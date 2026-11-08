El programa Audiencias Universitarias, organizado por El Comercio con el apoyo técnico de IDEA Internacional, realizará su segunda jornada con congresistas del nuevo sistema bicameral. El encuentro será el próximo sábado 21 de noviembre con estudiantes de la Universidad del Pacífico (UP).

Este programa busca generar un espacio de diálogo entre estudiantes universitarios y los diputados y senadores. La jornada cuenta con dos fechas: la primera, donde los jóvenes reciben un taller del equipo de IDEA Internacional sobre las funciones de las dos cámaras del Parlamento; y la segunda, donde los estudiantes transmiten sus preguntas y reflexiones ante los congresistas.

Los universitarios tuvieron réplicas de la cédula de votación que recibirán el próximo 12 de abril.

—El taller—

El programa Audiencias Universitarias cuenta con dos jornadas: un taller y la asamblea. El taller, que se llevará a cabo el 12 de noviembre, está estructurado en tres momentos liderados por IDEA Internacional.

En la primera parte, se brinda una explicación a los jóvenes sobre el funcionamiento del Congreso bajo el sistema bicameral. En la segunda, los jóvenes intercambian ideas sobre sus preocupaciones, sobre lo que les da esperanza, e ideas de gestión.

En la parte final, se reúnen en grupos para definir las preguntas y reflexiones sobre las cuales les gustaría obtener una respuesta de los congresistas.

Las preguntas y reflexiones acordadas por los grupos de estudiantes serán transmitidas en la audiencia del 21 de noviembre. Esa jornada cuenta con un bloque de diputados y uno de senadores, en que se invita a un representante por cada bancada.

Entre el 2025 y el 2026, El Comercio realizó alrededor de 10 audiencias universitarias. Los encuentros llegaron a Arequipa, Cusco, Trujillo y Piura, e incluso se desarrollaron durante la campaña electoral. En cada caso, los jóvenes tuvieron la oportunidad de acercarse a sus representantes y expresar sus principales preocupaciones. La jornada en la Universidad del Pacífico será la segunda asamblea con representantes del nuevo Congreso bicameral.