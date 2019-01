Ate: detienen a hombre que acuchilló a familiares de su ex pareja Jaime Stive Teruel Campos, quien atacó con un cuchillo a su ex suegra y a sus ex cuñados en la zona A de Huaycán en Ate, fue detenido la noche del viernes

El acusado estaba con calidad de prófugo, pero tras un arduo trabajo de los agentes, se logró su captura. (Foto: Canal N) El acusado estaba con calidad de prófugo, pero tras un arduo trabajo de los agentes, se logró su captura. (Foto: Canal N)