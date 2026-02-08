Audiencias universitarias: Los candidatos al nuevo Congreso bicameral responderán ante líderes juveniles

El programa Audiencias Universitarias, diseñado por El Comercio con el apoyo técnico de IDEA Internacional, retoma este 2026 sus jornadas de diálogo con jóvenes en un formato de encuentro con los candidatos al nuevo Congreso bicameral. La primera asamblea se realizará en Lima con la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL).

Como parte de la campaña para las elecciones generales del 2026, el programa Audiencias Universitarias ha adaptado sus dinámicas para crear un espacio donde los jóvenes puedan realizar preguntas a los aspirantes a senadores y diputados. Los universitarios participarán en un taller gratuito, el 11 de febrero, donde conocerán las diferencias de funciones entre las nuevas cámaras que tendrá el Parlamento, y donde delimitarán sus principales preocupaciones para estructurar las preguntas que realizarán en la asamblea principal.

En la audiencia, que se llevará a cabo el 12 de febrero, los estudiantes harán las preguntas de manera directa a los candidatos. La jornada se desarrollará en dos bloques: uno para candidatos a senadores y otro para candidatos a diputados. Cada bloque contará con cinco aspirantes de distintas agrupaciones políticas que participen en la actual campaña electoral.

Más de 100 estudiantes de la USIL, provenientes de diferentes facultades, asistieron al taller del programa Audiencias Universitarias de El Comercio. / ANTONIO MELGAREJO

—En regiones—

Para esta nueva temporada de Audiencias Universitarias, El Comercio e IDEA Internacional han decidido organizar jornadas tanto en Lima como en regiones. El programa planea reunir a jóvenes con candidatos en las regiones de Trujillo, Arequipa y Cusco.

De igual manera, las audiencias contarán con la participación de la Comunidad de Jóvenes Líderes IPAE. Los líderes juveniles ya fueron protagonistas de la última asamblea realizada por El Comercio en el 2025, que se hizo en el Teatro Municipal de Surco, donde interpelaron a cuatro congresistas del actual período 2021-2026.

En el 2025, este Diario organizó en total cinco audiencias universitarias, donde actuales legisladores respondieron antes los líderes juveniles. Una de estas jornadas se realizó en Arequipa.