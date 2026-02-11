Por Redacción EC

Con miras a las elecciones generales del próximo domingo 12 de abril, El Comercio renueva su compromiso y apuesta por un espacio para que más jóvenes se animen a participar activamente en la política en nuestro país. Por ello, a pocas semanas de los comicios, se llevara a cabo la primera jornada del año de las Audiencias Universitarias. La actividad será este jueves 12 de febrero.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Audiencias Universitarias: cinco respuestas sobre el encuentro entre estudiantes y candidatos al nuevo Congreso bicameral
Sucesos

Audiencias Universitarias: cinco respuestas sobre el encuentro entre estudiantes y candidatos al nuevo Congreso bicameral

Mincul recupera libro que pertenece a la hermana de Miguel Grau | FOTOS
Callao

Mincul recupera libro que pertenece a la hermana de Miguel Grau | FOTOS

Polémica por albergue de congresista para niñas víctimas de violación: la historia detrás y el pedido de colectivos
Sucesos

Polémica por albergue de congresista para niñas víctimas de violación: la historia detrás y el pedido de colectivos

Elecciones 2026: ONPE dará dos refrigerios y S/ 165 a miembros de mesa
Sucesos

Elecciones 2026: ONPE dará dos refrigerios y S/ 165 a miembros de mesa