¿Qué acciones realiza para enfrentar el tema de tráfico vehicular en horas puntas y controlar los paraderos informales?

Pregunta de Carmen Rosa Cotrina Mendoza

Hemos firmado un convenio con ATU para articular la fiscalización de paraderos informales que contribuyen con el tráfico. Detrás hay mafias organizadas. Sin la Policía Nacional no podríamos avanzar. Hemos tenido 330 intervenciones y detenido 425 vehículos. El problema es que la multa de la municipalidad no llega a los 600 soles, en cambio la multa de la ATU es 20 mil soles, las normas no ayudan. Hemos hecho operativos a nivel de transporte menor con 975 vehículos menores en el 2023 y 760 hasta mayo. Actualmente existen 450 paraderos formales. En los puntos críticos estamos implementando dos inspectores y un policía, estamos al 70%.