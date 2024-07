El atleta nacional Carlos Rubén Casallo Lozano recorrió más de 380 kilómetros, desde la ciudad de Huancayo hasta Lima, a fin de buscar ayuda para su hermano, diagnosticado con ascitis.

Según informó el diario ‘La República’, el hermano del deportista permanece internado en el Hospital 2 de Mayo. Pese al frío, pernoctó casi 72 horas en los exteriores del nosocomio.

Casallo Lozano narró que hace cuatro meses su hermano, de 32 años, fue operado en el Hospital Regional Daniel Alcides Carrión de Pasco por un quiste al hígado. Después de 60 días, volvió a ser intervenido quirúrgicamente por presentar ascitis.

El atleta contó a ATV Noticias que en este nosocomio se habría cometido una negligencia médica en perjuicio de su pariente, lo que desencadenó una infección generalizada que llegó a comprometer sus órganos vitales.

“Es triste porque es mi único hermano. Somos huérfanos. Está perdiendo fuerzas. Quisiera que me den la oportunidad de salvar a mi hermano”, suplicó.

Casallo también señaló que una doctora del Hospital Regional le recomendó buscar ayuda en otro centro de salud porque “acá no hay buenos doctores” y que solamente le están dando un tratamiento “para calmar el dolor”.

“Lastimosamente, el Hospital 2 de Mayo dice que no hay cama. Yo soy un atleta, deportista. Capaz no tengo dinero, pero yo quiero que el mejor médico trate a mi hermano para que no avance la infección”, dijo en una entrevista radial.

Al respecto, la Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRIS) de Lima Centro informó a dicho medio que el Hospital Dos de Mayo efectuó la transferencia por disposición del ministro de Salud, César Vásquez.