentes”, dijo el señor Gallegos. “Nosotros no no metemos con nadie. No tenemos pleito con nadie. Somos personas trabajadoras”, dijo su hermana.

Una vecina pudo ver a los atacantes: “los dos estaban con casco negro y mascarilla. No pude ver la moto ni la placa”.

Por su parte, el señor Gallegos pidió una mayor vigilancia de su calle al Serenazgo y la Policía.