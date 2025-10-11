Ataque a Agua Marina: ¿Una comisaría cercana a un hecho delictivo puede intervenir a pesar de no tener jurisdicción?

Durante la transmisión en vivo del programa de streaming “Pasa en la Calle”, el último jueves, se evidenció que la comisaría de Villa, que está a solo cinco minutos de donde ocurrió la balacera, no intervino en el hecho porque no está bajo su jurisdicción, pues el tema le compete a la comisaría Mateo Pumacahua, que está situada en Surco y a 30 minutos de donde sucedió el ataque.

Fue un propio agente de la comisaría de Villa, ubicado en la avenida Prolongación Huaylas, el que confirmó al equipo periodístico de “Pasa en la Calle” que el caso no está bajo su jurisdicción, incluso precisó que si ocurre un asalto en la otra esquina de su dependencia policial, ese caso no estaría bajo su competencia, ya que estaría en el ámbito de la comisaría de Mateo Pumacahua.

“Nuestra responsabilidad es Villa de Chorrillos, la zona donde ocurrió el ataque no está dentro de la jurisdicción, ya que le pertenece a la otra comisaría”, indicó el agente.

Un representante del Municipio afirmó que la empresa organizadora del evento "le dio la vuelta a la ley", al incumplir con algunos permisos | Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec

Ante ese escenario cabe preguntarse si es que en verdad se aplicó un plan cerco tras el ataque a Agua Marina, como lo señaló la Policía en un comunicado. “Nuestras unidades ya se encuentran en la zona para garantizar la seguridad de los asistentes y capturar a los responsables”, indicó la PNP horas después de sucedida la balacera.

Un agente PNP de la comisaría de Mateo Pumacahua afirmó al programa “Pasa en la Calle” que sí participaron en el plan cerco, pues, según su versión, notificaron a los patrulleros cercanos para que intervengan en la búsqueda de los sujetos que dispararon contra la orquesta Agua Marina.

Comisarías cercanas a un hecho delictivo sí pueden intervenir, indicaron especialistas

Los especialistas consultados por El Comercio han coincidido en que los agentes de una comisaría que esté cerca de un hecho delictivo sí pueden intervenir, ya que se configura la “flagrancia delictiva”, por lo que descartaron que solo puedan participar en el caso las comisarías que tienen jurisdicción.

“La comisaría más cercana a una balacera puede intervenir al existir la flagrancia de delito, ahí no existe el argumento de que no me corresponde. Un agente que está en un lugar cercano que no es la jurisdicción de su comisaría e interviene no le va a pasar nada”, expresó Eduardo Pérez Rocha, excomandante general de la PNP.

El general PNP (r) Carlos Tuse señaló que la delimitación jurisdiccional de una comisaría no concuerda con la delimitación y demarcación política de una zona, por lo que recordó que en algunos casos una dependencia policial se encuentra en medio de hasta tres distritos.

“Las comisarías deberían pertenecer a una jurisdicción política, es decir, a un distrito, y así tendrían una competencia cada una”, afirmó Tuse.

Los delincuentes realizaron 27 disparos contra el estrado donde se presentaba Agua Marina. (Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

“La comisaría que tiene más cercanía al lugar del ataque debería intervenir en la etapa primaria y básica y luego en entregar el caso a la que tiene la jurisdicción, a fin de evitar la fuga de prueba o el destrozo de evidencia”, agregó.

Otro punto en el que hay consenso entre los expertos es que en el plan cerco participan las comisarías cercanas y las que tienen jurisdicción en el caso, así como las unidades del Escuadrón de Emergencia y los vehículos policiales que se encuentren en los alrededores.

Jorge Angulo, excomandante general de la Policía, resaltó que las unidades del serenazgo también se suman al plan cerco, pero advirtió que la PNP no cuenta con la cantidad suficiente para desplegar un operativo eficaz para capturar a delincuentes.

Por ello, remarcó que es difícil que una comisaría brinde un adecuado patrullaje en su jurisdicción, pues recordó que solo cuentan con tres a cuatro patrulleros, pero estos son usados, en la mayoría de los casos, en diligencias administrativas.

La Policía contabiliza al menos 27 casquillos de bala en los alrededores del recinto y se habla de 5 heridos tras el atentado contra Agua Marina. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Además, recordó que el Escuadrón de Emergencia ha visto disminuida su capacidad operativa debido a que no cuenta con una flota para atender los casos.