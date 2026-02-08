Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En setiembre del 2025, El Comercio realizó su primera audiencia universitaria en la USIL con cuatro congresistas.
En setiembre del 2025, El Comercio realizó su primera audiencia universitaria en la USIL con cuatro congresistas.
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Redacción EC

El programa Audiencias Universitarias, diseñado por El Comercio con el apoyo técnico de IDEA Internacional, retoma este 2026 sus jornadas de diálogo con jóvenes en un formato de encuentro con los candidatos al nuevo Congreso bicameral. La primera asamblea se realizará en Lima con la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

Audiencias Vecinales: El programa del alcalde Carlos Bruce que convierte chatarra en viviendas se expande en Lima
Sucesos

Audiencias Vecinales: El programa del alcalde Carlos Bruce que convierte chatarra en viviendas se expande en Lima

Audiencias universitarias: Los candidatos al nuevo Congreso bicameral responderán ante líderes juveniles
Sucesos

Audiencias universitarias: Los candidatos al nuevo Congreso bicameral responderán ante líderes juveniles

Miraflores: Denuncias vecinales destapan una ruta informal y riesgosa a las playas de la Costa Verde
Lima

Miraflores: Denuncias vecinales destapan una ruta informal y riesgosa a las playas de la Costa Verde

Playa Agua Dulce estará cerrada el domingo 15 de febrero por exceso de basura
Sucesos

Playa Agua Dulce estará cerrada el domingo 15 de febrero por exceso de basura