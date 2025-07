Audiencia en San Martín de Porres: Alcalde Hernán Sifuentes fija plazos para labores de fiscalización y próximas obras

Pregunta: ¿Cómo se viene aplicando el régimen de sanciones por arrojar basura? Respuesta del alcalde: “En abril de impusieron 60 multas; en mayo, 40; y en junio, 30. Cuando se trata de locales es fácil de identificar y sancionar, pero con personas naturales no resulta sencillo porque no tenemos control de identidad como la Policía. Pese a ello, me comprometo a realizar operativos en ocho puntos críticos hasta el diciembre, con presencia constante de personal fiscalizador” Plazo de cumplimiento: Diciembre 2025

