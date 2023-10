¿Cuál es su plan para convertir a SJL en un distrito atractivo para el turismo?

Pregunta de Juliana Nataly

“Los jóvenes [que gestionaban el puente colgante en el distrito] no han presentado la solicitud de licencia a la municipalidad metropolitana, no depende de nosotros. Me he reunido con los jóvenes que protegen las huacas, las lomas, hay que promoverlos sí, pero es un turismo estacionario. Hemos creado un serenazgo en las zonas altas para que avisen si hay invasión en la zona de las lomas. Necesitamos la delimitación”.