Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La audiencia con diputados y senadores se realizará en el moderno auditorio de la Universidad del Pacífico.
La audiencia con diputados y senadores se realizará en el moderno auditorio de la Universidad del Pacífico.
Por Martin Hidalgo

El programa Audiencias Universitarias, organizado por El Comercio con el apoyo técnico de IDEA Internacional, realizará su segunda jornada con congresistas del nuevo sistema bicameral. El encuentro será el próximo sábado 21 de noviembre con estudiantes de la Universidad del Pacífico (UP).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?