La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), anunció que dará por concluido el convenio de cooperación interinstitucional firmado con la Municipalidad de Ate, tras la detención de siete inspectores de transporte de dicha comuna.

Además, se procederá a iniciar las acciones legales correspondientes contra los funcionarios de la mencionada municipalidad que resulten responsables.

Detalló que en el marco de su política de lucha contra la informalidad y corrupción, firmó un convenio de cooperación interinstitucional con dicha comuna para fortalecer la fiscalización y promover un transporte formal en beneficio de los ciudadanos.

Como parte del convenio, la ATU capacitó y acreditó al personal designado por la municipalidad para realizar labores de fiscalización dentro de su jurisdicción, y en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Sin embargo, este acuerdo finalizó hoy luego de que la PNP anunciara la desarticulación de la banda delincuencial “Los Elegantes de Lima Este”, integrado por siete inspectores de transporte de la municipalidad de Ate.

Además, sus habilitaciones para ejercer labores de fiscalización ya han sido canceladas de manera permanente.

El caso

Como se recuerda, siete inspectores municipales de Ate fueron intervenidos en el operativo contra la organización criminal “Los Elegantes de Lima Este”, dedicada a la presunta extorsión de transportistas.

Según la Policía, esta presunta organización criminal habría operado desde 2024 cobrando cupos a conductores formales e informales para permitirles trabajar en Lima Este.

En total, 12 personas fueron detenidas y se allanaron 13 inmuebles como parte de la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Las autoridades estiman que la red habría obtenido más de S/ 1 millón mediante pagos directos y transferencias a través de aplicativos móviles.