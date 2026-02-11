A pocas semanas para las Elecciones 2026 del domingo 12 de abril, en las que se elegirá al nuevo Presidente de la República y a los integrantes del Senado y la Cámara de Diputados, es de suma importancia garantizar información y transparencia para un voto responsable.

Por tal motivo, El Comercio, con el apoyo técnico del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), reafirma su compromiso con la democracia y realizará la primera jornada del año de las Audiencias Universitarias, con la participación de una gran cantidad de jóvenes que plantearán sus inquietudes a los candidatos para los próximos comicios.

Es importante remarcar que el miércoles 11 de febrero se realizará el taller solo con los jóvenes participantes. En este espacio, recibirán charlas sobre senadores y diputados, y tendrán la oportunidad de estructurar sus preguntas para la jornada central.

Un día después, el jueves 12, se presentarán los candidatos en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), divididos en dos bloques, de los cuales podrás conocer más detalles a continuación:

Diputados (de 8:30 a 10:30 a.m.)

Diethell Columbus (Fuerza Popular)

Roxana Rocha (Renovación Popular)

Luis Flores (Avanza País)

Jair Ramírez (Alianza para El Progreso)

Hernán Núñez (Venceremos)

Senadores (de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.)

Ernesto Bustamante (Fuerza Popular)

Susana Castañeda (País para Todos)

Carmen Masias (Somos Perú)

Jaime Delgado (Ahora Nación)

Lourdes Alcorta (Renovación Popular)

Cabe precisar, que el experimentado periodista Mario Cortijo será el encargado de dirigir y moderar la sesión.

Asimismo, este espacio es un encuentro de diálogo directo entre candidaturas a la Cámara de Diputados y estudiantes. No es un debate ni una confrontación, sino una conversación guiada para conocer posturas, prioridades y propuestas vinculadas a la representación ciudadana y a la iniciativa legislativa, de manera clara, breve y comprensible.

Protocolo del evento

Presentación (5 minutos)

Breve presentación del espacio y de las candidaturas participantes. Se explica la dinámica general del diálogo y las reglas básicas de intervención.

Posturas iniciales (10 minutos)

Todas las candidaturas estarán juntas en el escenario. Se plantea una pregunta cerrada sobre un tema de política pública previamente seleccionado por las y los estudiantes.

Pregunta transversal formulada por los jóvenes (10 minutos)

Todas las candidaturas responden a la misma pregunta orientada al rol de la Cámara de Diputados. El objetivo es identificar prioridades legislativas claras y comparables.

Los estudiantes preguntan directamente (35 minutos)

Se realizarán preguntas formuladas por estudiantes. Para cada pregunta, se seleccionarán por sorteo dos candidaturas que responderán. La o el estudiante hará su pregunta directamente a estas dos candidaturas.

Cada respuesta tendrá un máximo de dos minutos para responder. Para generar un clima más relajado y horizontal, se hace una pregunta lúdica primero a ambos, responden en 15 segundos y luego se pasa a la pregunta principal.

Dinámica de completar la frase (10 minutos)

Se propondrá una misma frase para todas las candidaturas, que deberán completarla en voz alta. Esta dinámica busca cerrar el diálogo con mensajes breves y fáciles de recordar.

Cierre institucional (5 minutos)

