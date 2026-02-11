Audiencias Universitarias: cinco respuestas sobre el encuentro entre estudiantes y candidatos al nuevo Congreso bicameral

Con miras a las elecciones generales del próximo domingo 12 de abril, El Comercio renueva su compromiso y apuesta por un espacio para que más jóvenes se animen a participar activamente en la política en nuestro país. Por ello, a pocas semanas de los comicios, se llevara a cabo la primera jornada del año de las Audiencias Universitarias. La actividad será este jueves 12 de febrero.

Existe mucha expectativa por este primer encuentro, el cual reunirá a candidatos tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, de los diferentes partidos políticos inscritos para las próximas elecciones.

1. ¿Qué son las Audiencias Universitarias?

Las Audiencias Universitarias podrían definirse como un encuentro de diálogo directo entre candidaturas y estudiantes. En estas, no se busca un debate y menos la confrontación, sino una conversación alturada y guiada para conocer posturas, prioridades y sobre todo propuestas vinculadas a la representación ciudadana y a la iniciativa legislativa, de manera clara, breve y comprensible.

2. ¿Quiénes participarán en esta primera jornada electoral del 2026?

Para esta primera edición de las Audiencias Universitarias del año, se contará con la presencia de cinco candidatos al Senado y cinco a la Cámara de Diputados. Serán un total de 10 representantes de ocho partidos políticos.

Todos ellos responderán a las interrogantes planteadas por los estudiantes, quienes previamente fueron parte de un taller organizado por El Comercio, con el apoyo técnico del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

3. ¿Quiénes serán los candidatos invitados?

Para esta primera jornada del 2026, a realizarse en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), se seleccionó a cinco candidatos para el Senado y otros cinco para la Cámara de Diputados.

El experimentado periodista Mario Cortijo será el encargado de dirigir y moderar la sesión que será efectiva para candidatos Diputados de 8:30 a 10:30 a.m., para luego pasar a los candidatos a Senadores de 11:00 a 12:30 p.m.

Diputados

Diethell Columbus (Fuerza Popular)

Roxana Rocha (Renovación Popular)

Luis Flores (Avanza País)

Jair Ramírez (Alianza para El Progreso)

Hernán Núñez (Venceremos)

Senadores

Ernesto Bustamante (Fuerza Popular)

Susana Castañeda (País para Todos)

Carmen Masias (Somos Perú)

Jaime Delgado (Ahora Nación)

Lourdes Alcorta (Renovación Popular)

4. ¿Cómo será la dinámica entre universitarios y candidatos?

Luego de una breve introducción por espacio de cinco minutos, en la que se explicará la dinámica del evento, se pasará a la ronda de posturas iniciales. En esta parte del protocolo, se planteará una respuesta cerrada sobre un tema de política pública previamente seleccionado por los estudiantes.

Tras ello, se pasará a una pregunta transversal formulada por los jóvenes con el objetivo es identificar prioridades legislativas claras y comparables.

Acto seguido, se realizará un sorteo para las preguntas directas de los estudiantes. Este bloque es el más extenso, pues tendrá una duración de 35 minutos.

Antes del cierre institucional, los candidatos serán parte de una dinámica para completar la frase por espacio de 10 minutos. De esta manera, se busca cerrar el diálogo con mensajes breves y fáciles de recordar.

5. En este año de elecciones, ¿las Audiencias Universitarias se realizarán solo en Lima?

Para esta edición del evento, el primero del 2026, se ha decidido organizar jornadas tanto en Lima como en regiones. El programa planea reunir a jóvenes con candidatos en las regiones de Trujillo, Arequipa y Cusco.

De igual manera, las audiencias contarán con la participación de la Comunidad de Jóvenes Líderes IPAE. Ellos ya fueron protagonistas de la última asamblea realizada por El Comercio en el 2025, que se hizo en el Teatro Municipal de Surco, donde interpelaron a cuatro congresistas del actual período 2021-2026.

Cabe mencionar que el año pasado, este Diario organizó en total cinco audiencias universitarias, donde actuales legisladores respondieron antes los líderes juveniles. Una de estas jornadas se realizó en Arequipa.

